Báo Ảnh Việt Nam

  • Vietnamese
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ຫວຽດນາມ
  • English
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ອັງກິດ
  • Français
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຝຣັ່ງ
  • Español
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ແອັດສະປາຍ
  • 中文
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຈີນ
  • Русский
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ລັດເຊຍ
  • 日本語
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຍີ່ປຸ່ນ
  • ភាសាខ្មែរ
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຂະແມ
  • 한국어
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາສາ ເກົາຫຼີ

ຂ່າວສານ

“ບົດ​ເພງວິ​ຊະ​ຊົນ​ແຫ່ງ​ໄຊ​ຊະ​ນະ”

ດ້ວຍການເຂົ້າຮ່ວມຂອງນັກສິລະປິນ, ນັກສະແດງ ແລະ ກຳລັງປະກອບ ເກືອບ 1000 ຄົນ, ລາຍການແມ່ນການປະສົມປະສານຢ່າງ ລະອຽດອ່ອນຂອງບັນດາປະເພດສິລະປະ.
ລາຍການສະແດງສິລະປະ “ບົດເພງວິຊະຊົນແຫ່ງໄຊຊະນະ”

“ບົດເພງວິຊະຊົນແຫ່ງໄຊຊະນະ” ນີ້ແມ່ນຫົວຂໍ້ຂອງລາຍການສະແດງສິລະປະ ເນື່ອງໃນໂອກາດສະເຫຼີມສະຫຼອງ 80 ປີແຫ່ງວັນມູນເຊື້ອກອງເສນາທິການໃຫຍ່ ກອງທັບປະຊາຊົນ ຫວຽດນາມ (7/9/1945 - 7/9/2025) ທີ່ໄດ້ດຳເນີນໃນຕອນຄ່ຳວັນທີ 5 ກັນຍາ ຢູ່ພະລາຊະວັງ ທັງລອງ. ດ້ວຍການເຂົ້າຮ່ວມຂອງນັກສິລະປິນ, ນັກສະແດງ ແລະ ກຳລັງປະກອບ ເກືອບ 1000 ຄົນ, ລາຍການແມ່ນການປະສົມປະສານຢ່າງ ລະອຽດອ່ອນຂອງບັນດາປະເພດສິລະປະ. ລາຍການຄືວາດພາບຄືນບັນດາຂີດໝາຍທີ່ສຳຄັນໃນໄລຍະ 80 ປີຂອງກອງເສນາທິການໃຫຍ່ ຢ່າງອົງອາດກ້າຫານ ແລະ ເຕັມໄປດ້ວຍອາລົມຈິດ, ຢັ້ງຢືນບົດບາດຂອງກົມເສນາທິການໃຫຍ່ ແມ່ນ “ຫົວໃຈກົນລະຍຸດ”, “ສະໝອງບັນຊາການ” ແລະ ແມ່ນອົງການເສນາທິການຍຸດທະສາດກົດລັບ, ສຳຄັນຂອງພັກ ແລະ ກອງທັບ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ທ່ານ​ນາ​ຍົ​ກ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ ໄທ ຄົ​ນ​ໃໝ່​ໃຫ້​ຄຳ​ໝັ້ນ​ສັນ​ຍາ​ແກ້​ໄຂ​ບັນ​ດາ​ບັນ​ຫາ​ຮີບ​ດ່ວນ

ທ່ານ​ນາ​ຍົ​ກ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ ໄທ ຄົ​ນ​ໃໝ່​ໃຫ້​ຄຳ​ໝັ້ນ​ສັນ​ຍາ​ແກ້​ໄຂ​ບັນ​ດາ​ບັນ​ຫາ​ຮີບ​ດ່ວນ

ລັດຖະບານໃໝ່ຈະເຄືື່ອນໄຫວຢ່າງຖືກຕ້ອງ ແລະ ຈະສະເໜີຕົວລັດຖະບານໃຫ່ມໂດຍໄວ.
ອ່ານເພີ່ມ

ບົດອ່ານຫຼາຍ

ອ່ານສື່ສິ່ງພິມ


Top