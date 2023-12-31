ຂ່າວສານ
ປະກາດ 10 ເຫດການວັດທະນະທຳ, ກິລາ ແລະ ທ່ອງທ່ຽວດີເດັ່ນໃນປີ 2023
ວັນທີ 29 ທັນວາ, ກະຊວງວັດທະນະທຳ, ກິລາ ແລະ ທ່ອງທ່ຽວ ຫວຽດນາມ ໄດ້ປະກາດ 10 ເຫດການວັດທະນະທຳ, ກິລາ ແລະ ທ່ອງທ່ຽວທີ່ດີເດັ່ນຂອງປີນີ້.
ຢືນອັນດັບໜຶ່ງ ໃນ 10 ເຫດການວັດທະນະທຳ, ກິລາ, ທ່ອງທ່ຽວ ພົ້ນເດັ່ນປີ 2023 ແມ່ນການສະເຫຼີມສະຫຼອງ 80 ປີແຫ່ງການກຳເນີດ ແຜນຮ່າງວັດທະນະທຳ ຫວຽດນາມ. ນອກຈາກນັ້ນ, ບາງເຫດການພົ້ນເດັ່ນເປັນໜ້າສົນໃຈເຊິ່ງລວມມີ: ອຸດສາຫະກຳວັດທະນະທຳມີຜົນງານພົ້ນເດັ່ນ, ໂຫ້ຍອານ, ດາລາດ ໂດຍອົງການສຶກສາ, ວິທະຍາສາດ ແລະ ວັດທະນະທຳ ຂອງ ສປຊ (UNESCO) ຮັບຮອງເປັນນະຄອນປະດິດຄິດສ້າງ; ຫວຽດນາມ ໄດ້ຮັບການເລືອກຕັ້ງເປັນສະມາຊິກຂອງຄະນະກຳມະການມໍລະດົກໂລກອາຍຸການ 2023 – 2027; ທິມຊາດບານເຕະຍິງ ຫວຽດນາມ ເຂົ້າຮ່ວມຮອບຊິງຊະນະເລີດ FIFA World Cup ຍິງ 2023; ກິລາຍິງປືນ ຫວຽດນາມ ເປັນຄັ້ງທຳອິດໃນປະຫວັດສາດຄ້ວາໄດ້ຫຼຽນຄຳ ໃນງານມະຫາກຳກິລາອາຊີ - ASIAD 19 ຢູ່ ຫາງເຈົາ (ປະເທດຈີນ) ; ການທ່ອງທ່ຽວ ຫວຽດນາມ ຄ້ວາໄດ້ຫຼາຍລາງວັນຂອງອົງການລາງວັນທ່ອງທ່ຽວໂລກປີ 2023; ໃນນັ້ນ, ຫວຽດນາມ ໄດ້ເຊີດຊູເປັນສະຖານທີ່ມໍລະດົກແຖວໜ້າໂລກ ຄັ້ງທີ 4 ແລະ ໄດ້ຮັບເລືອກເຟັ້ນເປັນສະຖານທີ່ທ່ອງທ່ຽວແຖວໜ້າ ອາຊີ ເປັນຄັ້ງທີ 5.