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ຂ່າວສານ

ບຸນຫໍ່ເຂົ້າປະດັບດິນ ຢູ່ວັດ ຕາມຈຸກ ດຶງດູດ ພະສົງສຳມະເນັນ, ແລະ ຊາວພຸດນັບພັນຄົນເຂົ້າຮ່ວມ

ບຸນຫໍ່ເຂົ້າປະດັບດິນບໍ່ພຽງແຕ່ແມ່ນພິທີ ທາງ ພຸດທະສາສະໜາເທົ່ານັ້ນ, ຫາກຍັງໄດ້ ກາຍເປັນ ວັນບຸນລວມເພື່ອໃຫ້ບັນດາຜູ້ເປັນລູກ ສະແດງຄວາມກະຕັນຍູຕໍ່ພໍ່ແມ່; ພ້ອມທັງອາໄລຫາເຖິງ ຜູ້ທີ່ໄດ້ເສຍສະຫລະຊີວິດເພື່ອເອກະລາດ ແລະ ເສລີພາບຂອງປະເທດຊາດ.
ການປະຕິບັດພິທີກຳໃນບຸນຫໍ່ເຂົ້າປະດັບດິນ ຢູ່ວັດ ຕາມຈຸກ

ຕອນເຊົ້າວັນທີ 10 ສິງຫານີ້, ຢູ່ແຂວງ ຮ່ານາມ, ສະພາບໍລິຫານງານສູນກາງສະມາຄົມພຸດທະສາສະໜາຫວຽດນາມ ແລະ ຄະນະອະທິການວັດ ຕາມຈຸກໄດ້ຈັດ ບຸນຫໍ່ເຂົ້າປະດັບດິນ ພ.ສ 2568 - ຄ.ສ 2024. ເຂົ້າຮ່ວມ ບຸນຫໍ່ເຂົ້າປະດັບດິນ ມີຜູ້ຕາງໜ້າຄະນະການນຳ ສະມາຄົມພຸດທະສາສະໜາຫວຽດນາມ ພ້ອມດ້ວຍ ພະສົງສຳມະເນັນ ພຸດທະສາສະນິກະຊົນ ນັບພັນຄົນເຂົ້າຮ່ວມ.

 ບຸນຫໍ່ເຂົ້າປະດັບດິນບໍ່ພຽງແຕ່ແມ່ນພິທີ ທາງ ພຸດທະສາສະໜາເທົ່ານັ້ນ, ຫາກຍັງໄດ້ ກາຍເປັນ ວັນບຸນລວມເພື່ອໃຫ້ບັນດາຜູ້ເປັນລູກ ສະແດງຄວາມກະຕັນຍູຕໍ່ພໍ່ແມ່; ພ້ອມທັງອາໄລຫາເຖິງ ຜູ້ທີ່ໄດ້ເສຍສະຫລະຊີວິດເພື່ອເອກະລາດ ແລະ ເສລີພາບຂອງປະເທດຊາດ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ປຸກລຸກຄວາມເອກອ້າງທະນົງໃຈ ຄວາມຄາດຫວັງຂອງໄວໜຸ່ມ - ແປວໄຟ 3 ກ່ຽມພ້ອມແຈ້ງສະຫວ່າງຕະຫຼອດໄປ

ປຸກລຸກຄວາມເອກອ້າງທະນົງໃຈ “ຄວາມຄາດຫວັງຂອງໄວໜຸ່ມ - ແປວໄຟ 3 ກ່ຽມພ້ອມແຈ້ງສະຫວ່າງຕະຫຼອດໄປ”

ລາຍການໂດຍມີການເຂົ້າຮ່ວມຂອງຕົວພະຍານປະຫວັດສາດຫຼາຍຄົນທີ່ເຂົ້າຮ່ວມຂະບວນການ “3 ກ່ຽມພ້ອມ” ແລະ ສະມາຊິກຊາວໜຸ່ມ, ໄວໜຸ່ມນະຄອນຫຼວງ ຮ່າໂນ້ຍ ກວ່າ 2.500 ຄົນ.
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