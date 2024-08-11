ບຸນຫໍ່ເຂົ້າປະດັບດິນ ຢູ່ວັດ ຕາມຈຸກ ດຶງດູດ ພະສົງສຳມະເນັນ, ແລະ ຊາວພຸດນັບພັນຄົນເຂົ້າຮ່ວມ

ບຸນຫໍ່ເຂົ້າປະດັບດິນບໍ່ພຽງແຕ່ແມ່ນພິທີ ທາງ ພຸດທະສາສະໜາເທົ່ານັ້ນ, ຫາກຍັງໄດ້ ກາຍເປັນ ວັນບຸນລວມເພື່ອໃຫ້ບັນດາຜູ້ເປັນລູກ ສະແດງຄວາມກະຕັນຍູຕໍ່ພໍ່ແມ່; ພ້ອມທັງອາໄລຫາເຖິງ ຜູ້ທີ່ໄດ້ເສຍສະຫລະຊີວິດເພື່ອເອກະລາດ ແລະ ເສລີພາບຂອງປະເທດຊາດ.
ການປະຕິບັດພິທີກຳໃນບຸນຫໍ່ເຂົ້າປະດັບດິນ ຢູ່ວັດ ຕາມຈຸກ
ຕອນເຊົ້າວັນທີ 10 ສິງຫານີ້, ຢູ່ແຂວງ ຮ່ານາມ, ສະພາບໍລິຫານງານສູນກາງສະມາຄົມພຸດທະສາສະໜາຫວຽດນາມ ແລະ ຄະນະອະທິການວັດ ຕາມຈຸກໄດ້ຈັດ ບຸນຫໍ່ເຂົ້າປະດັບດິນ ພ.ສ 2568 - ຄ.ສ 2024. ເຂົ້າຮ່ວມ ບຸນຫໍ່ເຂົ້າປະດັບດິນ ມີຜູ້ຕາງໜ້າຄະນະການນຳ ສະມາຄົມພຸດທະສາສະໜາຫວຽດນາມ ພ້ອມດ້ວຍ ພະສົງສຳມະເນັນ ພຸດທະສາສະນິກະຊົນ ນັບພັນຄົນເຂົ້າຮ່ວມ. ບຸນຫໍ່ເຂົ້າປະດັບດິນບໍ່ພຽງແຕ່ແມ່ນພິທີ ທາງ ພຸດທະສາສະໜາເທົ່ານັ້ນ, ຫາກຍັງໄດ້ ກາຍເປັນ ວັນບຸນລວມເພື່ອໃຫ້ບັນດາຜູ້ເປັນລູກ ສະແດງຄວາມກະຕັນຍູຕໍ່ພໍ່ແມ່; ພ້ອມທັງອາໄລຫາເຖິງ ຜູ້ທີ່ໄດ້ເສຍສະຫລະຊີວິດເພື່ອເອກະລາດ ແລະ ເສລີພາບຂອງປະເທດຊາດ.
(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)