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ຂ່າວສານ

ບ້ວງ​ເງິນ​ສິນ​ເຊື່ອ 120.000 ຕື້​ດົ່ງ​ພວມ​ຜັນ​ຂະ​ຫຍາຍ​ຢ່າງ​ສະ​ດວກ

ປະຈຸບັນ, ບັນດາທະນາຄານ ພວມຜັນຂະຫຍາຍຢ່າງຕັ້ງໜ້າ ແລະ ພວມຊີ້ນຳບັນດາທະນາຄານການຄ້າຜັນຂະຫຍາຍ.
  ທ່ານຮອງລັດຖະມົນຕີກະຊວງກໍ່ສ້າງ ຫວຽດນາມ ຫງວຽນວັນຊິງ (ພາບ: moc.gov.vn)  

ເພື່ອໜູນຊ່ວຍແຫຼ່ງເງິນໃຫ້ແກ່ການພັດທະນາເຮືອນຢູ່ສັງຄົມ, ລັດຖະບານ ຫວຽດນາມ ພວມຊີ້ນຳໂດຍດ່ວນ ຜັນຂະຫຍາຍໂຄງການສິນເຊື່ອທີ່ມີມູນຄ່າປະມານ 120.000 ຕຶື້ດົ່ງ (ກ່ວາ 5,1 ຕື້ USD ເທົ່າກັບປະມານ 12% ຄວາມຕ້ອງການທຶນຮອນ ເພື່ອຊຸກຍູ້ການປະຕິບັດເປົ້າໝາຍກໍ່ສ້າງສຳເລັດເຮືອນຢູ່ສັງຄົມ, ເຮືອນຢູ່ໃຫ້ກຳມະກອນ ໄລຍະ 2021-2030 ຢ່າງນ້ອຍສຸດ 1 ລ້ານຫຼັງ. ທ່ານ ຫງວຽນວັນຊິງ ຮອງລັດຖະມົນຕີກະຊວງກໍ່ສ້າງ ຫວຽດນາມ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ:

ພວກຂ້າພະເຈົ້າເຫັນວ່າບ້ວງເງິນສິນເຊື່ອນີ້ ໄດ້ຜັນຂະຫຍາຍຢ່າງສະດວກທີ່ສຸດ. ປະຈຸບັນ, ບັນດາທະນາຄານ ພວມຜັນຂະຫຍາຍຢ່າງຕັ້ງໜ້າ ແລະ ພວມຊີ້ນຳບັນດາທະນາຄານການຄ້າຜັນຂະຫຍາຍ. ເນື້ອໃນກ່ຽວຂ້ອງເຖິງບັນຊີລາຍຊື່ໂຄງການເຮືອນຢູ່ສັງຄົມໄດ້ຮີບການກຸ້ຢືມ. ທາງກະຊວງກໍ່ສ້າງ ໄດ້ລາຍງານກັບທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ, ຂໍອະນຸຍາດໄດ້ມອບສິດເລື່ອງປະກາດບັນດາບັນຊີລາຍຊື່ ໃຫ້ແກ່ອຳນາດການປົກຄອງບັນດາແຂວງ ນະຄອນຂຶ້ນກັບສູນກາງ. ບົນພື້ນຖານບັນຊີລາຍຊື່ໄດ້ປະກາດນັ້ນ ທະນາຄານຈະອີງຕາມນັ້ນ ສະມາຄົມນັກຮົບເກົ່າ ຫວຽດນາມ ຢູ່ ລັດເຊຍ ເພື່ອປະຕິບັດການປ່ອຍເງິນ, ຮັບປະກັນຖືກຕ້ອງຕາມຄວາມຮຽກຮອ້ງຕ້ອງການ.

 

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ສະ​ມາ​ຄົມ​ນັກ​ຮົບ​ເກົ່າ ຫວຽດ​ນາມ ຢູ່ ລັດ​ເຊຍ ຈັດ​ພິ​ທີ​ສະ​ເຫຼີມ​ສະຫຼອງ 48 ປີ​ແຫ່ງວັນ​ໂຮມ​ປະ​ເທດ​ຊາດ​ເປັນ​ເອ​ກະ​ພາບ

ສະ​ມາ​ຄົມ​ນັກ​ຮົບ​ເກົ່າ ຫວຽດ​ນາມ ຢູ່ ລັດ​ເຊຍ ຈັດ​ພິ​ທີ​ສະ​ເຫຼີມ​ສະຫຼອງ 48 ປີ​ແຫ່ງວັນ​ໂຮມ​ປະ​ເທດ​ຊາດ​ເປັນ​ເອ​ກະ​ພາບ

ທ່ານອັກຄະລັດຖະທູດທີ່ປຶກສາ ເລກວາງແອັງ ຫວັງວ່າ ສະມາຄົມນັກຮົບເກົ່າ ຫວຽດນາມ ຢູ່ ລັດເຊຍ ຈະສືບຕໍ່ຜັນຂະຫຍາຍບັນດາການເຄື່ອນໄຫວປະກອບສ່ວນໃຫ້ແກ່ປະເທດຊາດ.
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