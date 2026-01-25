ຂ່າວສານ ບັນດາປະເທດ ອາຊີຕາເວັນອອກສ່ຽງໃຕ້ ຊຸກຍູ້ມາດຕະການໃຫ້ແກ່ບັນຫາ ມຽນມາ ຢູ່ກອງປະຊຸມ Cebu 25/01/2026 ບັນດາການຜັນແປພາຍຫຼັງການເລືອກຕັ້ງຢູ່ ມຽນມາ ຄາດວ່າຈະແມ່ນເນື້ອໃນຈຸດສຸມຂອງກອງປະຊຸມວົງແຄບລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດ ອາຊຽນ (AMM Retreat) ທີ່ຈະດຳເນີນແຕ່ວັນທີ 28 – 29 ມັງກອນ ຢູ່ Cebu, ຟີລິບປິນ. ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ມາເລເຊຍ Anwar Ibrahim ມອບບົດບາດປະທານ ອາຊຽນ ໃຫ້ແກ່ທ່ານປະທານາທິບໍດີ ຟີລິບປິນ Ferdinand Marcos Jr. ໃນວັນທີ 28/10/2025 (ພາບ: VOV-Bangkok)ກອງປະຊຸມຢູ່ Cebu ແມ່ນເຫດການສຳຄັນເປີດສາກໃຫ້ແກ່ປີ ອາຊຽນ 2026 ດ້ວຍຫົວຂໍ້ “ພ້ອມກັນມຸ່ງໄປເຖິງອະນາຄົດ”. ກອງປະຊຸມໄດ້ດຳເນີນພາຍຫຼັງທີ່ ມຽນມາ ປະຕິບັດໄລຍະທີ 3 ຂອງການເລືອກຕັ້ງທົ່ວປະເທດໃນວັນທີ 25 ມັງກອນ. ໃນກອງປະຊຸມ, ຄາດຄະເນວ່າ ລັດຖະມົນຕີບັນດາປະເທດ ອາຊຽນ ຈະພິຈາລະນາເລື່ອງແຕ່ງຕັ້ງທູດພິເສດຮັບຜິດຊອບ ມຽນມາ. ກົນໄກດັ່ງກ່າວຫວັງວ່າ ຈະສ້າງຄວາມລຸລ່ວງໃນຄວາມມານະພະຍາຍາມແກ້ໄຂວິກິດການ, ແທນທີ່ເອື້ອຍອີງໃສ່ອາຍຸການປະທານໝູນວຽນປະຈຳປີ. ກອງປະຊຸມຈະຕີລາຄາຄືນວິວັດທະນາການປະຕິບັດຄວາມເຫັນດີເຫັນພ້ອມ 5 ຂໍ້ກ່ຽວກັບ ມຽນມາ (5PC) ຕື່ມອີກ. (ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)