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ຂ່າວສານ

ປະທານສະພາແຫ່ງຊາດແຟງລັງ Jussi Halla-aho ຢ້ຽມຢາມຫວຽດນາມ ຢ່າງເປັນທາງການ

ຕອນບ່າຍວັນທີ 24 ມີນານີ້, ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດແຟງລັງ Jussi Halla-aho ພ້ອມດ້ວຍຄະນະຜູ້ແທນຂັ້ນສູງສະພາແຫ່ງຊາດແຟງລັງໄດ້ເດີນທາງມາຮອດນະຄອນຫຼວງຮ່າໂນ້ຍ, ເລີ່ມຕົ້ນການຢ້ຽມຢາມຫວຽດນາມຢ່າງເປັນທາງການແຕ່ວັນທີ 24 – 26 ມີນານີ້ ຕາມຄຳເຊີນຂອງທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ເວືອງດິ່ງເຫ້ວ.
ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດແຟງລັງ Jussi Halla-aho ໄດ້ເດີນທາງມາຮອດຮ່າໂນ້ຍ
ຫວຽດນາມແມ່ນປະເທດນອກເໜືອຈາກເອີລົບປະເທດທຳອິດທີ່ປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ Jussi Halla-aho ມາຢ້ຽມຢາມຢ່າງເປັນທາງການນັບແຕ່ເວລາຂຶ້ນຮັບຕຳແໜ່ງ. ສິ່ງດັ່ງກ່າວສະແດງໃຫ້ເຫັນທີ່ຕັ້ງພິເສດຂອງຫວຽດນາມ ໃນນະໂຍບາຍການຕ່າງປະເທດຂອງແຟງລັງກໍຄືການພົວພັນມິດຕະພາບອັນດີງາມລະຫວ່າງສະພາແຫ່ງຊາດ 2 ປະເທດ. ການຢ້ຽມຢາມໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນຄວາມ ເຄົາລົບນັບຖືບັນດາການນຳ ແຟງລັງ, ພິເສດແມ່ນ ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ Jussi Halla-aho ທີ່ມີຕໍ່ຫວຽດນາມ,  ແລະ ຫວັງຢາກເພີ່ມທະວີ ການພົວພັນຜ່ານຊ່ອງທາງສະພາແຫ່ງຊາດ ແລະ ການຮ່ວມມືລະຫວ່າງ 2 ປະເທດ, ພິເສດແມ່ນໃນຂົງເຂດເສດຖະກິດ - ການຄ້າ - ການລົງທຶນ; ການຮ່ວມມືພັດທະນາ, ການສຶກສາ-ບຳລຸງກໍ່ສ້າງ,  ນ້ໍາ, ສິ່ງແວດລ້ອມ ...

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ຍ້ອງຍໍຊົມເຊີຍແບບຢ່າງໜຸ່ມ ຫວຽດນາມ ດີເດັ່ນ ປີ 2023

ຍ້ອງຍໍຊົມເຊີຍແບບຢ່າງໜຸ່ມ ຫວຽດນາມ ດີເດັ່ນ ປີ 2023

ລາງວັນແບບຢ່າງໜຸ່ມ ຫວຽດນາມ ດີເດັ່ນ ແມ່ນລາງວັນສູງສົ່ງຂອງຄະນະບໍລິຫານງານສູນກາງຄະນະຊາວໜຸ່ມ ກອມມູນິດ ໂຮ່ຈີມິນ, ເພື່ອແນໃສ່ຮັບຮູ້, ເຊີດຊູບັນດາແບບຢ່າງຊາວໜຸ່ມດີເດັ່ນ, ອາຍຸຕ່ຳກ່ວາ 35 ປີ, ມີຜົນງານພົ້ນເດັ່ນ, ດີເລີດໃນຫຼາຍຂົງເຂດ
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