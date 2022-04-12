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ຂ່າວສານ

ປະທານປະເທດ ຫວຽດນາມ ຍ້ອງຍໍຊົມເຊີຍທ່ານໝໍໂຮງໝໍເດັກສູນກາງປະຕິບັດການຜ່າຕັດຕໍ່ຕັບໃຫ້ແກ່ຄົນເຈັບເດັກນ້ອຍທີ່ມີອາຍຸ 9 ເດືອນປະສົບຜົນສຳເລັດ

ທ່ານປະທານປະເທດ ຫງວຽນຊວັນຟຸກ ໄດ້ຍ້ອງຍໍສັນລະເສີນ ໝູຄະນະ, ພະນັກງານ, ລັດຖະກອນ ໂຮງໝໍເດັກສູນກາງ, ພິເສດແມ່ນ ທິມງານປະຕິບັດສຳເລັດການຜ່າຕັດຕໍ່ຕັບໃຫ້ແກ່ຫຼານນ້ອຍໃນວັນທີ 14 ເມສາທີ່ຜ່ານມາ.
  ພາບປະກອບ: vietnamnet.vn  

 ວັນທີ 11 ເມສາ, ຄົນເຈັບແມ່ນເດັກທີ່ມີອາຍຸ 9 ເດືອນຢູ່ແຂວງ ເລິມດົ່ງ ຜູ້ທີ່ໄດ້ຮັບການຜ່ານຕັດຕໍ່ຕັບສຳເລັດຈາກບັນດາທ່ານໝໍຢູ່ໂຮງໝໍເດັກສູນກາງ (ຢູ່ຮ່າໂນ້ຍ) ໄດ້ອອກໂຮ້ງໝໍແລ້ວ. ກ່ອນນັ້ນ ໃນຕອນບ່າຍວັນທີ 10 ເມສາ, ທ່ານປະທານປະເທດ ຫງວຽນຊວັນຟຸກ ໄດ້ຍ້ອງຍໍສັນລະເສີນ ໝູ່ຄະນະ, ພະນັກງານ, ລັດຖະກອນ ໂຮງໝໍເດັກສູນກາງ, ພິເສດແມ່ນ ທິມງານປະຕິບັດສຳເລັດການຜ່າຕັດຕໍ່ຕັບໃຫ້ແກ່ຫຼານນ້ອຍໃນວັນທີ 14 ເມສາທີ່ຜ່ານມາ. ທ່ານປະທານປະເທດ ເນັ້ນໜັກວ່າ, ການຜ່າຕັດຕໍ່ຕັບໃຫ້ແກ່ເດັກນ້ອຍແມ່ນໜຶ່ງ ໃນບັນດາເຕັກນິກຍາກທີສຸດໃນການຜ່າຕັດຕໍ່ຕັບ. ດ້ວຍຄວາມມານະພະຍາຍາມຮ່ຳຮຽນຢ່າງບໍ່ຢຸດຢັ້ງກ່ຽວກັບລະດັບວິຊາການ ແລະ ເຕັກນິກ, ບັນດາທ່ານໝໍຂອງໂຮງໝໍເດັກສູນກາງ ໄດ້ເປັນເຈົ້າການໃນວິວັດການສຳຫຼວດກວດກາກ່ອນການຜ່າຕັດ ປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນການສ້າງຄວາມຫວັງໃຫຍ່ໃຫ້ແກ່ບັນດາຄອບຄົວທີ່ມີລູກ ຕິດພະຍາດກ່ຽວກັບຕັບ.

ວັນທີ 14 ເມສາ, ການຜ່າຕັດຕໍ່ຕັບສ່ວນໜຶ່ງຕັບຂອງພໍ່ໃຫ້ແກ່ຫຼານຊາຍທີ່ມີອາຍຸ 9 ເດືອນ ໂດຍຕິດພະຍາດກ່ຽວກັບຕັບ ໄດ້ປະສົບຜົນສຳເລັດ ພາຍຫຼັງການຜ່າຕັດທີ່ແກ່ຍາວເປັນເວລາ 9 ຊົ່ວໂມງ. ການຜ່າຕັດຕໍ່ຕັບດັ່ງກ່າວໂດຍທ່ານໝໍຫວຽດນາມ ປະຕິບັດ ບໍ່ມີການໜູນຊ່ວຍຈາກນັກຊ່ຽວຊານຕ່າງປະເທດ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ພິທີປຸກລະດົມ ຮ່າໂນ້ຍ ນັບຖອຍຫລັງ 31 ວັນມຸ່ງໄປເຖິງ SEA Games 31

ພິທີປຸກລະດົມ ຮ່າໂນ້ຍ ນັບຖອຍຫລັງ 31 ວັນມຸ່ງໄປເຖິງ SEA Games 31

ພິທີປຸກລະດົມ ຮ່າໂນ້ຍ ນັບຖອຍຫລັງ 31 ວັນ ມຸ່ງໄປເຖິງ SEA Games 31 ໄດ້ດຳເນີນຢ່າງສົມກຽດ ໃນຕອນເຊົ້າວັນທີ 11 ເມສາ ຢູ່ ຫນອງ ຮ່ວານກຽມ ໂດຍມີການເຂົ້າຮ່ວມຂອງຊາວນະຄອນຫລວງ ນັບພັນໆຄົນ.
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