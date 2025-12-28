Báo Ảnh Việt Nam

  • Vietnamese
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ຫວຽດນາມ
  • English
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ອັງກິດ
  • Français
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຝຣັ່ງ
  • Español
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ແອັດສະປາຍ
  • 中文
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຈີນ
  • Русский
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ລັດເຊຍ
  • 日本語
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຍີ່ປຸ່ນ
  • ភាសាខ្មែរ
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຂະແມ
  • 한국어
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາສາ ເກົາຫຼີ

ຂ່າວສານ

ບໍລິຫານນະໂຍບາຍເງິນຕາ ຢືດໝັ້ນເປົ້າໝາຍຮັກສາເສດຖະກິດມະຫາພາໃຫ້ເປັນປົກກະຕິ

ຄາດວ່າປີນີ້ລະດັບເຕີບໂຕເສດຖະກິດຂອງ ຫວຽດນາມ ຈະບັນລຸກວ່າ 8%; ວົງເງິນສົ່ງອອກ - ນຳເຂົ້າບັນລຸປະມານ 911 ຕື້ USD, ການສົ່ງອອກເກີນດຸນປະມານ 25 ຕື້ USD.
ທີ່ກອງປະຊຸມ (ພາບ: VGP)

ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ກອງປະຊຸມສະພາທີ່ປຶກສານະໂຍບາຍການເງິນ, ເງິນຕາແຫ່ງຊາດ ທີ່ຈັດຂຶ້ນໃນຕອນບ່າຍວັນທີ 26 ທັນວາ, ຢູ່ ຮ່າໂນ້ຍ, ທ່ານ ໂຮ່ດຶກເຟີກ, ຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ, ປະທານສະພາ, ໃຫ້ຮູ້ວ່າ ຄາດວ່າປີນີ້ລະດັບເຕີບໂຕເສດຖະກິດຂອງ ຫວຽດນາມ ຈະບັນລຸກວ່າ 8%; ວົງເງິນສົ່ງອອກ - ນຳເຂົ້າບັນລຸປະມານ 911 ຕື້ USD, ການສົ່ງອອກເກີນດຸນປະມານ 25 ຕື້ USD; ດັດຊະນີລາຄາໃຊ້ສອຍ (CPI) ຄາດວ່າແມ່ນປະມານ 3,6%...

ທ່ານຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ໂຮ່ດຶກເຟີກ ຊີ້ແຈ້ງວ່າ ປີ 2026, ສະພາທີ່ປຶກສານະໂຍບາຍການເງິນ, ເງິນຕາແຫ່ງຊາດ ສະເໜີແນະຕໍ່ລັດຖະບານ ບໍ່ເປີດກວ້າງນະໂຍບາຍເງິນຕາ; ສຸມໃສ່ການຫັນເປັນດີຈີຕອນ, ເຕັກໂນໂລຊີສູງ, ເຕັກໂນໂລຊີຂໍ້ມູນຂ່າວສານ, ພື້ນຖານໂຄງລ່າງດີຈີຕອນ, ນະວັດຕະກຳ… ພ້ອມກັນນັ້ນ, ການບໍລິຫານນະໂຍບາຍເງິນຕາກໍ່ຕ້ອງຢືດໝັ້ນຕໍ່ເປົ້າໝາຍຮັກສາເສດຖະກິດມະຫາພາກໃຫ້ເປັນປົກກະຕິ, ຊຸກຍູ້ການເຕີບໂຕ, ຄວບຄຸມໄພເງິນເຟີ້, ຮັບປະກັນບັນດາຄວາມດຸ່ນດ່ຽງໃຫຍ່ຂອງພື້ນຖານເສດຖະກິດ; ຍູ້ແຮງການປ່ອຍເງິນລົງທຶນສາທາລະນະ; ດຶງດູດການລົງທຶນຕ່າງປະເທດທີ່ມີຄຸນນະພາບສູງ; ຜັນຂະຫຍາຍບັນດາມາດຕະການແກ້ໄຂເພື່ອຊຸກຍູ້ການສົ່ງອອກ…

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

APEC 2027 ຈະມຸ່ງໄປເຖິງປະຊາຄົມ ອາຊີ - ປາຊີຟິກ ສັນຕິພາບ, ສະຖຽນລະພາບ, ວັດທະນາຖາວອນ

APEC 2027 ຈະມຸ່ງໄປເຖິງປະຊາຄົມ ອາຊີ - ປາຊີຟິກ ສັນຕິພາບ, ສະຖຽນລະພາບ, ວັດທະນາຖາວອນ

ວຽກງານເນື້ອໃນບໍ່ພຽງແຕ່ແມ່ນເພື່ອຮັບປະກັນການຈັດກອງປະຊຸມໃຫ້ສຳເລັດເທົ່ານັ້ນ, ຫາກຍັງສະແດງໃຫ້ເຫັນແຈ້ງເຖິງຈິນຕະນາການຍຸດທະສາດ, ວິໄສທັດໄລຍະຍາວ.
ອ່ານເພີ່ມ

ບົດອ່ານຫຼາຍ

ອ່ານສື່ສິ່ງພິມ


Top