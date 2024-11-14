ຂ່າວສານ
ບັ້ນທີ 1 ຂອງກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນເທື່ອທີ 8 ຂອງສະພາແຫ່ງຊາດຊຸດທີ XV: ແຜ່ຂະຫຍາຍບັນຍາກາດເຮັດວຽກຢ່າງຮີບດ່ວນ, ຕັ້ງໜ້າ ແລະ ມີປະສິດທິຜົນ
ກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນເທື່ອທີ 8 ແມ່ນກອງປະຊຸມສຳຄັນ ເມື່ອມີຄວາມຮັບຜິດຊອບໃນການຫັນບັນດາບົດສະຫຼຸບຂອງກອງປະຊຸມສູນກາງພັກຄັ້ງທີ 10 ເປັນລະບອບລະບຽບການ, ແນໃສ່ກະກຽມກ້າວເຂົ້າສູ່ປີ 2025 ດ້ວຍບັນດາຄວາມຕັດສິນໃຈຢູ່ລະດັບສູງສຸດເພື່ອປະຕິບັດມະຕິກອງປະຊຸມໃຫຍ່ຄັ້ງທີ XIII ຂອງພັກຢ່າງມີໄຊ. ດັ່ງນັ້ນ ບັ້ນທີ 1ຂອງກອງປະຊຸມ ໄດ້ດຳເນີນແຕ່ວັນທີ 21 ຕຸລາ ຫາວັນທີ 13 ພະຈິກ, ມີຈຳນວນວຽກງານ ຫຼາຍທີ່ສຸດ. ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມ, ດ້ວຍຈິດໃຈເຮັດວຽກຢ່າງຮີບດ່ວນ, ຕັ້ງໜ້າ, ມີການປ່ຽນແປງໃໝ່ຢ່າງແຮງ, ສະພາແຫ່ງຊາດໄດ້ພິຈາລະນາ, ຕັດສິນໃຈຫຼາຍເນື້ອໃນສຳຄັນຂອງປະເທດຊາດ.
ບັນດາຈຸດພົ້ນເດັ່ນຢູ່ກອງປະຊຸມ
ນັບແຕ່ມື້ເຮັດວຽກທຳອິດຂອງກອງປະຊຸມ (21 ຕຸລາ), ກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນເທື່ອທີ 8 ຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ XV ໄດ້ປະຕິບັດສຳເລັດວຽກງານບຸກຄະລາກອນເລືອກຕັ້ງປະທານປະເທດ. ດ້ວຍບັດເຫັນດີ 440/440 ສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດເຂົ້າຮ່ວມການລົງຄະແນນສຽງ, ສະພາແຫ່ງຊາດໄດ້ເລືອກຕັ້ງທ່ານ ເລືອງເກືອງ ດຳລົງຕຳແໜ່ງປະທານປະເທດ ສສ. ຫວຽດນາມ ອາຍຸການ 2021 – 2026.
ເລື່ອງສະພາແຫ່ງຊາດບູລະນະບຸກຄະລາກອນຫຼັກແຫຼ່ງ ໄດ້ຕອບສະໜອງຄວາມມຸ່ງຫວັງຂອງຜູ້ມີສິດເລືອກຕັ້ງ ແລະ ປະຊາຊົນໃນທົ່ວປະເທດ. ສິ່ງນີ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນຄວາມສາມັກຄີ, ຄວາມເຫັນດີເຫັນພ້ອມຢູ່ລະດັບສູງຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ ແລະ ຄວາມຮັບຜິດຊອບຢູ່ລະດັບສູງຂອງສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດແຕ່ລະທ່ານຕໍ່ປະເທດຊາດ ແລະ ປະຊາຊົນ.
ພາຍຫຼັງປະຕິບັດສຳເລັດວຽກງານບຸກຄະລາກອນສຳຄັນນີ້ ແລະ ພາຍຫຼັງກ່າວ 2 ບົດຄຳເຫັນຊີ້ນຳກຳນົດທິດຂອງທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ແລະ ປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ, ບັນຍາກາດເຮັດວຽກຢ່າງຮີບດ່ວນໄດ້ແຜ່ລາມໃນບັນດາສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ, ບັນດາອົງການຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ. ທ່ານ ເຈິ່ນຮ່ວາງເງິນ ສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດນະຄອນ ໂຮ່ຈີມິນ ເປີດເຜີຍວ່າ:
ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ໂຕເລິມ ໄດ້ສົ່ງແຫຼ່ງກຳລັງຄວາມສາມາດທີ່ຕັ້ງໜ້າໃຫ້ແກ່ສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດໝົດທຸກຄົນໃນນັ້ນມີ ຂ້າພະເຈົ້າ. ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ເຈິ່ນແທັງເໝິນ ກໍ່ສະແດງທັດສະນະ, ຈິດໃຈຂອງສະພາແຫ່ງຊາດແມ່ນພ້ອມແລ້ວທີ່ຈະຮ່ວມເດີນທາງ, ແບ່ງປັນກັບລັດຖະບານ, ຄະນະປະຈຳສະພາແຫ່ງຊາດ ແລະ ບັນດາກຳມາທິການ ພ້ອມແລ້ວທີ່ຈະເຮັດວຽກທັງເວັນທັງຄືນ ເພື່ອປະຕິບັດສຳເລັດບັນດາເນື້ອໃນທີ່ໄດ້ຍື່ນສະເໜີໃນກອງປະຊຸມຄັ້ງນີ້.
