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ຂ່າວສານ

ບົດ​ບາດຂອງ​ນັກ​ຂ່າວ​ໜຸ່ມ​ໃນ​ທ່າ​ອ່ຽ​ງ​ຫັນ​ເປັນ​ດີ​ຈີ​ຕອນ​ຂອງ​ສື່ມວນ​ຊົນ​ທັນ​ສະໄໝ

ໃນຍຸກສະໄໝເຕັກໂນໂລຢີດີຈີຕອນ, ສື່ມວນຊົນພວມຜ່ານຜ່າການປະຕິວັດຢ່າງບໍ່ຢຸດຢັ້ງ. ດ້ວຍຄວາມຂະຫຍັນຂັດເຄື່ອນ, ມີໄຫວພິບແລະປະດິດຄິດສ້າງຂອງຕົນບັນດານັກຂ່າວໜຸ່ມພວມສວມບົດບາດສຳຄັນໃນການກຳນົດທິດເດີນໃໝ່ຂອງຂະແໜງສື່ມວນຊົນເພື່ອແນໃສ່ປັບຕົວໃຫ້ແທດເໝາະກັບທ່າອ່ຽງປັດຈຸບັນ, ຊ່ວຍໃຫ້ສື່ມວນຊົນເຂົ້າໃກ້ກັບຜູ້ອ່ານກວ່າ. ຕໍ່ໄປ, ພວກເຮົາຈົ່ງພ້ອມກັບນັກຂ່າວແທັງນາມໄປຊອກຮູ້ກກ່ຽວກັບບົດບາດຂອງນັກຂ່າວໜຸ່ມໃນຍຸກສະໄໝນີ້.
ພາບປະກອບ: internet

ໃນຊຸມປີມໍ່ໆມານີ້, ການພັດທະນາຂອງວິທະຍາສາດເຕັກນິກໄດ້ໝູນໃຊ້ໃນທຸກຂົງເຂດຂອງຊີວິດປະຈຳວັນຢ່າງກວ້າງຂວາງເຮັດໃຫ້ວິທີການເຂົ້າເຖິງຂໍ້ມູນຂ່າວຂອງຜູ້ອ່ານປ່ຽນແປງໄປຕາມ. ຕາມບົດລາຍງານແລ້ວ, ຈຳນວນຜູ້ອ່ານທີ່ເຂົ້າເຖິງຂໍ້ມູນຜ່ານບັນດາແອັບອອນໄລໄດ້ເພີ່ມຂຶ້ນຫຼາຍພໍສົມຄວນ, ໃນຂະນະທີ່ລາຍຮັບຈາກການໂຄສະນາຜ່ານສື່ສິ່ງພິມໄດ້ຫຼຸດລົງຢ່າງແຮງ. ໄປຄຽງຄູ່ກັນນັ້ນ, ການພັດທະນາຂອງສື່ສັງຄົມອອນໄລຕ່າງໆຄື: Facebook, Instagram ແລະ TikTokໄດ້ກາຍເປັນບັນດາຊ່ອງທາງສື່ມວນຊົນຕົ້ນຕໍເພື່ອສົ່ງຂໍ້ມູນຂ່າວສານ. ສິ່ງນີ້ຊຸກຍູ້ຂະແໜງສື່ມວນຊົນຕ້ອງປ່ຽນແປງວິທີການຜະລິດຕາມທິດຫັນເປັນດີຈີຕອນ, ຫັນເປັນຫຼາຍໂປຼແກຼມພາຫະນະ, ທ່ານເລກວັກມິງບັນນາທິການໃຫຍ່ໜັງສືພິມເຍິນເຢິນ (ປະຊາຊົນ) ໃຫ້ຮູ້ວ່າ:

