ຂ່າວສານ
ບໍ່ກວດພົບເຊື້ອໄວຣັດສາຍພັນໃໝ່ຂອງ ໄວຣັດ SARS – CoV- 2 ຢູ່ຈີນ
ຂໍ້ມູນດັ່ງກ່າວໄດ້ຍົກອອກມາ ເມື່ອ WHO ປະກາດຂໍ້ມູນຕ່າງໆໂດຍສູນປ້ອງກັນ, ຕ້ານ ແລະ ຄວບຄຸມໂລກລະບາດ (CDC) ຂອງ ຈີນ ສະໜອງໃຫ້. ກ່ອນໜ້ານັ້ນໜຶ່ງວັນ, ບັນດາເຈົ້າໜ້າທີ່ WHO ໄດ້ພົບປະກັບນັກວິທະຍາສາດຈີນ ເພື່ອປຶກສາຫາລືກ່ຽວກັບສະພາບການໂລກລະບາດດັ່ງກ່າວຢູ່ປະເທດນີ້. ຕາມຜົນການວິເຄາະຂອງ CDC ຈີນ ສະໜອງ ໃຫ້, ປັດຈຸບັນ, ບັນດາສາຍພັນ BA.5.2 ແລະ BF.7 ຂອງ ສາຍພັນ Omicron ພວມແມ່ນບັນດາສາຍພັນທີ່ພົບເຫັນຫຼາຍທີ່ສຸດຢູ່ປະເທດນີ້ ເຊິ່ງກວມເອົາ 97,5% ຈຳນວນຜູ້ຕິດເຊື້ອລາຍໃໝ່ຢູ່ ຈີນ.
ກໍໃນວັນດຽວກັນ, ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ການຖະແຫຼງຂ່າວຢູ່ ເຊີແນວ (ປະເທດສະວິດ), ທ່ານຜູ້ອຳນວຍການໃຫຍ່ WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus ໃຫ້ຮູ້ວ່າ ປະເທດນີ້ ຍັງຮັກສາການຕິດຕໍ່ກັບຈີນ ເພື່ອກຳແໜ້ນສະພາບການໂລກລະບາດຢູ່ປະເທດນີ້.