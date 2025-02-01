Báo Ảnh Việt Nam

  • Vietnamese
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ຫວຽດນາມ
  • English
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ອັງກິດ
  • Français
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຝຣັ່ງ
  • Español
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ແອັດສະປາຍ
  • 中文
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຈີນ
  • Русский
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ລັດເຊຍ
  • 日本語
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຍີ່ປຸ່ນ
  • ភាសាខ្មែរ
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຂະແມ
  • 한국어
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາສາ ເກົາຫຼີ

ຂ່າວສານ

ບຸນເຕັດຢູ່ບັນດາສະຖານທີ່ໂຄງການກໍ່ສ້າງຈຸດສຸມ

ບຸນເຕັດປີມະເສັງ 2025, ຢູ່ບັນດາສະຖານທີ່ກໍ່ສ້າງໂຄງການຈຸດສຸມແຫ່ງຊາດ, ບັນຍາກາດດຳເນີນການກໍ່ສ້າງຍັງຟົດຟື້ນ, ຮີບເຮັ່ງ.
ຢູ່ແຂວງ ດົ່ງນາຍ, ໃນຊຸມມື້ບຸນເຕັດປີມະເສັງ, ບັນຍາກາດອອກແຮງງານຢູ່ບັນດາສະຖານທີ່ກໍ່ສ້າງຍັງດຳເນີນໄປຢ່າງຟົດຟື້ນ (ພາບ: daibieunhandan.vn)

ຢູ່ແຂວງ ດົ່ງນາຍ, ໃນຊຸມມື້ບຸນເຕັດປີມະເສັງ, ບັນຍາກາດອອກແຮງງານຢູ່ບັນດາສະຖານທີ່ກໍ່ສ້າງໃຫຍ່ໂຄງການທ່າອາກາດສະຍານສາກົນ ລອງແທັ່ງ (ສະໜາມບິນ ລອງແທັ່ງ), ຍັງດຳເນີນໄປຢ່າງຟົດຟື້ນຄືປົກກະຕິ. ຕາມການຊີ້ນຳຂອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ, ສະໜາມບິນ ລອງແທັ່ງ ໄລຍະ 1 ຈະໄດ້ຮັບການກໍ່ສ້າງສຳເລັດໂດຍພື້ນຖານໃນທ້າຍປີ 2025. ເພື່ອປຸກລະດົມຈິດໃຈຂອງກຳມະກອນ, ຜູ້ອອກແຮງງານ, ທ່ານ ຫງວຽນດຶດທ້ວນ, ຮອງຜູ້ອຳນວຍການບໍລິຫານບໍລິສັດກໍ່ສ້າງ Hancorp, ໃຫ້ຮູ້ວ່າ:

“ພວກຂ້າພະເຈົ້າປຸກລະດົມຂະບວນການກໍ່ສ້າງໃນຕະຫຼອດບຸນເຕັດ ແລະ ມອບຂອງຂວັນລະດົມກຳລັງໃຈໃຫ້ແກ່ອ້າຍນ້ອງປະຈຳການ, ຊື້ຕົ້ນຄາຍ, ຕົ້ນໝາກແປ້ນ, ຕົ້ນເໝີຍ. ມື້ເລີ່ມລົງມືກໍ່ສ້າງຍາມຕົ້ນປີໃໝ່, ພວກຂ້າພະເຈົ້າກໍ່ໄປມອບອັງເປົາ, ສົ່ງຄຳອວຍພອນໂຊກໝານຍາມຕົ້ນປີໃໝ່ອ້າຍນ້ອງ”.

ຢູ່ສະຖານທີ່ກໍ່ສ້າງກິດຈະກຳເໜືອ - ໃຕ້ ຕອນໄປຜ່ານແຂວງ ກວາງບິ່ງ, ບັນດາຫົວໜ່ວຍກໍ່ສ້າງກໍ່ໄດ້ດຳເນີນໄປເປັນປົກກະຕິ, ຮັບປະກັນໃຫ້ໂຄງການກໍ່ສ້າງສຳເລັດກົງກັບວັນທີ 30 ເມສາ, ຕາມເນື້ອໃນຈິດໃຈການຊີ້ນຳຂອງລັດຖະບານ.

ຢູ່ບັນດາສະຖານທີ່ກໍ່ສ້າງເສັ້ນທາງຄວາມໄວສູງຢູ່ທາງທິດຕາເວັນຕົກພາກໃຕ້, ມີກຳມະກອນນັບພັນຄົນກໍ່ເຮັດວຽກເປັນປົກກະຕິ, ມຸ່ງໄປເຖິງການກໍ່ສ້າງສຳເລັດເສັ້ນທາງຄວາມໄວສູງມີລວງຍາວ 600 ກມ ຢູ່ເຂດທົ່ງພຽງແມ່ນ້ຳຂອງທາງພາກໃຕ້ ຫວຽດນາມ ໃນທ້າຍປີ 2025.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ສປຊ ຖື ຫວຽດນາມ ແມ່ນຄູ່ຮ່ວມມືມີຄວາມໄວ້ເນື້ອເຊື່ອໃຈ ແລະ ແມ່ນສະມາຊິກນັບມື້ນັບປະກອບສ່ວນສຳຄັນໃຫ້ແກ່ປະຊາຄົມສາກົນ

ສປຊ ຖື ຫວຽດນາມ ແມ່ນຄູ່ຮ່ວມມືມີຄວາມໄວ້ເນື້ອເຊື່ອໃຈ ແລະ ແມ່ນສະມາຊິກນັບມື້ນັບປະກອບສ່ວນສຳຄັນໃຫ້ແກ່ປະຊາຄົມສາກົນ

ທ່ານ António Guterres ຢືນຢັນວ່າ, ສະຫະປະຊາຊາດ ຖື ຫວຽດນາມ ແມ່ນຄູ່ຮ່ວມມືມີຄວາມໄວ້ເນື້ອເຊື່ອໃຈ ແລະ ແມ່ນສະມາຊິກມີຄວາມຮັບຜິດຊອບ
ອ່ານເພີ່ມ

ບົດອ່ານຫຼາຍ

ອ່ານສື່ສິ່ງພິມ


Top