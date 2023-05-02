ຂ່າວສານ
ບ້ວງເງິນສິນເຊື່ອ 120.000 ຕື້ດົ່ງພວມຜັນຂະຫຍາຍຢ່າງສະດວກ
ເພື່ອໜູນຊ່ວຍແຫຼ່ງເງິນໃຫ້ແກ່ການພັດທະນາເຮືອນຢູ່ສັງຄົມ, ລັດຖະບານ ຫວຽດນາມ ພວມຊີ້ນຳໂດຍດ່ວນ ຜັນຂະຫຍາຍໂຄງການສິນເຊື່ອທີ່ມີມູນຄ່າປະມານ 120.000 ຕຶື້ດົ່ງ (ກ່ວາ 5,1 ຕື້ USD ເທົ່າກັບປະມານ 12% ຄວາມຕ້ອງການທຶນຮອນ ເພື່ອຊຸກຍູ້ການປະຕິບັດເປົ້າໝາຍກໍ່ສ້າງສຳເລັດເຮືອນຢູ່ສັງຄົມ, ເຮືອນຢູ່ໃຫ້ກຳມະກອນ ໄລຍະ 2021-2030 ຢ່າງນ້ອຍສຸດ 1 ລ້ານຫຼັງ. ທ່ານ ຫງວຽນວັນຊິງ ຮອງລັດຖະມົນຕີກະຊວງກໍ່ສ້າງ ຫວຽດນາມ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ:
ພວກຂ້າພະເຈົ້າເຫັນວ່າບ້ວງເງິນສິນເຊື່ອນີ້ ໄດ້ຜັນຂະຫຍາຍຢ່າງສະດວກທີ່ສຸດ. ປະຈຸບັນ, ບັນດາທະນາຄານ ພວມຜັນຂະຫຍາຍຢ່າງຕັ້ງໜ້າ ແລະ ພວມຊີ້ນຳບັນດາທະນາຄານການຄ້າຜັນຂະຫຍາຍ. ເນື້ອໃນກ່ຽວຂ້ອງເຖິງບັນຊີລາຍຊື່ໂຄງການເຮືອນຢູ່ສັງຄົມໄດ້ຮີບການກຸ້ຢືມ. ທາງກະຊວງກໍ່ສ້າງ ໄດ້ລາຍງານກັບທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ, ຂໍອະນຸຍາດໄດ້ມອບສິດເລື່ອງປະກາດບັນດາບັນຊີລາຍຊື່ ໃຫ້ແກ່ອຳນາດການປົກຄອງບັນດາແຂວງ ນະຄອນຂຶ້ນກັບສູນກາງ. ບົນພື້ນຖານບັນຊີລາຍຊື່ໄດ້ປະກາດນັ້ນ ທະນາຄານຈະອີງຕາມນັ້ນ ສະມາຄົມນັກຮົບເກົ່າ ຫວຽດນາມ ຢູ່ ລັດເຊຍ ເພື່ອປະຕິບັດການປ່ອຍເງິນ, ຮັບປະກັນຖືກຕ້ອງຕາມຄວາມຮຽກຮອ້ງຕ້ອງການ.