ປັດຈຸບັນທົ່ວສັງຄົມພວມຢູ່ໃນວິວັດການຫັນເປັນດີຈີຕອນແລະສື່ມວນຊົນກໍ່ບໍ່ຢູ່ນອກເໜືອຈາກທ່າອ່ຽງນີ້ບັນດາການຄົ້ນຄ້ວາສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ ສື່ມວນຊົນ ໃນອະນາຄົດຈະປະສົບກັບຄວາມຫຍຸ້ງຍາກໂດຍພື້ນຖານນັບທັງກະຈາຍສຽງແລະໂທລະພາບ ຖ້າບໍ່ມີການປ່ຽນແປງໃໝ່ກໍ່ຈະປະສົບກັບຄວາມຫຍຸ້ງຍາກໃດໜຶ່ງແລະນັບທັງສື່ເອເລັກໂຕນິກຖ້າບໍ່ມີການປ່ຽນແປງກໍ່ຈະບໍ່ເໝາະສົມກັບການພັດທະນາດັ່ງນັ້ນການຫັນສື່ມວນຊົນເປັນດີຈີຕອນແມ່ນມີຄວາມຈຳເປັນເພື່ອໃຫ້ສື່ມວນຊົນສາມາດເຄື່ອນໄຫວຢ່າງທັນສະໄໝກ່ວາເກົ່າເຂົ້າເຖິງກັບຜູ້ອ່ານໄດ້ຢ່າງງ່າຍດາຍກ່ວາ.

ການຫັນສື່ມວນຊົນເປັນດີຈີຕອນບໍ່ພຽງແຕ່ຂຶ້ນກັບບັນຫາເຕັກໂນໂລຢີເທົ່ານັ້ນຫາກຍັງຂຶ້ນກັບບັນຫາບຸກຄະລາກອນແລະຈິນຕະນາການອີກດ້ວຍ. ດັ່ງນັ້ງການບຳລຸງສ້າງຖັນແຖວພະນັກງານນຳໃຊ້ບັນດາເຕັກໂນໂລຢີດີຈີຕອນໃຫ້ໄດ້ເປັນຢ່າງດີແມ່ນມີຄວາມຈຳເປັນທີ່ສຸດ. ດ້ວຍການຮູ້ສຳຜັດກ່ຽວກັບເຕັກໂນໂລຢີຢ່າງວ່ອງໄວ, ເລື່ອງນຳໃຊ້ແລະສຳຜັດກັບເຕັກໂນໂລຢີ ແລະເຄື່ອງມືສື່ມວນຊົນດີຈີຕອນເປັນປະຈຳຈະເຮັດໃຫ້ບັນດານັກຂ່າວໜຸ່ມກາຍເປັນກຳລັງຫຼັກແຫຼ່ງຂອງຖັນແຖວນີ້. ນັກຂ່າວເຈິ່ນດຶກແອັງນັກຂ່າວໜັງສືພິມ ຟາບລວດ ແປວ່າກົດໝາຍແບ່ງປັນວ່າ:

ປັດຈຸບັນ,ເຄື່ອງມື AI ໜູນຊ່ວຍຂ້າພະເຈົ້າຫຼາຍຢ່າງໃນການຂຽນບົດການນຳໃຊ້ເຄື່ອງມືນີ້ ໄດ້ແນະນຳໃຫ້ຂ້າພະເຈົ້າຫຼາຍຂໍ້ລິເລີ່ມທີ່ມ່ວນຈາກນັ້ນກໍ່ຊ່ວຍຂ້າພະເຈົ້າຜັນຂະຫຍາຍບັນດາບົດຂຽນຂອງຕົນຍົກຕົວຢ່າງຄືກ່ຽວກັບການອະທິບາຍບັນຫາໃດໜຶ່ງເຮົາອາດສາມາດຊອກຮູ້ຄຳແນະນຳຂອງ AI. ເຄື່ອງມື AI ຈະສະໜອງໃຫ້ເຮົາຫຼາຍວິທີການເຊິ່ງຂ້າພະເຈົ້າເອງກໍ່ຄິດບໍ່ອອກແນ່ນອນວ່າພາຍຫຼັງການນຳໃຊ້ເຮົາຕ້ອງກວດກາຄືນໃໝ່.

