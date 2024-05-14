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ຂ່າວສານ

ບົດລາຍງານການສົ່ງອອກ - ນຳເຂົ້າຂອງ ຫວຽດນາມ ປີ 2023 ຈະປະກາດໃນວັນທີ 16 ພຶດສະພາ

ນີ້ແມ່ນຄັ້ງທີ 8, ສິ່ງພິມປະຈຳປີນີ້ຖືກປະກາດນັບແຕ່ປີ 2016 ມາຮອດປະຈຸບັນ. ບົດລາຍງານໄດ້ສະເໜີການສັງເກດສັງລວມກ່ຽວກັບການເຄື່ອນໄຫວສົ່ງອອກ - ນຳເຂົ້າ ກ່ຽວກັບສະພາບການສົ່ງອອກ - ນຳເຂົ້າໃນປີ 2023.
ພາບປະກອບ

ຕາມແຜນການແລ້ວ, ກະຊວງອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າ ຫວຽດນາມ ຈະປະກາດ “ບົດລາຍງານສົ່ງອອກ - ນຳເຂົ້າຂອງ ຫວຽດນາມ ປີ 2023” ໃນວັນທີ 16 ພຶດສະພາ, ຢູ່ຮ່າໂນ້ຍ. ນີ້ແມ່ນຄັ້ງທີ 8, ສິ່ງພິມປະຈຳປີນີ້ຖືກປະກາດນັບແຕ່ປີ 2016 ມາຮອດປະຈຸບັນ. ບົດລາຍງານໄດ້ສະເໜີການສັງເກດສັງລວມກ່ຽວກັບການເຄື່ອນໄຫວສົ່ງອອກ - ນຳເຂົ້າ ກ່ຽວກັບສະພາບການສົ່ງອອກ - ນຳເຂົ້າໃນປີ 2023, ລວມມີ: ສະພາບການສົ່ງອອກ - ນຳເຂົ້າຕາມສິນຄ້າແຕ່ລະປະເພດ, ຕາມຕະຫຼາດລະອຽດ, ພ້ອມທັງກໍ່ແມ່ນການສັງເກດສັງລວມກ່ຽວກັບບັນດາການເຄື່ອນໄຫວຄຸ້ມຄອງຂອງລັດ, ກົນໄກນະໂຍບາຍກ່ຽວຂ້ອງເຖິງການເຄື່ອນໄຫວສົ່ງອອກ - ນຳເຂົ້າ, ບັນດາເອກະສານນິຕິກຳຖືກປະກາດໃນປີນັ້ນ.

        ພິທີປະກາດ “ບົດລາຍງານການສົ່ງອອກ - ນຳເຂົ້າ ຫວຽດນາມ ປີ 2023” ຈະດຳເນີນ ໃນຂອບເຂດກອງປະຊຸມສຳມະນາ “ການໝູນໃຊ້ອຸດສາຫະກຳເພື່ອພັດທະນາການຄ້າເອເລັກໂຕນິກ ແລະ Logistics ທັນສະໄໝ, ຍືນຍົງ”.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ກອງປະຊຸມຄັ້ງທີ 33 ຂອງຄະນະປະຈຳສະພາແຫ່ງຊາດ: ໃຫ້ບຸລິມະສິດຊຸກຍູ້ການເຕີບໂຕຕິດພັນກັບການຮັບປະກັນເສດຖະກິດມະຫາພາກ

ກອງປະຊຸມຄັ້ງທີ 33 ຂອງຄະນະປະຈຳສະພາແຫ່ງຊາດ: ໃຫ້ບຸລິມະສິດຊຸກຍູ້ການເຕີບໂຕຕິດພັນກັບການຮັບປະກັນເສດຖະກິດມະຫາພາກ

ບົດລາຍງານຂອງລັດຖະບານຢັ້ງຢືນວ່າ ປີ 2023, ສະພາບການເສດຖະກິດ - ສັງຄົມໂດຍພື້ນຖານໄດ້ບັນລຸເປົ້າໝາຍສັງລວມທີ່ໄດ້ວາງອອກ ແລະ ບັນລຸໄດ້ຫຼາຍໝາກຜົນສຳຄັນໃນບັນດາຂົງເຂດ.
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