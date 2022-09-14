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ຂ່າວສານ

ປະທານປະເທດ ຫງວຽນຊວນຟຸກ ຕ້ອນຮັບປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ກຳປູເຈຍ

ທ່ານປະທານປະເທດ ຫງວຽນຊວນຟຸກ ຊົມເຊີຍບັນດາໝາກຜົນອັນໃຫຍ່ຫຼວງຂອງປະເທດ ກຳປູເຈຍ ໃນຫຼາຍຂົງເຂດ, ສະເໜີໃຫ້ສອງຝ່າຍສືບຕໍ່ຮັກສາການພົບປະແລກປ່ຽນຂັ້ນສູງ ແລະ ບັນດາກົນໄກຮ່ວມມືໃນທຸກຂົງເຂດ...

ທ່ານປະທານປະເທດ ຫງວຽນຊວນຟຸກ ຊົມເຊີຍບັນດາໝາກຜົນອັນໃຫຍ່ຫຼວງຂອງປະເທດ ກຳປູເຈຍ ໃນຫຼາຍຂົງເຂດ, ສະເໜີໃຫ້ສອງຝ່າຍສືບຕໍ່ຮັກສາການພົບປະແລກປ່ຽນຂັ້ນສູງ ແລະ ບັນດາກົນໄກຮ່ວມມືໃນທຸກຂົງເຂດ...

    

ປະທານປະເທດ ຫງວຽນຊວນຟຸກ ຕ້ອນຮັບປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ກຳປູເຈຍ

ຕອນເຊົ້າວັນທີ 13 ກັນຍາ, ທີ່ການຕ້ອນຮັບທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດແຫ່ງລາຊະອະນາຈັກ ກຳປູເຈຍ Samdech Heng Samrin ພວມມີການຢ້ຽມຢາມ ຫວຽດນາມ ຢ່າງເປັນທາງການ, ທ່ານປະທານປະເທດ ຫງວຽນຊວນຟຸກ ໄດ້ຊົມເຊີຍໝາກຜົນຂອງການເຈລະຈາລະຫວ່າງທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ Samdech Heng Samrin ແລະ ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ເວືອງດິ່ງເຫວະ ບັນລຸຜົນສຳເລັດ. ທ່ານປະທານປະເທດ ຫງວຽນຊວນຟຸກ ຊົມເຊີຍບັນດາໝາກຜົນອັນໃຫຍ່ຫຼວງຂອງປະເທດ ກຳປູເຈຍ ໃນຫຼາຍຂົງເຂດ, ສະເໜີໃຫ້ສອງຝ່າຍສືບຕໍ່ຮັກສາການພົບປະແລກປ່ຽນຂັ້ນສູງ ແລະ ບັນດາກົນໄກຮ່ວມມືໃນທຸກຂົງເຂດ, ຍູ້ແຮງການສຶກສາ, ໂຄສະນາເຜີຍແຜ່ຍົກສູງສະຕິ ແລະ ຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງປະຊາຊົນ, ພິເສດແມ່ນລຸ້ນໜຸ່ມສອງປະເທດ, ຜ່ານນັ້ນ ຮັກສາ ແລະ ປັບປຸງ, ເພີ່ມທະວີການພົວພັນຖານບ້ານໃກ້ເຮືອນຄຽງມິດຕະພາບ, ສະໜິດແໜ້ນຍາວນານລະຫວ່າງສອງປະເທດຢ່າງບໍ່ຢຸດຢັ້ງ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ໃຫ້ການຕ້ອນຮັບທ່ານຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ສິງກະໂປ ອ໋ວາງຢົວເຈ໋ຍ

ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ໃຫ້ການຕ້ອນຮັບທ່ານຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ສິງກະໂປ ອ໋ວາງຢົວເຈ໋ຍ

ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ໄດ້ຕີລາຄາສູງໝາກຜົນຂອງການເຈລະຈາລະຫວ່າງທ່ານຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ອ໋ວາງຢົວເຈ໋ຍ ແລະ ທ່ານຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ເລມິງຄ໊າຍ, ສະເໜີໃຫ້ບັນດາອົງການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງສອງປະເທດຄວນຕັ້ງໜ້າຮ່ວມມື.
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