ໃນບັ້ນເຮັດວຽກທຳອິດຂອງກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນເທື່ອທີ 8, ສະພາແຫ່ງຊາດໄດ້ປະຕິບັດສຳເລັດຈຳນວນວຽກງານທີ່ໃຫຍ່ຫຼວງ ແລະ ສຳຄັນ: ການເລືອກຕັ້ງປະທານປະເທດ, ປຶກສາຫາລືກ່ຽວກັບສະພາບການປະຕິບັດແຜນການພັດທະນາເສດຖະກິດ - ສັງຄົມ ແລະ ງົບປະມານແຫ່ງລັດປີ 2024, ປະກອບຄຳເຫັນໃສ່ຮ່າງກົດໝາຍຫຼາຍສະບັບ… ທ່ານນາງ ຫງວຽນທິຊຶວ, ສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດແຂວງ ເທື່ອທຽວເຫ້ວ, ຢັ້ງຢືນວ່າ:
ເຖິງວ່າວຽກງານມີຈຳນວນຫຼາຍກໍ່ຕາມແຕ່ດ້ວຍການເຂົ້າຮ່ວມຂອງສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດຢ່າງແຮງ, ໄວ, ຄົບຊຸດ ແລະ ເບິ່ງຄືວ່າໃຜກໍ່ປາດຖະໜາຢາກປະກອບສ່ວນຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງຕົນ, ຄວາມຮູ້ທາງດ້ານກົດໝາຍ, ບັນດາເອກະສານກອບນິຕິກຳຂອງຕົນຕໍ່ບັນດາບັນຫາໂດຍສະພາແຫ່ງຊາດວາງອອກ.
ໃນໄລຍະເຮັດວຽກມາເປັນເວລາ 19 ມື້, ສະພາແຫ່ງຊາດໄດ້ສະຫງວນ ເວລາສ່ວນຫຼາຍເພື່ອປຶກສາຫາລືກ່ຽວກັບບັນດາວິທີການແກ້ໄຂແນໃສ່ຮັກສາເສດຖະກິດມະຫາພາກເປັນປົກກະຕິ, ຮັກສາບັນດາຄວາມດູ່ນດຽງໃຫຍ່ຂອງພື້ນຖານເສດຖະກິດ; ຄວບຄຸມໄພເງິນເຟີ້, ອັດຕາແລກປ່ຽນເງິນຕາ ແລະ ສິນຄ້າປະເພດຈຳເປັນ; ປັບປຸງຕະຫຼາດເງິນຕາ, ຟື້ນຟູການຜະລິດ, ດຳເນີນທຸລະກິດ, ການເຄື່ອນໄຫວຂອງວິສາຫະກິດ, ສ້າງວຽກເຮັດງານທຳ, ແກ້ໄຂບັນດາ “ຈຸດອຸດຕັນ ກ່ຽວກັບລະບອບລະບຽບການ”. ບັນດາສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ ໄດ້ຊີ້ໃຫ້ເຫັນຈຸດອ່ອນ, ຂໍ້ຈຳກັດຢ່າງກົງໄປກົງມາ ແລະ ສະເໜີໃຫ້ກຳນົດບັນດາສິ່ງທ້າທາຍຢ່າງຈະແຈ້ງກ່ວາເພື່ອໃຫ້ລັດຖະບານມີບັນດາການຊີ້ນຳ, ບໍລິຫານທີ່ເໝາະສົມ, ປະກອບສວ່ນເຂົ້າໃນການປະຕິບັດສຳເລັດເປົ້າໝາຍເຕີບໂຕ ແລະ ບັນດາເປົ້າໝາຍເສດຖະກິດ - ສັງຄົມ, ງົບປະມານແຫ່ງລັດ ປີ 2024… ບົນພື້ນຖານນັ້ນ, ສະພາແຫ່ງຊາດໄດ້ລົງມະຕິຮັບຮອງເອົາມະຕິວ່າດ້ວຍແຜນການພັດທະນາເສດຖະກິດ - ສັງຄົມປີ 2025, ມະຕິວ່າດ້ວຍແຜນງົບປະມານແຫ່ງລັດ ປີ 2025, ປຶກສາຫາລື, ປະກອບຄຳເຫັນໃສ່ແຜນນະໂຍບາຍລົງທຶນກໍ່ສ້າງເສັ້ນທາງລົດໄຟຄວາມໄວສູງ ເໜືອ - ໃຕ້ເພື່ອລົງມະຕິຮັບຮອງເອົາໃນທ້າຍກອງປະຊຸມຄັ້ງນີ້.
