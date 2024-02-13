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ຂ່າວສານ

ບຸນເຕັດທີ່ເຕັມໄປດ້ວຍນ້ຳໃຈອັນອົບອຸ່ນແຫ່ງບ້ານເກີດເມືອງນອນກັບປະຊາຄົມຊາວ ຫວຽດນາມ ອາໄສຢູ່ Ishikawa

ລາຍການດັ່ງກ່າວແມ່ນເພື່ອແບ່ງປັນບັນດາຄວາມຫຍຸ້ງຍາກກັບປະຊາຄົມຊາວ ຫວຽດນາມ ທີ່ຖືກຜົນສະທ້ອນຈາກເຫດແຜ່ນດິນໄຫວທີ່ເກີດຂຶ້ນໃນວັນທີ 01 ມັງກອນ ໃນແຫຼມ Noto
(ນັກເຝິກງານຮັບຂອງຂວັນ)

ຕອນຄ່ຳວັນທີ 09 ກຸມພາ, ກົງກັບຈຸດເວລາສົ່ງທ້າຍປີເກົ່າປີເຖາະ ຕ້ອນຮັບປີໃໝ່ປີມະໂລງ, ສະມາຄົມນັກທຸລະກິດ ຫວຽດນາມ ຢູ່ ຍີ່ປຸ່ນ (VJBA) ໄດ້ຈັດລາຍການທີ່ເຕັມໄປດ້ວຍຄວາມໝາຍ ໂດຍມີຊື່ວ່າ “ຄວາມປິຕິຊົມຊື່ນຄ່ຳຄືນສົ່ງທ້າຍປີເກົ່າ ຕ້ອນຮັບປີໃໝ່” ຢູ່ນະຄອນ Nanao, ແຂວງ Ishikawa.

ລາຍການດັ່ງກ່າວແມ່ນເພື່ອແບ່ງປັນບັນດາຄວາມຫຍຸ້ງຍາກກັບປະຊາຄົມຊາວ ຫວຽດນາມ ທີ່ຖືກຜົນສະທ້ອນຈາກເຫດແຜ່ນດິນໄຫວທີ່ເກີດຂຶ້ນໃນວັນທີ 01 ມັງກອນ ໃນແຫຼມ Noto, ຂຶ້ນກັບແຂວງ Ishikawa (ຍີ່ປຸ່ນ). ມີວິສາຫະກິດຫຼາຍແຫ່ງຂອງ ຫວຽດນາມ ແລະ ຍີ່ປຸ່ນ, ພ້ອມກັບນັກເຝິກງານເກືອບ 100 ຄົນ ແລະ ປະຊາຄົມຊາວ ຫວຽດນາມ ຊາວ ຫວຽດນາມ, ເຂົ້າຮ່ວມລາຍການ.

ເຂົ້າຮ່ວມລາຍການ, ແຕ່ລະຄົນຈະໄດ້ຮັບຂອງຂວັນຈາກບັນດາວິສາຫະກິດເຊິ່ງແມ່ນສະມາຊິກຂອງ VJBA, ລວມມີ: ເງິນສົດ, ຮັບປະທານບັນດາເຍື່ອງອາຫານທີ່ເປັນມູນເຊື້ອໃນໂອກາດບຸນເຕັດຂອງ ຫວຽດນາມ…

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ມີແຂກທ່ອງທ່ຽວສາກົນກວ່າ 130.000 ເທື່ອຄົນມາຢ້ຽມຢາມແຂວງ ບ່າເຮີ້ຍ - ວູງເຕົາ ໃນໂອກາດບຸນເຕັດ

ມີແຂກທ່ອງທ່ຽວສາກົນກວ່າ 130.000 ເທື່ອຄົນມາຢ້ຽມຢາມແຂວງ ບ່າເຮີ້ຍ - ວູງເຕົາ ໃນໂອກາດບຸນເຕັດ

ແຂກທ່ອງທ່ຽວມາຢ້ຽມຢາມ, ພັກຜ່ອນໃນວັນທີ 11 ກຸມພາ (ກົງກັບວັນທີ 2 ບຸນເຕັດ) ມີປະມານ 57.300 ເທື່ອຄົນ
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