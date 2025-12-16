ຂ່າວສານ
ບາດກ້າວເດີນໃໝ່ໃນຄູ່ຮ່ວມມືຍຸດທະສາດຮອບດ້ານ ຫວຽດນາມ - ໄທ
ໄທແມ່ນໜຶ່ງໃນບັນດາຄູ່ຮ່ວມມືແຖວໜ້າຂອງ ຫວຽດນາມ ໃນອາຊຽນ ດ້ວຍການຮ່ວມມືດ້ານເສດຖະກິດ, ການທ່ອງທ່ຽວ ແລະ ການຕ່າງປະເທດທີ່ນັບມື້ນັບສະໜິດແໜ້ນ, ພ້ອມກັນແບ່ງປັນທັດສະນະທີ່ຄ້າຍຄືກັນ ແລະ ການພົວພັນພັດທະນາຢ່າງຕັ້ງໜ້າ. ນີ້ແມ່ນການຢັ້ງຢືນຂອງທ່ານເລຮວ່າຍຈຸງ ລັດຖະມົນຕີກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ຫວຽດນາມ ເນື່ອງໃນໂອກາດມາຢ້ຽມຢາມ ແລະ ເຮັດວຽກຢູ່ ລາຊະອານາຈັກ ໄທຕາມຄຳເຊື້ອເຊີນຂອງທ່ານ Sihasak Phuangketkeow ລັດຖະມົນຕີກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ໄທ ໃນວັນທີ 14 ທັນວາ.
ໃນຂອບເຂດການຢ້ຽມຢາມ, ທ່ານລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດ ເລຮວ່າຍຈຸງ ໄດ້ພົບປະເຈລະຈາກັບທ່ານ Sihasak Phuangketkeow ລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດ ໄທ. ສອງຝ່າຍໄດ້ຢັ້ງຢືນຖືເປັນສຳຄັນການພົວພັນມິດຕະພາບທີ່ເປັນມູນເຊື້ອ ແລະ ຄູ່ຮ່ວມມືຍຸດທະສາດ ຮອບດ້ານ, ເຫັນດີເປັນເອກະພາບປັບປຸງຄວາມໄວ້ເນື້ອເຊື່ອໃຈດ້ານການເມືອງຜ່ານການຮັກສາການແລກປ່ຽນຄະນະຜູ້ແທນທຸກຂັ້ນ. ສອງຝ່າຍກໍ່ເຫັນດີເປັນເອກະພາບເພີ່ມທະວີການພົບປະແລກປ່ຽນຂັ້ນກະຊວງ, ຂະແໜງການ, ທ້ອງຖິ່ນ; ສ້າງໂຄງການກະທຳຜັນຂະຫຍາຍການພົວພັນຄູ່ຮ່ວມມືຍຸດທະສາດ ຮອບດ້ານໄລຍະ 2026 – 2030 ດ້ວຍເນື້ອໃນແທດຈິງ, ລະອຽດໂດຍໄວ.
ກ່ຽວກັບພາກພື້ນ ແລະ ສາກົນ, ລັດຖະມົນຕີສອງທ່ານເນັ້ນໜັກເຖິງລະດັບຄວາມສຳຄັນຂອງສັນຕິພາບ, ສະຖຽນລະພາບ, ຄວາມໝັ້ນຄົງໃນພາກພື້ນ, ຍົກສູງບົດບາດເປັນໃຈກາງຂອງອາຊຽນ, ເພີ່ມທະວີຄວາມສາມັກຄີ, ເປັນເອກະພາບ ແລະ ປະສານສົມທົບຫຼັກໝັ້ນລວມ.