ນອກຈາກການນຳໃຊ້ເຄື່ອງມືຢ່າງຄ່ອງແຄ້ວ, ດ້ວຍການຫັນປ່ຽນຢ່າງບໍ່ຢຸດຢັ້ງຂອງວິທະຍາສາດເຕັກໂນໂລຢີນັ້ນ,ບັນດານັກຂ່າວໜຸ່ມຍັງຕ້ອງຮ່ຳຮຽນຢ່າງບໍ່ຢຸດຢັ້ງ, ພິເສດແມ່ນໃນຂົງເຂດເຕັກໂນໂລຢີ, ເພື່ອກຳແໜ້ນກາລະໂອກາດໃຫ້ເປັນຢ່າງດີແລະແກ້ໄຂບັນດາສິ່ງທ້າທາຍໃນຍຸກສະໄໝດີຈີຕອນ, ຫຼີກລ້ຽງກໍລະນີຖືກຖອຍຫຼັງເມື່ອທຽບໃສ່ກັບການພັດທະນາຂອງໂລກແລະສຳຄັນກ່ວານັ້ນແມ່ນເປັນເຈົ້າທາງດ້ານເຕັກໂນໂລຢີ. ນັກຂ່າວໂທລະພາບເຍິນເຢິນ ເລື່ອງຮົງເຕືອຍໃຫ້ຮູ້ວ່າ:

ໃນຍຸກສະໄໝເຕັກໂນໂລຢີ 4.0 ນັກຂ່າວບັນນາທິການແຕ່ລະຄົນພິເສດແມ່ນບັນດານັກຂ່ວໜຸ່ມຜູ້ເຮັດວຽກງານການຂ່າວ,ພວກເຮົາແຕ່ລະຄົນຕ້ອງຄິດວ່າຕ້ອງຖືການຮ່ຳຮຽນກໍ່ຄືສຳຜັດກັບເຕັກໂນໂລຢີທັນສະໄໝທີ່ສຸດເພື່ອຕອບສະໜອງໃຫ້ແກ່ວຽກງານຂອງຕົນໄດ້ເປັນຢ່າງດີທີ່ສຸດ.

ໄປຄຽງຄູ່ກັບບັນດາຜົນປະໂຫຍດເຊິ່ງການຫັນເປັນດີຈີຕອນ, ປັນຍາປະດິດນຳມາໃຫ້. ປັດຈຸບັນ, ບັນດານັກຂ່າວກໍ່ຕ້ອງປະເຊີນໜ້າກັບຄວາມກົດດັນຕ່າງໆມາຈາກການຫັນເປັນດີຈີຕອນຄີ: ໃນສະພາບການທີ່ມີຄວາມຂະຫຍັນຂັນເຄື່ອນຄືໃນປັດຈຸບັນຂໍ້ມູນໄດ້ຮັບອັດເດດໂດຍໄວ, ສິ່ງນີ້ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ນັກຂ່າວຕ້ອງເຮັດວຽກຢ່າງມີປະສິດທິຜົນແລະມີໄຫວພິບກວ່າເວລາໃດໝົດ; ເລື່ອງມີແຫຼ່ງຂ່າວເປັນຈຳນວນຫຼາຍທາງອອນໄລ, ນັບແຕ່ບັນດາສື່ສັງຄົມອອນໄລຈົນຮອດ blog ສ່ວນຕົວໄດ້ສ້າງສະພາບແວດລ້ອມແຫ່ງການແກ້ງແຍ່ງຢ່າງດຸເດືອດ;ຫຼືການຮັບມືກັບການພັດທະນາແຫຼ່ງຂ່າວເຮັດໃຫ້ຂ່າວປອມສາມາດສຳຜັດກັບຜູ້ອ່ານແລະຍິ່ງໄປກ່ວານັ້ນແມ່ນການຫັນເປັນອັດຕະໂນມັດໃນປັດຈຸບັນໃນບັນດາຂັ້ນຕອນສື່ມວນຊົນ, ຄືເກັບກຳຂໍ້ມູນແລະຮຽບຮຽງເນື້ອໃນ, ພາໄປເຖິງການຫຼຸດຜ່ອນຄວາມຕ້ອງການບຸກຄະລາກອນ. ນັກຂ່າວຫງວຽນຮວ່າງເຍິດຮອງບັນນາທິການໃຫຍ່ໜັງສືພິມເອເລັກໂຕນິກ VietnamPlusຖືວ່າ:

