ຂ່າວສານ
“ບັ້ນເຄື່ອນໄຫວ ກວາງຈູງ” ຊ່ວຍພໍ່ແມ່ປະຊາຊົນເຂດປະສົບກັບໄພພິບັດທຳມະຊາດແຂວງ ກວາງງາຍ ມີບ່ອນຢູ່ທີ່ຖາວອນໂດຍໄວ
ໃນການປະຕິບັດ “ບັ້ນເຄື່ອນໄຫວ ກວາງຈູງ” ໂດຍລັດຖະບານປຸກລະດົມ, ປັດຈຸບັນ ແຕ່ລະວັນ, ແຂວງ ກວາງງາຍ ໄດ້ລະດົມພະນັກງານ, ຕຳຫຼວດ, ທະຫານຮາບ, ສະມາຊິກຊາວໜຸ່ມປະມານ 150 ຄົນ ຮີບເຮັ່ງປຸກສ້າງ, ສ້ອມແປງເຮືອນຢູ່ໃຫ້ແກ່ປະຊາຊົນທີ່ຖືກຜົນກະທົບຢ່າງໜັກໜ່ວງຍ້ອນໄພພິບັດທຳມະຊາດ, ສູ້ຊົນປະຕິບັດສຳເລັດກ່ອນບຸນປີໃໝ່ປີມະເມຍ 2026.
ທ່ານ ຟ້າມຊວັນກວາງ, ປະທານຄະນະກຳມະການປະຊາຊົນຕາແສງ ມັງຣີ, ແຂວງ ກວາງງາຍ, ໃຫ້ຮູ້ວ່າ:
“ນອກຈາກການໜູນຊ່ວຍພໍ່ແມ່ປະຊາຊົນປູພື້ນກໍ່ສ້າງເຮືອນ, ພວກຂ້າພະເຈົ້າຍັງເຮັດທາງຄົມມະນາຄົມ. ກ່ອນອື່ນໝົດແມ່ນໜູນຊ່ວຍກໍ່ສ້າງທາງເພື່ອໃຫ້ພໍ່ແມ່ປະຊາຊົນໄປມາຫາສູ່ຢ່າງສະດວກ. ໃນຍາວນານ, ພວກຂ້າພະເຈົ້າພວມສະເໜີແຂວງ ໜູນຊ່ວຍແຫຼ່ງງົບປະມານເພື່ອລົງທຶນບັນດາພື້ນຖານໂຄງລ່າງສັງຄົມອື່ນໆ ເຊັ່ນ ໄຟຟ້ານຳໃຊ້ໃນຄົວເຮືອນ, ນ້ຳສະອາດ ແລະ ກໍ່ສ້າງຫໍວັດທະນະທຳຊຸມຊົນ”.
ເພື່ອຮັບປະກັນຄວາມຄືບໜ້າ, ຄຸນນະພາບ, ຜູ້ອຳນວຍການຕຳຫຼວດແຂວງກວາງງາຍ ໄດ້ສ້າງບັນດາໜ່ວຍປະຕິບັດງານດ້ວຍພະນັກງານ, ນັກຮົບ 266 ຄົນເພື່ອປຸກສ້າງເຮືອນຊ່ວຍປະຊາຊົນ.