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ຂ່າວສານ

ປະຈຸບັນແມ່ນຈຸດເວລາເໝາະສົມເພື່ອສ້າງບັນດາບາດກ້າວບຸກທະລຸໃນການພົວພັນ ຫວຽດນາມ - ນິວຊີແລນ

2 ປະເທດມີບັນດາ ຄວາມສາມາດບົ່ມຊ້ອນຢ່າງໃຫຍ່ຫຼວງໃນການຮ່ວມມືດ້ານການຄ້າ ແລະ ການສຶກສາ, ທ່ອງທ່ຽວ, ກະສິກຳ, ໝາກໄມ້...
ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ Christopher Luxon (ພາບ: TTXVN)

ປະຈຸບັນແມ່ນຈຸດເວລາເໝາະສົມເພື່ອສ້າງບັນດາບາດກ້າວບຸກທະລຸໃນການພົວພັນ ຫວຽດນາມ - ນິວຊີແລນ. ນີ້ແມ່ນຄຳຢືນຢັນຂອງທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ນິວຊີແລນ Christopher Luxon ເມື່ອຕອບສຳພາດຕໍ່ສື່ມວນຊົນໃນວັນທີ 28 ກຸມພາ, ກ່ຽວກັບການພົວພັນ 2 ຝ່າຍ ຫວຽດນາມ - ນິວຊີແລນ, ໃນສະພາບການທີ່ 2 ປະເທດຫາກໍ່ຍົກລະດັບການພົວພັນຂຶ້ນເປັນຄູ່ຮ່ວມມືຍຸດທະສາດຮອບດ້ານ.

ຕາມທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ Christopher Luxon ແລ້ວ, 2 ປະເທດມີບັນດາ ຄວາມສາມາດບົ່ມຊ້ອນຢ່າງໃຫຍ່ຫຼວງໃນການຮ່ວມມືດ້ານການຄ້າ ແລະ ການສຶກສາ, ທ່ອງທ່ຽວ, ກະສິກຳ, ໝາກໄມ້ ແລະ ບັນດາຜະລິດຕະພັນທີ່ເປັນມູນເຊື້ອ. ພ້ອມກັນນັ້ນ, ນິວຊີແລນ ກໍ່ມີບັນດາເຕັກໂນໂລຊີ ແລະ ວິທະຍາສາດຫາກໍ່ພົ້ນເດັ່ນທີ່ດີ. ທ່ານເຊື່ອມໝັ້ນວ່າ, ຫວຽດນາມ ຈະແມ່ນປະເທດສົ່ງຜົນສະທ້ອນຢ່າງໃຫຍ່ຫຼວງທີ່ນັບມື້ນັບຫຼາຍ, ເປັນປະເທດນັບມື້ນັບມີຄວາມວັດທະນາຖາວອນຫຼາຍກວ່າ ແລະ ມີຄວາມສະໜິດຕິດພັນຢ່າງແໜ້ນແຟ້ນກວ່າເຂົ້າໃນລະບົບສະໜອງທົ່ວໂລກ.

ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ນິວຊີແລນ ຖືວ່າ, ຫວຽດນາມ ແມ່ນພື້ນຖານເສດຖະກິດເຕີບໂຕຢ່າງໄວ ແລະ ແຮງແຖວໜ້າຢູ່ພາກພື້ນ ອາຊີຕາເວັນອອກສ່ຽງໃຕ້ ໃນຮອບເວລາ 25 ປີຜ່ານມາ, ທ່ານຢືນຢັນວ່າ ຫວຽດນາມ ພວມແມ່ນປະເທດພວມພົ້ນເດັ່ນຂຶ້ນຢູ່ພາກພື້ນ. ຕາມທ່ານແລ້ວ, ບັນດາການຄາດຄະເນຊີ້ໃຫ້ເຫັນວ່າ ພື້ນຖານເສດຖະກິດຂອງ ຫວຽດນາມ ຈະສືບຕໍ່ບັນລຸລະດັບເຕີບໂຕ 7% ໃນ 2 – 3 ປີຈະມາເຖິງ ແລະ ສິ່ງນີ້ແມ່ນມີພື້ນຖານເມື່ອ ຫວຽດນາມ ໄດ້ປະຕິບັດເລື່ອງສ້າງພື້ນຖານເສດຖະກິດເຕີບໂຕເປັນຢ່າງດີ, ຊ່ວຍໃຫ້ປະຊາຊົນນັບລ້ານຄົນຫຼຸດພົ້ນອອກຈາກຄວາມທຸກຍາກ, ລະດັບຄ່າຄອງຊີບຂອງປະຊາຊົນນັບມື້ນັບໄດ້ຮັບການຍົກສູງຂຶ້ນ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ອັງ​ກິດ - ອາ​ເມ​ລິ​ກາ ເຈ​ລະ​ຈາ​ກ່ຽວ​ກັບ ຢູ​ແກຼນ ຢ່າງ​ມີ​ປະ​ສິດ​ທິ​ຜົນ

ອັງ​ກິດ - ອາ​ເມ​ລິ​ກາ ເຈ​ລະ​ຈາ​ກ່ຽວ​ກັບ ຢູ​ແກຼນ ຢ່າງ​ມີ​ປະ​ສິດ​ທິ​ຜົນ

ທັງສອງຝ່າຍໄດ້ດຳເນີນ ພົບປະກັນຢ່າງມີປະສິດທິຜົນ ເມື່ອປຶກສາຫາລືກ່ຽວກັບວິວັດການສັນຕິພາບ ຢູ່ຢູແກຼນ, ເນື່ອງໃນໂອກາດທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ອັງກິດ ໄປປະຕິບັດງານຢູ່ ອາເມລິກາ.
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