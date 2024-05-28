Báo Ảnh Việt Nam

  • Vietnamese
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ຫວຽດນາມ
  • English
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ອັງກິດ
  • Français
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຝຣັ່ງ
  • Español
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ແອັດສະປາຍ
  • 中文
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຈີນ
  • Русский
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ລັດເຊຍ
  • 日本語
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຍີ່ປຸ່ນ
  • ភាសាខ្មែរ
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຂະແມ
  • 한국어
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາສາ ເກົາຫຼີ

ຂ່າວສານ

ບັ້ນ​ເຄື່ອນ​ໄຫວ​ອາ​ສາ​ສະ​ໝັກ “​ເຄື່ອນ​ທັບ​ສີ​ຂຽວ” ຮ່ວມ​ແຮງ​ຮ່ວມ​ໃຈ​ຍົກ​ເລີກ​ບັດ​ເຫຼືອງ​ສຳ​ລັບ​ສິນ​ໃນ​ນໍ​້າ

ຮ່ວມເດີນທາງ ແລະ ໂຄສະນາເຖິງຊາວປະມົງກ່ຽວກັບຂໍ້ກຳນົດຕ້ານການຂຸດຄົ້ນສິນໃນນໍ້າຢ່າງຜິດກົດໝາຍ, ບໍ່ລາຍງານ, ບໍ່ປະຕິບັດຕາມຂໍ້ກຳນົດ ແລະ ພັດທະນາຂະແໜງສິນໃນນ້ຳແບບຍືນຍົງ” ນັ້ນ ແມ່ນຫົວຂໍ້ຂອງບັ້ນເຄື່ອນໄຫວ “ເຄື່ອນທັບສີຂຽວ” ປີ 2024.
ສະມຊິກຊາວໜຸ່ມ ກອງທະຫານເຮືອ 129 ເກັບຂີ້ເຫຍື້ອຢູ່ແຄມທະເລ

ລາຍການດັ່ງກ່າວໂດຍ ຄະນະຊາວໜຸ່ມຮາກຖານ ກອງທະຫານເຮືອ 129 ກອງທັບເຮືອ ສົມທົບກັບຄະນະຊາວໜຸ່ມ ແຂວງ ບ່າເຣ້ຍ - ຫວູງເຕົ່າ ຈັດຂຶ້ນ ຢູ່ເທດສະບານເມືອງ ລອງຫາຍ, ເມືອງ ລອງດ່ຽນ ໃນຕອນບ່າຍວັນທີ 26 ພຶດສະພາ.

ນີ້ແມ່ນການເຄື່ອນໄຫວເພື່ອແນໃສ່ຍົກສູງສະຕິຄວາມຮັບຮູ້, ຄວາມຮັບຜິດຊອບ, ຄວາມຕັດສິນໃຈ ພ້ອມກັບບັນດາກຳລັງເຈົ້າໜ້າທີ່ທີ່ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບ ແລະ ອຳນາດການປົກຄອງທ້ອງຖິ່ນ ຍົກເລີກ “ບັດເຫຼືອງ” ຂອງຄະນະກຳມະການເອີຣົບ (EC) ສຳລັບສິນໃນນ້ຳຂອງ ຫວຽດນາມ. ທີ່ພິທີ, ທ່ານພົນໂທ ຟານດິ່ງຮວ່າງ, ຮອງເລຂາຄະນະຊາວໜຸ່ມຂັ້ນຮາກຖານ ກອງທະຫານເຮືອ 129 ໃຫ້ຮູ້ວ່າ:

    "ສະມາຊິກຊາວໜຸ່ມ ກອງທະຫານເຮືອ 129 ໄດ້ເຊື່ອມຊຶມຢ່າງເລິກເຊິ່ງເຖິງຈຸດປະສົງ, ຄວາມຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການ, ເນື້ອໃນແຜນການສົມທົບກັບຄະນະຊາວໜຸ່ມ ແຂວງ ບ່າເຣ້ຍ - ຫວູງເຕົາ ເຂົ້າຮ່ວມ ແລະ ປະຕິບັດລາຍການທະຫານເຮືອປະຊາຊົນ ຫວຽດນາມ ເປັນທີ່ເພິ່ງສຳລັບຊາວປະສົງຢູ່ທະເລ ໃຫ້ເປັນຢ່າງດີ. ກຳລັງສະມາຊິກຊາວໜຸ່ມ ກອງທະຫານເຮືອ 129  ເຄື່ອນໄຫວຢູ່ບັນດາເຂດທະເລແມ່ນເພື່ອແນໃສ່ປະຕິບັດວຽກງານໂຄສະນາເຜີຍແຜ່ກົດໝາຍທະເລໃຫ້ແກ່ຊາວປະສົງໃຫ້ເປັນຢ່າງດີ, ໜູນຊ່ວຍເຂົາເຈົ້າສ້ອມແປງເຄື່ອງຈັກ, ສະໜອງນ້ຳຈືດໂດຍບໍ່ເກັບຄ່າ ແລະ ທັນຍາຫານທີ່ຈຳເປັນຈຳນວນໜຶ່ງ, ກຽມພ້ອມປະຕິບັດວຽກງານກູ້ໄພກູ້ຊີບຢູ່ທະເລໃຫ້ເປັນຢ່າງດີ”.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ງານວາງສະແດງ ໂຮ່ຈີມິນ - ຄວາມຄາດຫວັງເອກະລາດແຫ່ງ

ງານວາງສະແດງ “ໂຮ່ຈີມິນ - ຄວາມຄາດຫວັງເອກະລາດແຫ່ງ”

ງານວາງສະແດງໄດ້ແນະນຳເກືອບ 200 ຮູບພາບເອກະສານ, ວັດຖຸພັນກ່ຽວກັບຕົ້ນກຳເນີດ, ຊີວິດ, ພາລະກິດຂອງປະທານໂຮ່ຈີມິນ, ຄື: ຫງວຽນເຕີດແທັ່ງ ຕັດສິນໃຈອອກເດີນທາງໄປຕ່າງປະເທດຊອກຫາເສັ້ນທາງກູ້ຊາດ ແລະ ຂະບວນການຈາກຊາວໜຸ່ມຜູ້ຮັກຊາດ ກາຍເປັນນັກກອມມູນິດ (1911 – 1930).
ອ່ານເພີ່ມ

ບົດອ່ານຫຼາຍ

ອ່ານສື່ສິ່ງພິມ

ບໍລິການຮູບພາບ


Top