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ຂ່າວສານ

ບູລະນະປະຕິສັງຂອນເຂດອະນຸສອນສະຖານປະທານ ໂຮ່ຈີມິນ ຢູ່ແຂວງ ສະຫວັນນະເຂດ

ແຜ່ນສີລາໄຫວ້ອາໄລປະທານໂຮ່ຈີມິນ, ສ້າງຮູບແກະຄວັດສະຫຼັກແຜ່ນໃຫມ່ຢູ່ຫຼັງແຜ່ນສີລາໃໝ່; ສ້າງຫໍວາງສະແດງ, ຕຶກອາຄານເຮັດວຽກແຫ່ງໃໝ່; ບໍລິເວນ ແລະ ລະບົບດອກໄຟເຍືອງທາງຂອງເຂດອະນຸສອນສະຖານ.
  ພິທີເລີ່ມລົງມືກໍ່ສ້າງ (ພາບ:Đỗ Bá Thành/TTXVN)  

ຕອນບ່າຍວັນທີ 9 ເມສາ, ຢູ່ແຂວງ ສະຫວັນນະເຂດ (ສປປ ລາວ), ໄດ້ຈັດພິທີເລີ່ມລົງມືກໍ່ສ້າງ, ບູລະນະປະຕິສັງຂອນເຂດອະນຸສອນສະຖານ ປະທານໂຮ່ຈີມິນ ຢູ່ແຂວງ ສະຫວັນນະເຂດ. ນີ້ແມ່ນກິດຈະກຳໂດຍນະຄອນ ໂຮ່ຈີມິນ ມອບໃຫ້ແຂວງ ສະຫວັນນະເຂດ ແລະ ກົມຫໍພິພິຕະພັນ ໄກສອນ ພົມວິຫານ (ສປປລາວ).

ໂຄງການກໍ່ສ້າງລວມມີ: ແຜ່ນສີລາໄຫວ້ອາໄລປະທານໂຮ່ຈີມິນ, ສ້າງຮູບແກະຄວັດສະຫຼັກແຜ່ນໃຫມ່ຢູ່ຫຼັງແຜ່ນສີລາໃໝ່; ສ້າງຫໍວາງສະແດງ, ຕຶກອາຄານເຮັດວຽກແຫ່ງໃໝ່; ບໍລິເວນ ແລະ ລະບົບດອກໄຟເຍືອງທາງຂອງເຂດອະນຸສອນສະຖານ.

ເຂດອະນຸສອນສະຖານປະທານ ໂຮ່ຈີມິນ ຢູ່ແຂວງ ສະຫວັນນະເຂດ ໄດ້ຮັບການກໍ່ສ້າງແຕ່ປີ 2013. ປະຈຸບັນ, ບາງບ່ອນຖືກເປເພ. ການບູລະນະປະຕິສັງຂອນ ເພື່ອແນໃສ່ຮັບປະກັນຍົກສູງຄຸນນະພາບພື້ນຖານໂຄງລ່າງຂອງເຂດອະນຸສອນສະຖານ, ປະກອບສ່ວນເຮັດໃຫ້ການພົວພັນມິດຕະພາບ, ຄວາມສາມັກຄີແບບພິເສດ ແລະ ການຮ່ວມມືຮອບດ້ານລະຫວ່າງສອງປະເທດ ແລະ ປະຊາຊົນສອງປະເທດລາວ - ຫວຽດນາມ ເລິກເຊິ່ງກວ່າອີກ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ນຳການພົວພັນລະຫວ່າງ ຫວຽດນາມ - ລາວ ໃຫ້ຂຶ້ນສູ່ລະດັບສູງໃໝ່

ນຳການພົວພັນລະຫວ່າງ ຫວຽດນາມ - ລາວ ໃຫ້ຂຶ້ນສູ່ລະດັບສູງໃໝ່

ສິ່ງທີ່ໜ້າສົນໃຈ, ການເດີນທາງຢ້ຽມຢາມທາງການຂອງທ່ານປະທານປະເທດ ຫວໍວັນເຖືອງ ດຳເນີນໃນຈຸດເວລາໃກ້ຈະຮອດບຸນປີໃໝ່ລາວ ພ.ສ 2566.
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