ຂ່າວສານ
ບັນດາທະຫານເພດຍິງ ຫວຽດນາມ ແຜ່ກະຈາຍວັດທະນະທຳ ຫວຽດ ຢູ່ ອາຟະລິກາ
ໃນຊຸມວັນທ້າຍເດືອນມິຖຸນາ 2025, ໃນຄະນະປົກປັກຮັກສາສັນຕິພາບ ສປຊ ຢູ່ພາກໃຕ້, ໂຮງໝໍກາງສະໜາມຂັ້ນ 2 ເລກ 6 ຂອງ ຫວຽດນາມ ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມລະບົບເຫດການແລກປ່ຽນວັດທະນະທຳ. ພາບພົດບັນດາທະຫານຍິງ ຫວຽດນາມ ໄດ້ປະກົດຕົວໃນຊຸດເສື້ອຍາວທີ່ເປັນມູນເຊື້ອ ໄດ້ດຶງດູດ ແລະ ສ້າງຄວາມປະທັບໃຈຢ່າງແຮງ, ແຜ່ກະຈາຍຄຸນຄ່າວັດທະນະທຳທີ່ເປັນມູນເຊື້ອຂອງ ຫວຽດນາມ ເຖິງບັນດາເພື່ອນມິດສາກົນ.
ບັນດາສຽງຂັບສຽງລຳ, ບົດເພງພື້ນເມືອງ, ວາດຟ້ອນທີ່ເຂັ້ມຂຸ້ນໄປດ້ວຍສີສັນພື້ນເມືອງ ຫວຽດນາມ ໄດ້ດັງຂຶ້ນຢູ່ ອາຟະລິກາ, ໄດ້ທົບທວນຄືນພື້ນຖານວັດທະນະທຳປະຫວັດສາດນັບພັນປີ, ເຮັດໃຫ້ຜູ້ຟັງຕື້ນຕັນໃຈ ແລະ ປະທັບໃຈ. ທ່ານຮ້ອຍເອກ Suvdaa, ກຳລັງປົກປັກຮັກສາສັນຕິພາບ ສປຊ ມາຈາກ ມົງໂກນ ແບ່ງປັນວ່າ:
“ການເຂົ້າຮ່ວມຂອງບັນດາເພື່ອນ ຫວຽດນາມ ໃນລາຍການແລກປ່ຽນວັດທະນະທຳຄັ້ງນີ້ແມ່ນສຸດຍອດຫຼາຍ. ບັນດາລາຍການສິລະປະທີ່ເປັນເອກະລັກ ແລະ ພວກຂ້າພະເຈົ້າຮູ້ສຶກໄດ້ເຖິງຮັກແພງແຂກຄົນຂອງຄົນ ຫວຽດນາມ. ຂອບໃຈບັນດາເພື່ອນ ຫວຽດນາມ”.
ວັດທະນະທຳ ຫວຽດນາມ ຍັງໄດ້ວາດພາບຢ່າງມີຊີວິດຊີວາຜ່ານບັນດາເຍື່ອງອາຫານທີ່ເປັນເອກະລັກ, ໂດຍບັນດາທະຫານຫວຽດນາມກະກຽມ.
ບໍ່ພຽງແຕ່ປະຕິບັດໜ້າທີ່ທາງວິຊາການສະເພາະດ້ານສາທາລະນະສຸກໄດ້ເປັນຢ່າງດີເທົ່ານັ້ນ, ທະຫານເສນາຮັກແຕ່ລະສະຫາຍເຫຼົ່ານັ້ນ ຍັງເປັນ “ທູດວັດທະນະທຳ”, ປະກອບສ່ວນຂຽນຕໍ່ເລື່ອງລາວສັນຕິພາບ ແລະ ໄມຕີຈິດມິດຕະພາບວັດທະນະທຳມະນຸດ, ຄືດັ່ງນ້ຳໃຈ ແລະ ຄວາມຮັບຜິດຊອບເຊິ່ງ ຫວຽດນາມ ນຳມາໃຫ້ ດ້ວຍບົດບາດເປັນສະມາຊິກທີ່ຕັ້ງໜ້າໃນກຳລັງຮັກສາສັນຕິພາບ ສປຊ.