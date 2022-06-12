ຂ່າວສານ
ປະທານປະເທດ ຫງວຽນຊວນຟຸກ ຖະຫວາຍທູບທຽນອາໄລຫານາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວໍວັນກຽດ
ຕອນບ່າຍວັນທີ 11 ມິຖຸນາ, ທ່ານປະທານປະເທດ ຫວຽດນາມ ຫງວຽນຊວນຟຸກ ພ້ອມກັບການນຳລັດຖະບານໄດ້ໄປຖະຫວາຍທູບທຽນ, ໄວ້ອາໄລ, ຈາລຶກບຸນຄຸນທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວໍວັນກຽດ ທີ່ເຂດອະນຸສາວະລີນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວໍວັນກຽດ ຢູ່ເທດສະບານ ຫວູງລຽມ, ເມືອງ ຫວູລຽມ, ແຂວງ ຫວີງລອງ.
ທ່ານປະທານປະເທດໄດ້ຊົມເຊີຍອົງຄະນະພັກ, ອຳນາດການປົກຄອງ ແລະ ປະຊາຊົນແຂວງ ຫວີງລອງ ໄດ້ກໍ່ສ້າງ, ບູລະນະປະຕິສັງຂອນເຂດອະນຸສາວະລີນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວໍວັນກຽດ ໃຫ້ນັບມື້ນັບໃຫຍ່ໂຕສວຍງາມ ເພື່ອໃຫ້ສະຖານທີ່ແຫ່ງນີ້ແມ່ນບ່ອນສຶກສາມູນເຊື້ອໃຫ້ລຸ້ນໜຸ່ມຕະຫຼອດໄປ. ທີ່ເຂດອະນຸສາວະລີ, ທ່ານປະທານປະເທດ ຫງວຽນຊວນຟຸກ ໄດ້ປູກຕົ້ນໄມ້ທີ່ລະນຶກ.
ກ່ອນໜ້ານັ້ນ, ໃນຕອນບ່າຍວັນດຽວກັນ, ທ່ານປະທານປະເທດ ຫງວຽນຊວນຟຸກ ໄດ້ໄປຢ້ຽມຢາມບໍລິສັດ ກວກຖາວ ຈຳກັດ, ໂດຍແມ່ນວິສາຫະກິດດີເດັ່ນຂອງແຂວງ ຫວີງລອງ, ຜະລິດ ແລະ ປຸງແຕ່ງຜະລິດຕະພັນກະເສດສົ່ງອອກໄປຍັງ ອາເມລິກາ, ເອີລົບ.