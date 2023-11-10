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ຂ່າວສານ

ບັ້ນ “Save The Ocean” ສ້າງກອງ​ທຶນ​ອະ​ນຸ​ລັກ​ຮັກ​ສາ​ສະ​ພາບ​ແວດ​ລ້ອມ​ດຳ​ລົງ​ຊີ​ວິດ​ຂອງ ເຕົ່າ​ທະ​ເລ

ບັນດາຜູ້ແທນໄດ້ຢ້ຽມຊົມ, ຊອກຮູ້ກ່ຽວກັບການເຄື່ອນໄຫວອະນຸລັກຮັກສາເຕົ່າທະເລ ຢູ່ ຮ່ອນໄບແກ້ງ, ຫຼັງຈາກນັ້ນ ໄດ້ພ້ອມກັບກຳລັງ ກວດກາປ່າໄມ້ - ຄະນະຄຸ້ມຄອງປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດ ກົນດາວ ປະຕິບັດການປ່ອຍເຕົ່ານ້ອຍອອກສູ່ທະເລ.
ບັນດາຜູ້ແທນເຂົ້າຮ່ວມກິດຈະກຳ ປ່ອຍເຕົ່ານ້ອຍອອກສູ່ທະເລ (ພາບ: TTXVN)

ວັນທີ 8 ພະຈິກ, ຢູ່ເຂດຫາດຊາຍທະເລ ກ໊າດເລິນ - ຮ່ອນໄບແກ້ງ, ບ່າເຣ້ຍ - ຫວູງເຕົ່າ, ຄະນະຄຸ້ມຄອງປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດ ກົນດາວ ໄດ້ສົມທົບກັບລະບົບ ສັບພະສິນຄ້າ ຫີບ ແລະ ກະເປົ້າເດີນທາງ MIA.vn  ປຸກລະດົມບັ້ນຍຸດທະສາດ “Save The Ocean” ເພື່ອແນໃສ່ສ້າງກອງທຶນອະນຸລັກຮັກສາສະພາບແວດລ້ອມການດຳລົງຊີວິດຂອງ ເຕົ່າທະເລ, ພ້ອມທັງແຜ່ກະຈາຍສານ ມຸ່ງໄປເຖິງອະນາຄົດພັດທະນາລະບົບນິເວດ ເຕົ່າທະເລແບບຍືນຍົງ.

ທີ່ລາຍການ, ບັນດາຜູ້ແທນໄດ້ຢ້ຽມຊົມ, ຊອກຮູ້ກ່ຽວກັບການເຄື່ອນໄຫວອະນຸລັກຮັກສາເຕົ່າທະເລ ຢູ່ ຮ່ອນໄບແກ້ງ, ຫຼັງຈາກນັ້ນ ໄດ້ພ້ອມກັບກຳລັງ ກວດກາປ່າໄມ້ - ຄະນະຄຸ້ມຄອງປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດ ກົນດາວ ປະຕິບັດການປ່ອຍເຕົ່ານ້ອຍອອກສູ່ທະເລ. ການເຄື່ອນໄຫວດັ່ງກ່າວໄດ້ ປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນການໂຄສະນາ, ຍົກສູງສະຕິຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງແຕ່ລະຄົນ ໃນການຮ່ວມແຮງຮ່ວມໃຈອະນຸລັກຮັກສາເຕົ່າທະເລເວົ້າສະເພາະ, ອະນຸລັກຮັກສາ ສະພາບແວດລ້ອມແຫ່ງການດຳລົງຊີວິດຂອງ ເຕົ່າເວົ້າລວມ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ສະ​ພາບ​ແຫ່ງ​ຊາດ​ວາງຄາດ​ໝາຍ​ການ​ເຕີບ​ໂຕ GDP ໃນ​ປີ 2024 ແມ່ນ 6 – 6,5%

ສະ​ພາບ​ແຫ່ງ​ຊາດ​ວາງຄາດ​ໝາຍ​ການ​ເຕີບ​ໂຕ GDP ໃນ​ປີ 2024 ແມ່ນ 6 – 6,5%

ເພື່ອບັນລຸໄດ້ຄາດໝາຍດັ່ງກ່າວ, ສະພາແຫ່ງຊາດ ໄດ້ສະເໜີລັດຖະບານ ໃຫ້ບຸລິມະສິດຊຸກຍູ້ການເຕີບໂຕດ້ານເສດຖະກິດ, ຮັກສາເສດຖະກິດມະຫາພາກເປັນປົກກະຕິ, ຄວບຄຸມໄພເງິນເຟີ້…
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