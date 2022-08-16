ຂ່າວສານ
ປະທານປະເທດ ຫງວຽນຊວັນຟຸກ ເປັນປະທານກອງປະຊຸມສຳມະນາ “ທິດສະດີ-ພຶດຕິກຳກ່ຽວກັບການປ້ອງກັນປະເທດໃນສະພາບການໃໝ່”
ກ່າວຄຳເຫັນນະທີ່ນີ້, ທ່ານປະທານປະເທດ ຫງວຽນຊວນຟຸກ ເນັ້ນໜັກວ່າ: ພາຍຫຼັງ 10 ປີແຫ່ງການຜັນຂະຫຍາຍປະຕິບັດມະຕິສູນກາງພັກຄັ້ງ ທີ 8 ສະໄໝທີ 11, ໝາກຜົນຮອບດ້ານແມ່ນການຮັກສາເອກະລາດ, ອະທິປະໄຕ, ຜືນແຜ່ນດິນອັນຄົບຖ້ວນ ແລະ ການກຳນົດທິດສັງຄົມນິຍົມ; ບົດບາດນຳພາຂອງພັກ ແລະ ການຄຸ້ມຄອງລັດ; ຮັບປະກັນສະພາບແວດລ້ອມສັນຕິພາບ ແລະ ສະຖຽນລະພາບເພື່ອພັດທະນາປະເທດຊາດ; ຕໍ່ສູ້ເພື່ອເອົາຊະນະຕໍ່ບັນດາກົນອຸບາຍ ແລະ ເລ່ລຽມຂອງກຳລັງເປັນປໍລະປັກ; ປະກອບສ່ວນສຳຄັນເຂົ້າໃນຂະບວນການປ່ຽນໃໝ່ປະເທດຊາດ, ຍົກສູງທີ່ຕັ້ງ ແລະ ອິດທິພົນຊື່ສຽງຂອງຫວຽດນາມ ໃນເວທີສາກົນ.