ອາດເວົ້າໄດ້ວ່າ, ປັດຈຸບັນ AI ບໍ່ພຽງແຕ່ປະກົດຂຶ້ນໃນສຳນັກຂ່າວສານເທົ່ານັ້ນຫາກຍັງປະກົດຂຶ້ນໃນບັນດາຂອດ. ນັບແຕ່ເກັບກຳ, ຜະລິດຈົນຮອດຂັ້ນຕອນໂຄສະນາເຜີຍແຜ່ຂໍ້ມູນ. ເມື່ອພວກເຮົາມີເຄື່ອງມືໃນມືຖ້າພວກເຮົາຮູ້ວິທີການນຳໃຊ້ມັນກໍ່ຈະກາຍເປັນເຄື່ອງມືທີ່ມີຜົນປະໂຫຍດ, AI ຈະກາຍເປັນອາວຸດ, ແຕ່ຖ້າພວກເຮົາບໍ່ຮູ້ວິທີການນຳໃຊ້ ມັນສາມາດກໍ່ຜົນຮ້າຍຕໍ່ເຮົາ. ດັ່ງນັ້ນພວກເຮົາຕ້ອງຮຽນວິທີການນຳໃຊ້ເພື່ອຫັນມັນກາຍເປັນເຄື່ອງມືຂອງເຮົາ.

ນັກຂ່າວໜຸ່ມພວມສົມບົດບາດສຳຄັນໃນວິວັດການຫັນເປັນດີຈີຕອນຂອງສື່ມວນຊົນ. ດ້ວຍຫົວຄິດປະດິດສ້າງ, ມີໄຫວພິບແລະ ສາມາດປັບຕົວກັບເຕັກໂນໂລຢີ, ເຂົາເຈົ້າບໍ່ພຽງແຕ່ເຮັດໃຫ້ເນື້ອໃນຂອງສື່ມວນຊົນອຸດົມສົມບູນກວ່າ ຫາກຍັງເພີ່ມທະວີລັກສະນະແກ້ງແຍ້ງແລະຄວາມໝັ້ນແກ່ນຂອງຂະແໜງ. ການເຂົ້າຮ່ວມແລະອຸທິດສ່ວນຂອງເຂົາເຈົ້າຈະກຳນົດອະນາຄົດຂອງສື່ມວນຊົນໃນຍຸກສະໄໝດີຈີຕອນ, ເປີດກາລະໂອກາດໃໝ່ໃຫ້ແກ່ທັງນັກຂ່າວແລະຜູ້ອ່ານ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ປະ​ທານ​ປະ​ເທດ ເລືອງ​ເກືອງ ກ່າວ​ຄຳ​ເຫັນ​ທີ່​ການ​ໂອ້​ລົມ​ສົນ​ທະ​ນາ​ລະ​ຫວ່າງ​ບັນ​ດາ​ການ​ນຳ APEC ກັບ​ແຂກ​ຖືກ​ເຊີນ

ປະ​ທານ​ປະ​ເທດ ເລືອງ​ເກືອງ ກ່າວ​ຄຳ​ເຫັນ​ທີ່​ການ​ໂອ້​ລົມ​ສົນ​ທະ​ນາ​ລະ​ຫວ່າງ​ບັນ​ດາ​ການ​ນຳ APEC ກັບ​ແຂກ​ຖືກ​ເຊີນ

ທ່ານປະທານປະເທດ ເລືອງເກືອງຢັ້ງຢືນວ່າ ຫວຽດນາມ ພ້ອມແລ້ວທີ່ຈະຮ່ວມມືກັບບັນດາພື້ນຖານເສດຖະກິດທັງຢູ່ພາຍໃນ ແລະ ນອກ APEC ເພື່ອຊຸກຍູ້ບັນດາການເຊື່ອມຕໍ່ລະຫວ່າງພາກພື້ນຢ່າງມີປະສິດທິຜົນ, ມີຜົນປະໂຫຍດໃຫ້ແກ່ປະຊາຊົນໝົດທຸກຄົນ ແລະ ວິສາຫະກິດ.
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