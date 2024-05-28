ຂ່າວສານ
ບັ້ນເຄື່ອນໄຫວອາສາສະໝັກ “ເຄື່ອນທັບສີຂຽວ” ຮ່ວມແຮງຮ່ວມໃຈຍົກເລີກບັດເຫຼືອງສຳລັບສິນໃນນໍ້າ
ລາຍການດັ່ງກ່າວໂດຍ ຄະນະຊາວໜຸ່ມຮາກຖານ ກອງທະຫານເຮືອ 129 ກອງທັບເຮືອ ສົມທົບກັບຄະນະຊາວໜຸ່ມ ແຂວງ ບ່າເຣ້ຍ - ຫວູງເຕົ່າ ຈັດຂຶ້ນ ຢູ່ເທດສະບານເມືອງ ລອງຫາຍ, ເມືອງ ລອງດ່ຽນ ໃນຕອນບ່າຍວັນທີ 26 ພຶດສະພາ.
ນີ້ແມ່ນການເຄື່ອນໄຫວເພື່ອແນໃສ່ຍົກສູງສະຕິຄວາມຮັບຮູ້, ຄວາມຮັບຜິດຊອບ, ຄວາມຕັດສິນໃຈ ພ້ອມກັບບັນດາກຳລັງເຈົ້າໜ້າທີ່ທີ່ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບ ແລະ ອຳນາດການປົກຄອງທ້ອງຖິ່ນ ຍົກເລີກ “ບັດເຫຼືອງ” ຂອງຄະນະກຳມະການເອີຣົບ (EC) ສຳລັບສິນໃນນ້ຳຂອງ ຫວຽດນາມ. ທີ່ພິທີ, ທ່ານພົນໂທ ຟານດິ່ງຮວ່າງ, ຮອງເລຂາຄະນະຊາວໜຸ່ມຂັ້ນຮາກຖານ ກອງທະຫານເຮືອ 129 ໃຫ້ຮູ້ວ່າ:
"ສະມາຊິກຊາວໜຸ່ມ ກອງທະຫານເຮືອ 129 ໄດ້ເຊື່ອມຊຶມຢ່າງເລິກເຊິ່ງເຖິງຈຸດປະສົງ, ຄວາມຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການ, ເນື້ອໃນແຜນການສົມທົບກັບຄະນະຊາວໜຸ່ມ ແຂວງ ບ່າເຣ້ຍ - ຫວູງເຕົາ ເຂົ້າຮ່ວມ ແລະ ປະຕິບັດລາຍການທະຫານເຮືອປະຊາຊົນ ຫວຽດນາມ ເປັນທີ່ເພິ່ງສຳລັບຊາວປະສົງຢູ່ທະເລ ໃຫ້ເປັນຢ່າງດີ. ກຳລັງສະມາຊິກຊາວໜຸ່ມ ກອງທະຫານເຮືອ 129 ເຄື່ອນໄຫວຢູ່ບັນດາເຂດທະເລແມ່ນເພື່ອແນໃສ່ປະຕິບັດວຽກງານໂຄສະນາເຜີຍແຜ່ກົດໝາຍທະເລໃຫ້ແກ່ຊາວປະສົງໃຫ້ເປັນຢ່າງດີ, ໜູນຊ່ວຍເຂົາເຈົ້າສ້ອມແປງເຄື່ອງຈັກ, ສະໜອງນ້ຳຈືດໂດຍບໍ່ເກັບຄ່າ ແລະ ທັນຍາຫານທີ່ຈຳເປັນຈຳນວນໜຶ່ງ, ກຽມພ້ອມປະຕິບັດວຽກງານກູ້ໄພກູ້ຊີບຢູ່ທະເລໃຫ້ເປັນຢ່າງດີ”.