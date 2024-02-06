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ຂ່າວສານ

ປະທານປະເທດ ລົງກວດກາວຽກງານກຽມພ້ອມສູ້ຮົບຂອງກອງບັນຊາການກຳລັງອາລັກຂາ ແລະ ກອງບັນຊາການຕຳຫຼວດເຄື່ອນທີ່

ໄລຍະຈະມາເຖິງ, ກຳລັງອາລັກຂາ ຮັບປະກັນຄວາມສະຫງົບ, ຄວາມປອດໄພໃຫ້ແກ່ບັນດາການນຳພັກ, ລັດ, ໃຫ້ແກ່ການເຄື່ອນໄຫວ, ເຫດການສຳຄັນຂອງປະເທດຊາດ ກໍ່ຄືຂອງສາກົນ ທີ່ຈັດຂຶ້ນຢູ່ ຫວຽດນາມ.
ປະທານປະເທດ ລົງກວດກາວຽກງານກຽມພ້ອມສູ້ຮົບຂອງກອງບັນຊາການກຳລັງອາລັກຂາ ແລະ ກອງບັນຊາການຕຳຫຼສດເຄື່ອນທີ່

ຕອນເຊົ້າວັນທີ 5 ກຸມພາ, ຢູ່ຮ່າໂນ້ຍ, ທ່ານປະທານປະເທດ ຫວຽດນາມ ຫວໍວັນເຖືອງ, ໄດ້ລົງກວດກາວຽກງານກຽມພ້ອມສູ້ຮົບຂອງພະນັກງານ, ນັກຮົບກອງບັນຊາການກຳລັງອາລັກຂາ ແລະ ກອງບັນຊາການຕຳຫຼວດເຄື່ອນທີ່ໃນໂອກາດບຸນປີໃໝ່ປະຈຳຊາດປີມະໂລງ 2024.

ເມື່ອລົງຢ້ຽມຢາມ, ອວຍພອນປີໃໝ່ພະນັກງານ, ນັກຮົບກຳລັງພິອາລັກຂາຕຳຫຼວດປະຊາຊົນ, ທ່ານປະທານປະເທດ ສະເໜີວ່າ: ໄລຍະຈະມາເຖິງ, ກຳລັງອາລັກຂາ ຮັບປະກັນຄວາມສະຫງົບ, ຄວາມປອດໄພໃຫ້ແກ່ບັນດາການນຳພັກ, ລັດ, ໃຫ້ແກ່ການເຄື່ອນໄຫວ, ເຫດການສຳຄັນຂອງປະເທດຊາດ ກໍ່ຄືຂອງສາກົນ ທີ່ຈັດຂຶ້ນຢູ່ ຫວຽດນາມ, ກໍ່ຄືການເຄື່ອນໄຫວຂອງການນຳພັກ, ລັດ ຢູ່ຕ່າງປະເທດ. ທ່ານປະທານປະເທດ ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ຂະແໜງຕຳຫຼວດສຸມໃສ່, ມານະພະຍາຍາມສູ້ຊົນສ້າງກຳລັງອາລັກຂາຕຳຫຼວດປະຊາຊົນ ຮອດປີ 2025 “ປອດໄສ, ໝັ້ນຄົງເຂັ້ມແຂງ, ເປັນກຳລັງຫຼວງ, ຍອດຢ້ຽມ, ທັນສະໄໝເທື່ອລະກ້າວ”, ຕອບສະໜອງຄວາມຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການ, ໜ້າທີ່ໃນສະພາບການໃໝ່.     

ເມື່ອລົງຢ້ຽມຢາມ, ອວຍພອນປີໃໝ່, ກວດກາວຽກງານກຽມພ້ອມສູ້ຮົບຂອງກອງບັນຊາການຕຳຫຼວດເຄື່ອນທີ່, ທ່ານປະທານປະເທດ ຫວໍວັນເຖືອງ ສະເໜີໃຫ້ຄະນະພັກ ກອງບັນຊາການຕຳຫຼວດເຄື່ອນທີ່ ສ້າງກຳລັງຕຳຫຼວດ ປະຊາຊົນນັບມື້ນັບປອດໄສ, ໝັ້ນຄົງເຂັ້ມແຂງ, ເປັນກຳລັງຫຼວງ, ຍອດຢ້ຽມ, ທັນສະໄໝ. ໃນບໍ່ວ່າສະພາບການໃດ, ເງື່ອນໄຂໃດກໍ່ຕ້ອງຮັບປະກັນຄວາມສະຫງົບ, ຄວາມເປັນລະບຽບຮຽບຮ້ອຍ, ຄວາມປອດໄພທາງສັງຄົມ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ນາ​ຍົກ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ ຟ້າມ​ມິງ​ຈິງ ເປັນ​ປະ​ທານກອງ​ປະ​ຊຸມ​ຊຸກ​ຍູ້​ການ​ລົງ​ທຶນ​ພັດ​ທະ​ນາ 19 ກຸ່ມ​ບໍ​ລິ​ສັດ, ບໍ​ລິ​ສັດໃຫຍ່ແຫ່ງ​ລັດ

ນາ​ຍົກ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ ຟ້າມ​ມິງ​ຈິງ ເປັນ​ປະ​ທານກອງ​ປະ​ຊຸມ​ຊຸກ​ຍູ້​ການ​ລົງ​ທຶນ​ພັດ​ທະ​ນາ 19 ກຸ່ມ​ບໍ​ລິ​ສັດ, ບໍ​ລິ​ສັດໃຫຍ່ແຫ່ງ​ລັດ

ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ຟ້າມມິງຈິງ ໄດ້ເນັ້ນໜັກເຖິງໜ້າທີ່ພັດທະນາເສດຖະກິດ - ສັງຄົມທົ່ວປະເທດໃນປີ 2024 ແມ່ນໃຫຍ່ຫຼວງກວ່າໜ້າທີ່ປີ 2023, ສະນັ້ນ, ໜ້າທີ່ຂອງບັນດາກະຊວງ, ຂະແໜງການ, ໃນນັ້ນມີຄະນະກຳມະການຄຸ້ມຄອງທຶນແຫ່ງລັດຢູ່ວິສາຫະກິດ ແລະ ບັນດາກຸ່ມບໍລິສັດ, ບໍລິສັດໃຫຍ່ນັ້ນ ກໍໃຫຍ່ຫຼວງກວ່າ.
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