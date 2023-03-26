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ຂ່າວສານ

ປະທານປະເທດ ຫວໍວັນເຖືອງ ພົບປະສັງສັນກັບບັນດາອະດິດການນຳຄະນະຊາວໜຸ່ມກອມມູນິດ ໂຮ່ຈີມິນ

ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ການພົບປະ, ທ່ານປະທານປະເທດ ຫວໍວັນເຖືອງ ໄດ້ສະແດງຄວາມຕື້ນຕັນໃຈທີ່ໄດ້ພົບປະກັບບັນດາອະດິດພະນັກງານຄະນະຊາວໜຸ່ມ ແລະ ສະແດງຄວາມປິຕິຊົມຊື່ນເມື່ອເຫັນວ່າ ບັນດາອະດິດພະນັກງານຄະນະຊາວໜຸ່ມ, ເຖິງວ່າອາຍຸສູງແລ້ວກໍ່ຕາມແຕ່ຍັງເອົາໃຈໃສ່ເຖິງວຽກງານຂອງຊາວໜຸ່ມ.
ທ່ານປະທານປະເທດ ຫວໍວັນເຖືອງ ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ການພົບປະ

ຕອນເຊົ້າວັນທີ 25 ມີນາ, ຢູ່ຮ່າໂນ້ຍ, ຄະນະຕິດຕໍ່ພົວພັນ ອະດິດພະນັກງານຄະນະຊາວໜຸ່ມກອມມູນິດ ໂຮ່ຈີມິນ ໄດ້ຈັດການພົບສັງສັນທີ່ເປັນມູນເຊື້ອກັບອະດິດພະນັກງານຄະນະຊາວໜຸ່ມຜ່ານໄລຍະຕ່າງໆ.

ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ການພົບປະ, ທ່ານປະທານປະເທດ ຫວໍວັນເຖືອງ ໄດ້ສະແດງຄວາມຕື້ນຕັນໃຈທີ່ໄດ້ພົບປະກັບບັນດາອະດິດພະນັກງານຄະນະຊາວໜຸ່ມ ແລະ ສະແດງຄວາມປິຕິຊົມຊື່ນເມື່ອເຫັນວ່າ ບັນດາອະດິດພະນັກງານຄະນະຊາວໜຸ່ມ, ເຖິງວ່າອາຍຸສູງແລ້ວກໍ່ຕາມແຕ່ຍັງເອົາໃຈໃສ່ເຖິງວຽກງານຂອງຊາວໜຸ່ມ; ຍາມໃດກໍ່ປະເອີບໃຈ, ປະກອບສ່ວນຕັ້ງໜ້າເຂົ້າໃນວຽກງານຊາວໜຸ່ມ; ສ້າງແຫຼ່ງບັນດານໃຈກ່ຽວກັບນ້ຳໃຈອຸທິດສ່ວນ, ສ້າງສາ ແລະ ປົກປັກຮັກສາປະເທດຊາດ. ທ່ານປະທານປະເທດ ໄດ້ເນັ້ນໜັກເຖິງອຸດົມການຂອງພັກ, ຂອງຄະນະຊາວໜຸ່ມ, ນ້ຳໃຈຂອງປະຊາຊົນ, ຂອງເພື່ອນຮ່ວມກົມກອງ, ນ້ຳໃຈການປະຕິວັດ, ຄວາມຄາດຫວັງຢາກອຸທິດສ່ວນ ແລະ ມານະພະຍາຍາມບືນຕົວຂຶ້ນຂອງຄະນະຊາວໜຸ່ມ, ຂອງພະນັກງານຄະນະຊາວໜຸ່ມຍາມໃດກໍ່ເປັນສຳພາລະໃນຕະຫຼອດໄລຍະປະຕິບັດງານ.

ເນື່ອງໃນໂອກາດສະເຫຼີມສະຫຼອງ 92 ປີແຫ່ງວັນສ້າງຕັ້ງຄະນະຊາວໜຸ່ມກອມມູນິດ ໂຮ່ຈີມິນ (26/3/1931 – 26/3/2023), ທ່ານປະທານປະເທດ ຫວໍວັນເຖືອງ ອວຍພອນໃຫ້ລຸ້ນໜຸ່ມ, ບັນດາສະມາຊິກຄະນະຊາວໜຸ່ມ, ໄວໜຸ່ມ ຍາມໃດກໍ່ຟົດຟື້ນ ແລະ ໜຸ່ມແໜ້ນ, ຮັກສາຄຸນນະທາດການເມືອງ, ສົມເປັນກຳລັງສືບທອດຂອງພັກ.

 

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ເປີດກ້ວາງຮູບແບບ VSIP ອອກສູ່ແຂວງຕ່າງໆຢູ່ຫວຽດນາມ

ເປີດກ້ວາງຮູບແບບ VSIP ອອກສູ່ແຂວງຕ່າງໆຢູ່ຫວຽດນາມ

ຕອນເຊົ້າວັນທີ 25 ມີນາ, ທ່ານຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ເລມີງຄາຍ ພ້ອມກັບການນຳບັນດາກະຊວງ, ຂະແໜງການ ແລະ ການນຳບາງແຂວງ, ນະຄອນໄດ້ໄປຢ້ຽມຢາມ ແລະ ເຮັດວຽກຢູ່ເຂດອຸດສາຫະກຳ ຫວຽດນາມ - ສິງກະໂປ I ຢູ່ແຂວງບີງເຢືອງ (VSIP I - ບີງເຢືອງ).
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