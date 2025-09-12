Báo Ảnh Việt Nam

  • Vietnamese
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ຫວຽດນາມ
  • English
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ອັງກິດ
  • Français
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຝຣັ່ງ
  • Español
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ແອັດສະປາຍ
  • 中文
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຈີນ
  • Русский
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ລັດເຊຍ
  • 日本語
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຍີ່ປຸ່ນ
  • ភាសាខ្មែរ
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຂະແມ
  • 한국어
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາສາ ເກົາຫຼີ

ຂ່າວສານ

ປະກາດ “ຮູບແບບເສດຖະກິດພາກເອກະຊົນຮອບດ້ານຂອງ ຫວຽດນາມ”

ຮູບແບບດັ່ງກ່າວແມ່ນໜຶ່ງໃນ 4 ໜ້າທີ່ເຊິ່ງທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ຟ້າມມິນຈິງ ມອບໃຫ້ຄະນະ 4 ທີ່ການເຮັດວຽກໃນກາງເດືອນ ສິງຫາ ຜ່ານມາ.
ຜູ້ແທນເຂົ້າຮ່ວມພິທີປະກາດ (ພາບ: VGP)

ຕອນເຊົ້າວັນທີ 11 ກັນຍາ, ຄະນະຄົ້ນຄວ້າການພັດທະນາເສດຖະກິດພາກເອກະຊົນ (ຄະນະ 4, ສະພາໃຫ້ຄຳປຶກສາການປະຕິຮູບລະບຽບການບໍລິຫານຂອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ) ໄດ້ຈັດພິທີປະກາດ “ຮູບແບບເສດຖະກິດພາກເອກະຊົນຮອບດ້ານຂອງ ຫວຽດນາມ”.

ຮູບແບບດັ່ງກ່າວແມ່ນໜຶ່ງໃນ 4 ໜ້າທີ່ເຊິ່ງທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ຟ້າມມິນຈິງ ມອບໃຫ້ຄະນະ 4 ທີ່ການເຮັດວຽກໃນກາງເດືອນ ສິງຫາ ຜ່ານມາ.

ຕາມທ່ານ ເຈືອງຢາບິ່ງ, ຫົວໜ້າຄະນະ 4, ສະມາຊິກສະພາບໍລິຫານ ຮູບແບບເສດຖະກິດພາກເອກະຊົນຮອບດ້ານຂອງ ຫວຽດນາມ, ປະທານສະພາບໍລະຫານກຸ່ມບໍລິສັດ FPT ແລ້ວ, ຮູບແບບນີ້ຈະຊຸກຍູ້ກົນໄກພ້ອມກັນເຮັດ, ພ້ອມກັນແບ່ງປັນໜ້າທີ່ຄວາມຮັບຜິດຊອບລະຫວ່າງພາກເອກະຊົນ ແລະ ບັນດາອົງການຂອງລັດ ໃນການພັດທະນາເສດຖະກິດ, ປະເທດຊາດ ແລະ ກໍ່ແມ່ນບ່ອນເຕົ້າໂຮມພູມປັນຍາ, ມາດຕະການແກ້ໄຂໃຫຍ່ຂອງປະຊາຄົມເສດຖະກິດພາກເອກະຊົນແຕ່ໃຫຍ່ຫານ້ອຍ, ປະກອບສ່ວນຫັນການປະຕິບັດເປົ້າໝາຍພັດທະນາເສດຖະກິດພາກເອກະຊົນໃຫ້ກາຍເປັນກຳລັງໜູນສຳຄັນທີ່ສຸດຂອງພື້ນຖານເສດຖະກິດ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ບັນ​ດາ​ປະ​ເທດ ອາ​ຊຽນ ຮັບ​ຮອງ​ເອົາ​ແຜນ​ການ​ກະ​ທຳ​ກ່ຽວ​ກັບ​ການ​ປ້ອງ​ກັນ​ຕ້ານ​ອາດ​ຊະ​ຍາ​ກຳ​ຂ້າມ​ຊາດ

ບັນ​ດາ​ປະ​ເທດ ອາ​ຊຽນ ຮັບ​ຮອງ​ເອົາ​ແຜນ​ການ​ກະ​ທຳ​ກ່ຽວ​ກັບ​ການ​ປ້ອງ​ກັນ​ຕ້ານ​ອາດ​ຊະ​ຍາ​ກຳ​ຂ້າມ​ຊາດ

ວັນທີ 10 ກັນຍາ, ກອງປະຊຸມລັດຖະມົນຕີ ອາຊຽນ ຄັ້ງທີ 19 ກ່ຽວກັບອາດຊະຍາກຳຂ້າມຊາດ (AMMTC-19) ທີ່ຈັດກອງປະຊຸມເປັນກຸ່ມຢູ່ ມາເລເຊຍ, ໄດ້ຮັບຮອງເອົາແຜນການກະທຳກ່ຽວກັບການປ້ອງກັນຕ້ານອາດຊະຍາກຳຂ້າມຊາດ ໄລຍະ 2026 – 2035, ຄືເປັນຂອບເຂດເພື່ອແກ້ໄຂບັນດາສິ່ງທ້າທາຍກ່ຽວກັບອາດຊະຍາກຳຂ້າມຊາດ ໃນທົດສະວັດຈະມາເຖິງ.
ອ່ານເພີ່ມ

ບົດອ່ານຫຼາຍ

ອ່ານສື່ສິ່ງພິມ


Top