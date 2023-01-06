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ຂ່າວສານ

ບໍ່​ກວດ​ພົບ​ເຊື້ອ​ໄວ​ຣັດ​ສາຍ​ພັນ​ໃໝ່​ຂອງ ໄວ​ຣັດ SARS – CoV- 2 ຢູ່​ຈີນ

ວັນທີ 04 ມັງກອນ, ອົງການອະນາໄມໂລກ (WHO) ປະກາດຜົນການວິໄຈ ໂດຍຊີ້ໃຫ້ເຫັນວ່າ ຢູ່ ຈີນ ບໍ່ກວດພົບເຊື້ອໄວຣັດສາຍພັນໃໝ່ຂອງ ໄວຣັດ SARS – CoV- 2.
(ພາບ: ສຳນັກຂ່າວສານຊິນຮວາ)

ຂໍ້ມູນດັ່ງກ່າວໄດ້ຍົກອອກມາ ເມື່ອ WHO ປະກາດຂໍ້ມູນຕ່າງໆໂດຍສູນປ້ອງກັນ, ຕ້ານ ແລະ ຄວບຄຸມໂລກລະບາດ (CDC) ຂອງ ຈີນ ສະໜອງໃຫ້. ກ່ອນໜ້ານັ້ນໜຶ່ງວັນ, ບັນດາເຈົ້າໜ້າທີ່ WHO ໄດ້ພົບປະກັບນັກວິທະຍາສາດຈີນ ເພື່ອປຶກສາຫາລືກ່ຽວກັບສະພາບການໂລກລະບາດດັ່ງກ່າວຢູ່ປະເທດນີ້. ຕາມຜົນການວິເຄາະຂອງ CDC ຈີນ ສະໜອງ ໃຫ້, ປັດຈຸບັນ, ບັນດາສາຍພັນ BA.5.2 ແລະ BF.7 ຂອງ ສາຍພັນ Omicron ພວມແມ່ນບັນດາສາຍພັນທີ່ພົບເຫັນຫຼາຍທີ່ສຸດຢູ່ປະເທດນີ້ ເຊິ່ງກວມເອົາ 97,5% ຈຳນວນຜູ້ຕິດເຊື້ອລາຍໃໝ່ຢູ່ ຈີນ.

ກໍໃນວັນດຽວກັນ, ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ການຖະແຫຼງຂ່າວຢູ່ ເຊີແນວ (ປະເທດສະວິດ), ທ່ານຜູ້ອຳນວຍການໃຫຍ່ WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus ໃຫ້ຮູ້ວ່າ ປະເທດນີ້ ຍັງຮັກສາການຕິດຕໍ່ກັບຈີນ ເພື່ອກຳແໜ້ນສະພາບການໂລກລະບາດຢູ່ປະເທດນີ້.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ການວາງແຜນຜັງສັງລວມແຫ່ງຊາດເພື່ອພັດທະນາປະເທດຊາດ

ການວາງແຜນຜັງສັງລວມແຫ່ງຊາດເພື່ອພັດທະນາປະເທດຊາດ

ໃນການປຶກສາຫາລື, ບັນດາສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດລ້ວນແຕ່ເນັ້ນໜັກເປັນພິເສດເຖິງຄວາມສຳຄັນຂອງເລື່ອງສ້າງ, ປັບປຸງ ແລະ ຜັນຂະຫຍາຍການວາງແຜນຜັງສັງລວມລະດັບຊາດໄລຍະ 2021 – 2030, ວິໄສທັດຮອດປີ 2050
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