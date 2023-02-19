ຂ່າວສານ
ບັນດາອົງການບານເຕະສາກົນ ໜູນຊ່ວຍຜູ້ປະສົບເຄາະຮ້າຍໃນເຫດແຜ່ນດິນໄຫວ ຢູ່ຕວກກີ ແລະ ຊີຣີ
ວັນທີ 17 ກຸມພາ, ສະຫະພັນບານເຕະໂລກ (FIFA) ໄດ້ຫັກເງິນຈຳນວນ 1 ລ້ານ USD ຈາກກອງທຶນ FIFA ເພື່ອຊ່ວຍເຫຼືອມະນຸດສະທຳໃຫ້ແກ່ຜູ້ປະສົບເຄາະຮ້າຍໃນເຫດແຜ່ນດິນໄຫວທີ່ເກີດຂຶ້ນຢູ່ ຕວກກີ ແລະ ຊີຣີ. FIFA ໃຫ້ຮູ້ວ່າ ບ້ວງເງິນຊ່ວຍເຫຼືອດັ່ງກ່າວ ຈະໄດ້ນຳໃຊ້ເພື່ອຊື້ສິນຄ້າທີ່ຈຳເປັນເພື່ອແຈກຢາຍ, ກໍຄື ສະໜອງບ່ອນລີ້ໄພແບບສຸກເສີນ ແລະ ຊົ່ວຄາວ ໃຫ້ແກ່ປະຊາຊົນຜູ້ຖືກຜົນສະທ້ອນຈາກເຫດແຜ່ນດິນໄຫວດັ່ງກ່າວ. FIFA ຈະສືບຕໍ່ຕິດຕາມສະພາບການຢ່າງໃກ້ຊິດ ເພື່ອມີການຊ່ວຍເຫຼືອຄັ້ງຕໍ່ໄປ.
ອາທິດແລ້ວນີ້, ການແຂ່ງຂັນບານເຕະ ລິກ ອັງກິດ (Premier League) ແຈ້ງໃຫ້ຊາບວ່າ ຈະປະກອບເງິນຈຳນວນ 1 ລ້ານ ປອນ, ໃນຂະນະນັ້ນ ສະຫະພັນບານເຕະ ເອີຣົບ (UEFA) ແລະ ກອງທຶນ UEFA ເພື່ອເດັກ ກໍໄດ້ສົ່ງເງິນຈຳນວນ 200.000 ເອີໂຣ ໄປຊ່ວຍເຫຼືອເຂດທີ່ຖືກຜົນສະທ້ອນຈາກເຫດແຜ່ນດິນໄຫວ ເຊັ່ນດຽວກັນ.