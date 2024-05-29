ຂ່າວສານ
ປະທານປະເທດ ໂຕເລີມ ພົບປະກັບຊາວໜຸ່ມເຍົາວະຊົນທີ່ດີເດັ່ນເປັນລູກຫຼານໃນກຳລັງຕຳຫຼວດ
ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ນີ້, ທ່ານປະທານປະເທດໂຕເລີມ ສະເໜີວ່າ: “ ຂ້າພະເຈົ້າສະເໜີບັນດາກະຊວງ,ຕະນະ, ຂະແໜງການ, ຄະນະພັກ, ອຳນາດການປົກຄອງທຸກຂັ້ນ ສຸມໃສ່ປະຕິບັດບັນດາແຜນນະໂຍບາຍຂອງພັກ, ນະໂຍບາຍກົດໝາຍຂອງລັດ ກ່ຽວກັບການເບິ່ງແຍງດູແລ, ສຶກສາອົບຮົມ ແລະ ປົກປ້ອງເດັກຢ່າງຂ້ຽວຂາດ ດ້ວຍບັນດາເປົ້າໝາຍລະອຽດ. ນັ້ນແມ່ນ “ທົ່ວສັງຄົມເອົາໃຈໃສ່ເບິ່ງແຍງດູແລເດັກ, ເດັກໃນສະພາບການໃດກໍ່ຕ້ອງໄດ້ຮັບການບິ່ງແຍງດູແລໃຫ້ເປັນຢ່າງດີ”; ເດັກນ້ອຍໃນໄວຮຽນ ລ້ວນແຕ່ໄດ້ໄປໂຮງຮຽນ.. ພ້ອມນັ້ນ ກໍຕ້ອງມີນະໂຍບາຍພິເສດສໍາລັບເດັກ ຢູ່ເຂດຊົນເຜົ່າສວ່ນໜ້ອຍ; ເດັກມີສະພາບຄອບຄົວ ທີ່ຫຍຸ້ງຍາກ ກໍຕ້ອງໄດ້ຮັບການເບິ່ງແຍງດີແລ”.