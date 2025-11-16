Báo Ảnh Việt Nam

ຂ່າວສານ

ບຸ​ລິ​ມະ​ສິດ​ແນະ​ນຳ​ບັນ​ດາ​ຜູ້​ຄົນ​ມີ​ຈິນ​ຕະ​ນາ​ການ​ປ່ຽນ​ແປງ​ໃໝ່, ກ້າ​ຄິດ​ກ້າ​ທຳ, ກ້າ​ຮັບ​ຜິດ​ຊອບ

ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມມີທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ໂຕເລິມ, ທ່ານປະທານປະເທດ ເລືອງເກື່ອງ, ທ່ານ ເຈິ່ນເກິມຕູຜູ້ປະຈຳການຄະນະເລຂາສູນກາງພັກ. ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ເຈິ່ນແທັງເໝິ້ນ, ປະທານສະພາເລືອກຕັ້ງແຫ່ງຊາດ, ເປັນປະທານກອງປະຊຸມ.
ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ເຈິ່ນແທັງເໝິ້ນ ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ກອງປະຊຸມ

ຕອນເຊົ້າວັນທີ 15 ພະຈິກ, ຢູ່ຫໍສະພາແຫ່ງຊາດ ຢູ່ນະຄອນຫຼວງ ຮ່າໂນ້ຍ, ສະພາເລືອກຕັ້ງແຫ່ງຊາດໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມທົ່ວປະເທດຜັນຂະຫຍາຍວຽກງານເລືອກຕັ້ງສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດຊຸດທີ XVI ແລະ ສະມາຊິກສະພາປະຊາຊົນທຸກຂັ້ນອາຍຸການ 2026 – 2031. ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມມີທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ໂຕເລິມ, ທ່ານປະທານປະເທດ ເລືອງເກື່ອງ, ທ່ານ ເຈິ່ນເກິມຕູຜູ້ປະຈຳການຄະນະເລຂາສູນກາງພັກ. ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ເຈິ່ນແທັງເໝິ້ນ, ປະທານສະພາເລືອກຕັ້ງແຫ່ງຊາດ, ເປັນປະທານກອງປະຊຸມ. ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ກອງປະຊຸມ, ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ເຈິ່ນແທັງເໝິນ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ ຢູ່ການເລືອກຕັ້ງຄັ້ງນີ້, ວັນທີ 15 ມີນາ 2026 ໄດ້ຈັດຂຶ້ນກ່ອນເວລາກຳນົດ 2 ເດືອນເມື່ອທຽບໃສ່ກັບການເລືອກຕັ້ງຄັ້ງກ່ອນ.ທ່ານໃຫ້ຮູ້ວ່າ:

ການເລືອກຕັ້ງແຕ່ລະຄັ້ງລ້ວນແຕ່ມີສະພາບການໃໝ່, ມີຄວາມສະດວກ, ຂໍ້ຫຍຸ້ງຍາກທີ່ສະເພາະ, ອາດສາມາດເກີດຂຶ້ນໃນບັນດາກໍລະນີໃໝ່, ແຕ່ດ້ວຍຄວາມຕັດສິນໃຈດ້ານການເມືອງສູງ ພ້ອມກັບການຊີ້ນຳນຳພາຢ່າງໃກ້ຊິດຂອງຄະນະບໍລິຫານງານສູນກາງພັກ, ກົມການເມືອງ, ຄະນະເລຂາ, ໂດຍກົງແມ່ນທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ໂຕເລິມ ຕໍ່ວຽກງານກະກຽມການເລືອກຕັ້ງແມ່ນປັດໄຈສຳຄັນແຖວໜ້າຮັບປະກັນໄຊຊະນະຂອງການເລືອກຕັ້ງ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

