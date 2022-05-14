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ຂ່າວສານ

ປະທານປະເທດ ຫງວຽນຊວັນຟຸກ ເປັນປະທານກອງປະຊຸມຄັ້ງທີ 1 ປີ 2022 ຄະນະຊີ້ນຳການປະຕິຮູບດ້ານຕູລາການສູນກາງ

ທ່ານປະທານປະເທດ ຫງວຽນຊວັນຟຸກ ໄດ້ຍົກອອກໜຶ່ງໃນບັນດາເນື້ອໃນຂອງກອງປະຊຸມຄັ້ງນີ້ແມ່ນປຶກສາຫາລືກ່ຽວກັບແຜນຮ່າງຍົກສູງຄຸນນະພາບການບຳລຸງສ້າງຂະແໜງກົດໝາຍລະດັບປະລິນຍາຕີ ແລະ ສານເອເລັກໂຕນິກຂອງ ຫວຽດນາມ.
  ທ່ານປະທານປະເທດ ຫງວຽນຊວັນຟຸກ ເປັນປະທານກອງປະຊຸມ (ພາບ: TTXVN)  

 ຕອນເຊົ້າວັນທີ 13 ພຶດສະພາ, ຢູ່ຮ່າໂນ້ຍ, ທ່ານປະທານປະເທດ ຫວຽດນາມ ຫງວຽນຊວັນຟຸກ, ຫົວໜ້າຄະນະຊີ້ນຳການປະຕິຮູບດ້ານຕຸລາການສູນກາງ ໄດ້ເປັນປະທານກອງປະຊຸມຄັ້ງທີ 1 ຄະນະຊີ້ນຳປີ 2022.

ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ພິທີໄຂກອງປະຊຸມ, ທ່ານປະທານປະເທດ ຫງວຽນຊວັນຟຸກ ໄດ້ຍົກອອກໜຶ່ງໃນບັນດາເນື້ອໃນຂອງກອງປະຊຸມຄັ້ງນີ້ແມ່ນປຶກສາຫາລືກ່ຽວກັບແຜນຮ່າງຍົກສູງຄຸນນະພາບການບຳລຸງສ້າງຂະແໜງກົດໝາຍລະດັບປະລິນຍາຕີ ແລະ ສານເອເລັກໂຕນິກຂອງ ຫວຽດນາມ. ກ່ຽວກັບແຜນຮ່າງຍົກສູງຄຸນນະພາບການບຳລຸງສ້າງຂະແໜງກົດໝາຍລະດັບປະລິນຍາຕີ ໄດ້ປຶກສາຫາລືຜ່ານ 2 ວາລະປະຊຸມໃນປີ 2021 ແລະ ໄດ້ຮັບຫຼາຍຄຳເຫັນ ປະກອບຢ່າງລະອຽດ:

ການບຳລຸງສ້າງຂະແໜງກົດໝາຍລະດັບປະລິນຍາຕີ ແມ່ນບັນຫາສຳຄັນທີ່ສຸດ ໃນການຍົກສູງຄຸນນະພາບຂະແໜງຕຸລາການ, ມີຫຼາຍພະແນກ, ມີຫຼາຍໂຮງຮຽນບຳລຸງສ້າງຂະແໜງກົດໝາຍລະດັບປະລິນຍາຕີແຕ່ຄຸນນະພາບຍັງຕ່ຳ, ຍ້ອນເຫດນັ້ນ ການຍົກສູງຄຸນນະພາບຂອງການບຳລຸງສ້າງຂະແໜງກົດໝາຍລະດັບປະລິນຍາຕີແມ່ນຄວາມຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການທີ່ຮີບດ່ວນໃນປະຈຸບັນ. ໃນວິວັດການກະກຽມແຜນຮ່າງ, ຄະນະຊີ້ນຳການປະຕິຮູບຕຸລາການສູນກາງ ໄດ້ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ຂະແໜງສຶກສາເປັນຫຼາຍຄັ້ງວ່າ ກະກຽມແຜນຮ່າງໃຫ້ມີຄຸນນະພາບ, ຂະແໜງຕຸລາການກວດແກ້ດ້ານເນື້ອໃນ, ລາຍງານທີ່ກອງປະຊຸມຄັ້ງນີ້ ເພື່ອເປັນເອກະພາບ, ຈາກນັ້ນດຳເນີນການປ່ຽນແປງໃໝ່, ຍົກສູງຄຸນນະພາບການບຳລຸງສ້າງຂະແໜງກົດໝາຍລະດັບປະລິນຍາຕີໃນໄລຍະຈະມາເຖິງ”.

ທີ່ກອງປະຊຸມ, ບັນດາສະມາຊິກຄະນະຊີ້ນຳກໍ່ປຶກສາຫາລືບາງເນື້ອໃນກ່ຽວຂ້ອງເຖິງຄະດີປະຫານຊີວິດ ແລະ ບັນດາມາດຕະການເພື່ອຜັນຂະຫຍາຍວຽກງານດັ່ງກ່າວໃຫ້ຖືກຕ້ອງຕາມລັດຖະທຳມະນູນ ແລະ ກົດໝາຍ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ສື່ມວນຊົນສາກົນມີຄວາມປະທັບໃຈຕໍ່ພິທີເປີດ SEA Games 31

ສື່ມວນຊົນສາກົນມີຄວາມປະທັບໃຈຕໍ່ພິທີເປີດ SEA Games 31

ພິທີເປີດ SEA Games 31 ໄດ້ສ້າງຄວາມປະທັບໃຈຢ່າງເລິກເຊິ່ງຕໍ່ເພື່ອນມິດ ແລະ ສື່ມວນຊົນສາກົນ. ສຳນັກຂ່າວສານ AFP ຂອງຝລັ່ງ ໄດ້ລົງຂ່າວວ່າ: ປະເທດເຈົ້າພາບ ຫວຽດນາມ ໄດ້ສ້າງລາຍການສະແດງທີ່ໂດດເດັ່ນ ດ້ວຍ ແສງສີ, ການເຕັ້ນ ແລະ ດົນຕີຢູ່ພິທີເປີດ SEA Games 31.
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