ການເຄື່ອນໄຫວຊັກຖາມຢ່າງແທ້ຈິງ
ໃນບັ້ນທີ 1ຍຮ້, ສະພາແຫ່ງຊາດໄດ້ສະຫຼະເວລາ 2 ວັນເພື່ອປະຕິບັດການຊັກຖາມ ແລະ ຕອບຄຳຊັກຖາມບັນດາສະມາຊິກລັດຖະບານກ່ຽວກັບ 3 ກຸ່ມບັນຫາຂຶ້ນກັບຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງຜູ້ວ່າການທະນາຄານແຫ່ງລັດ ຫວຽດນາມ, ລັດຖະມົນຕີກະຊວງສາທາລະນະສຸກ, ລັດຖະມົນຕີກະຊວງຖະແຫຼງຂ່າວ ແລະ ການສື່ສານ. ການເຄື່ອນໄຫວຊັກຖາມ ໄດ້ດຳເນີນຢ່າງຟົດຟື້ນ, ມີປະສິດທິຜົນ ດ້ວຍການຊັກຖາມຂອງສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ 136 ເທື່ອຄົນ ແລະ ການໂຕ້ວາທີຂອງສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ 18 ເທື່ອຄົນ. ບັນດາລັດຖະມົນຕີ, ຫົວໜ້າຂະແໜງການດ້ວຍຄວາມຮັບຜິດຊອບຢູ່ລະດັບສູງ, ກຳແໜ້ນຂົງເຂດທີ່ຕົນຮັບຜິດຊອບ, ເຮັດແຈ້ງຫຼາຍບັນຫາເຊິ່ງສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດຍົກອອກມາ, ພ້ອມທັງສະເໜີຫຼາຍວິທີການໃນໄລຍະຈະມາເຖິງ. ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ເຈິ່ນແທັງເໝິນ ຢັ້ງຢືນວ່າ:
ຈຸດລວມ ເຊິ່ງບັນດາສະມາຊິກລັດຖະບານໄດ້ເຕື້ອງເຖິງເປັນຫຼາຍຄັ້ງໃນວາລະຊັກຖາມຄັ້ງນີ້ແມ່ນການສະແດງຄວາມເຄົາລົບ, ຂອບໃຈ, ຮັບເອົາຄຳເຫັນປະກອບຢ່າງເຂັ້ມງວດ, ຮັບຜິດຊອບສ່ວນຕົວ, ຕັດສິນໃຈປະຕິບັດ… ຂ້າພະເຈົ້າຍົກອອກມາຄືແນວນັ້ນ ເພື່ອໃຫ້ເຫັນວ່າ ລັດຖະມົນຕີ, ຫົວໜ້າຂະແໜງຍາມໃດກໍ່ສະແດງຄວາມເຂັ້ມງວດ, ຄວາມມານະພະຍາຍາມໃນການປະຕິບັດຄວາມຮັບຜິດຊອບ ທີ່ໄດ້ຮັບການມອບໝາຍ. ການຊັກຖາມໄດ້ປະສົບຜົນສຳເລັດຢ່າງຈົມງາມ ດ້ວຍບັນດາຄຳໝັ້ນສັນຍາຢ່າງແຮງໃນການຊີ້ນຳນຳພາຄຸ້ມຄອງບໍລິຫານ.
ບັນດາໝາກຜົນທີ່ບັນລຸໄດ້ໃນບັ້ນທີ 1 ຂອງກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນເທື່ອທີ 8, ສະພາແຫ່ງຊາດຊຸດທີ XV ໄດ້ຢັ້ງຢືນວ່າ ສະພາແຫ່ງຊາດພ້ອມແລ້ວທີ່ຈະຮ່ວມເດີນທາງພ້ອມກັບລັດຖະບານ, ສຳນັກງານ, ອົງການຕ່າງໆ ໃນທົ່ວລະບົບການເມືອງ, ຕັດສິນໃຈຜ່ານຜ່າບັນດາຄວາມຫຍຸ້ງຍາກ, ສິ່ງທ້າທາຍ, ສູ້ຊົນປະຕິບັດບັນດາເປົ້າໝາຍພັດທະນາເສດຖະກິດ - ສັງຄົມປີ 2025 ແລະ ຊຸມປີຕໍ່ໄປໃຫ້ບັນລຸຜົນສຳເລັດຢູ່ລະດັບສູງທີ່ສຸດ.