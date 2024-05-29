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ຂ່າວສານ

ປະທານປະເທດ ໂຕເລີມ ພົບປະກັບຊາວໜຸ່ມເຍົາວະຊົນທີ່ດີເດັ່ນເປັນລູກຫຼານໃນກຳລັງຕຳຫຼວດ

ເນື່ອງໃນໂອກາດເດືອນເຄື່ອນໄຫວເພື່ອເດັກນ້ອຍ ແລະ ວັນເດັກນ້ອຍສາກົນ 1 ມິຖຸນາ, ຕອນບ່າຍວັນທີ 28 ມິຖຸນາ, ຢູ່ຮ່າໂນ້ຍ, ທ່ານປະທານປະເທດ ໂຕເລີມ ໄດ້ມີການພົບປະເພື່ອຍ້ອງຍໍຊົມເຊີຍພວກເດັກທີ່ເປັນລູກຂອງຕຳຫຼວດທີ່ເສຍສະຫຼະຊີວິດເພື່ອຊາດ ແລະ ເດັກທີ່ໄດ້ຮັບການອຸປະກາລະຈາກ ສະມາຄົມແມ່ຍິງຕຳຫຼວດ, ເດັກທີ່ເປັນລູກຂອງນັກຮົບຕຳຫຼວດທີ່ໄດ້ຮັບລາງວັນລະດັບຊາດ ແລະ ສາກົນ 2023-2024 ໃນຂອບເຂດລາຍການ “ຄ້າຍພັກແລ້ງແຫ່ງຄວາມຮັກແພງ” ໂດຍກະຊວງ ຕຳຫຼວດຈັດຕັ້ງຂຶ້ນ.
ທ່ານປະທານປະເທດໂຕເລີມມອບຂອງຂວັນໃຫ້ພວກຫຼານເຍົາວະຊົນ

ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ນີ້, ທ່ານປະທານປະເທດໂຕເລີມ ສະເໜີວ່າ:   “ ຂ້າພະເຈົ້າສະເໜີບັນດາກະຊວງ,ຕະນະ, ຂະແໜງການ, ຄະນະພັກ, ອຳນາດການປົກຄອງທຸກຂັ້ນ ສຸມໃສ່ປະຕິບັດບັນດາແຜນນະໂຍບາຍຂອງພັກ, ນະໂຍບາຍກົດໝາຍຂອງລັດ ກ່ຽວກັບການເບິ່ງແຍງດູແລ, ສຶກສາອົບຮົມ ແລະ ປົກປ້ອງເດັກຢ່າງຂ້ຽວຂາດ ດ້ວຍບັນດາເປົ້າໝາຍລະອຽດ. ນັ້ນແມ່ນ “ທົ່ວສັງຄົມເອົາໃຈໃສ່ເບິ່ງແຍງດູແລເດັກ, ເດັກໃນສະພາບການໃດກໍ່ຕ້ອງໄດ້ຮັບການບິ່ງແຍງດູແລໃຫ້ເປັນຢ່າງດີ”; ເດັກນ້ອຍໃນໄວຮຽນ ລ້ວນແຕ່ໄດ້ໄປໂຮງຮຽນ.. ພ້ອມນັ້ນ ກໍຕ້ອງມີນະໂຍບາຍພິເສດສໍາລັບເດັກ ຢູ່ເຂດຊົນເຜົ່າສວ່ນໜ້ອຍ; ເດັກມີສະພາບຄອບຄົວ ທີ່ຫຍຸ້ງຍາກ ກໍຕ້ອງໄດ້ຮັບການເບິ່ງແຍງດີແລ”.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ທ່ານ​ນາ​ຍົກ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ ຟ້າມ​ມິງ​ຈິງ ຢ້ຽມ​ຢາມ, ເຮັດ​ວຽກ​ຢູ່ແຂວງ ນິງ​ບິງ

ທ່ານ​ນາ​ຍົກ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ ຟ້າມ​ມິງ​ຈິງ ຢ້ຽມ​ຢາມ, ເຮັດ​ວຽກ​ຢູ່ແຂວງ ນິງ​ບິງ

ເປົ້າໝາຍສັງລວມກ່ຽວກັບແຜນຜັງແຂວງ ແມ່ນຮອດປີ 2030, ນິງບິງ ຈະແມ່ນແຂວງທີ່ຢູ່ໃນລະດັບດີ, ແມ່ນຂົ້ນເຕີບໂຕຂອງບັນດາແຂວງຢູ່ທາງທິດໃຕ້ ເຂດທົ່ງພຽງແມ່ນ້ຳແດງ, ບັນລຸບັນດາມາດຖານຂອງນະຄອນຂຶ້ນກັບສູນກາງ ໂດຍພື້ນຖານ.
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