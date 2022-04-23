ຂ່າວສານ
ປະທານສະພາຕ່ຳສ.ອິນເດຍ Om Birla ສິ້ນສຸດການຢ້ຽມຢາມທາງການ ຫວຽດນາມ ຢ່າງຈົບງາມ
2 ປະເທດຄວນຍູ້ແຮງການຮ່ວມມືໃນຫຼາຍຂົງເຂດຄື: ການຄ້າ, ການລົງທຶນ; ຊຸກຍູ້ການສ້າງສະບົບສະໜອງ, ການຟື້ນຟູເສດຖະກິດ ແລະ ພັດທະນາແບບຍືນຍົງ; ວິທະຍາສາດເຕັກໂນໂລຊີ.
ຕອນຄ່ຳວັນທີ 21 ເມສາ, ທ່ານປະທານສະພາຕ່ຳປະເທດສ.ອິນເດຍ Om Birla ແລະ ຄະນະຜູ້ແທນລັດຖະສະພາສ.ອິນເດຍ ໄດ້ເດີນທາງອອກຈາກນະຄອນ ໂຮ່ຈີມິນ, ສິ້ນສຸດການຢ້ຽມຢາມ ຫວຽດນາມ ຢ່າງເປັນທາງການແຕ່ວັນທີ 19 – 21 ເມສາ, ຕາມຄຳເຊື້ອເຊີນຂອງທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ ເວືອງດິ່ງເຫ້ວ.
ທີ່ບັນດາການເຈລະຈາ, ພົບປະຂັ້ນສູງກັບການນຳ ຫວຽດນາມ, ທ່ານປະທານສະພາຕ່ຳ ສ.ອິນເດຍ Om Birla ໄດ້ເຫັນດີນຳກັນວ່າ 2 ຝ່າຍສືບຕໍ່ຮັກສາບັນດາການແລກປ່ຽນຄະນະຜູ້ແທນ, ການພົບປະຂັ້ນສູງ ແລະ ທຸກຂັ້ນ; ສົມທົບກັນຈັດການເຄືື່ອນໄຫວສະເຫຼີມສະຫຼອງ 50 ປີແຫ່ງວັນສ້າງຕັ້ງການພົວພັນທາງການທູດລະຫວ່າງ 2 ປະເທດໃຫ້ເປັນຢ່າງດີ.
ບັນດາການນຳຖືວ່າ, 2 ປະເທດຄວນຍູ້ແຮງການຮ່ວມມືໃນຫຼາຍຂົງເຂດຄື: ການຄ້າ, ການລົງທຶນ; ຊຸກຍູ້ການສ້າງສະບົບສະໜອງ, ການຟື້ນຟູເສດຖະກິດ ແລະ ພັດທະນາແບບຍືນຍົງ; ວິທະຍາສາດເຕັກໂນໂລຊີ; ຮ່ວມມືຖ່າຍຖອດເຕັກໂນໂລຊີ, ຜະລິດວັກຊິນ; ການສຶກສາ, ບຳລຸງສ້າງ, ການປ້ອງກັນຊາດ, ປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ; ເພີ່ມທະວີການເຊື່ອມຕໍ່ວິສາຫະກິດ…, ພິເສດແມ່ນນຳຂະແໜງເຕັກໂນໂລຊີຂໍ້ມູນຂ່າວສານ, ການບໍລິການໃຫ້ກາຍເປັນການຮ່ວມມືຍຸດທະສາດ.
(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)