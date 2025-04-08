ຂ່າວສານ
“ບົດເພງອະມະຕະສັນຕິພາບ” ຊົມເຊີຍ 50 ປີແຫ່ງວັນທ້ອນໂຮມປະເທດຊາດເປັນເອກະພາບ
ເນື່ອງໃນໂອກາດສະເຫຼີມສະຫຼອງ 50 ປີແຫ່ງວັນປົດປ່ອຍພາກໃຕ້, ທ້ອນໂຮມປະເທດຊາດເປັນເອກະພາບ (30 ເມສາ 1975 – 30 ເມສາ 2025), ຕອນຄ່ຳວັນທີ 06 ເມສາ, ກົມໃຫຍ່ການເມືອງກອງທັບປະຊາຊົນ ຫວຽດນາມ ໄດ້ສົມທົບກັບຄະນະພັກແຂວງ, ຄະນະກຳມະການປະຊາຊົນນະຄອນ ໂຮ່ຈີມິນ ແລະ ຄະນະກຳມະການພັກນະຄອນ, ຄະນະກຳມະການປະຊາຊົນແຂວງ ດັກລັກ ຈັດງານພົບປະແລກປ່ຽນສະແດງສິລະປະ “ບົດເພງອະມະຕະສັນຕິພາບ” ຢູ່ 3 ຈຸດເຊິ່ງຖືກເຊື່ອມຕໍ່ກັນຄື, ນະຄອນຫຼວງ ຮ່າໂນ້ຍ, ນະຄອນ ໂຮ່ຈີມິນ ແລະ ນະຄອນ ບວນມາທວດ ແຂວງ ດັກລັກ.
ລາຍການດັ່ງກ່າວໄດ້ສ້າງຂຶ້ນມີຂອບຂະໜາດໃຫຍ່, ລະອຽດທີ່ຖ້ວນ ນັບທັງດ້ານເນື້ອໃນ ແລະ ການສະແດງສິລະປະ, ດ້ວຍການເຂົ້າຮ່ວມຂອງບັນດານັກຮ້ອງ, ນັກສິລະປິນມີຊື່ສຽງຢູ່ພາຍໃນ ແລະ ນອກກອງທັບ. ສິ່ງທີ່ໜ້າສົນໃຈ, ລາຍການໄດ້ແນະນຳບັນດາເລື່ອງລາວທີ່ເຕັມໄປດ້ວຍຄວາມສະດຸ້ງໃຈຂອງບັນດາຕົວພະຍານຫຼັກຖານປະຫວັດສາດ ໃນການບຸກໂຈມຕີ ແລະ ລູກຮື້ຂຶ້ນຄັ້ງໃຫຍ່ລະດູບານໃໝ່ 1975, ພ້ອມກັບບັນດາອະດີດນັກຮົບ, ຕົວພະຍານຫຼັກຖານປະຫວັດສາດ ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມບັ້ນຮົບ ໂຮ່ຈີມິນ. ຜ່ານບັນດາເລື່ອງລາວ, ຜູ້ຊົມຄືໄດ້ກັບຄືນສູ່ຄວາມຊົງຈຳທີ່ສະຫງ່າອົງອາດຂອງບັ້ນຮົບ ໂຮ່ຈີມິນ ປະຫວັດສາດ, ທ້ອນໂຮມປະເທດຊາດເປັນເອກະພາບໃນໄລຍະ 50 ກ່ອນນີ້.