ບັນ​ດາ​ກິດ​ຈະ​ກຳ, ໂຄງ​ການ​ສຳ​ຄັນ​ຈະ​ສ້າງ​ເຂດ​ພັດ​ທະ​ນາ​ໃໝ່ ແລະ ອຳ​ນວຍ​ຄວາມ​ສະ​ດວກໃຫ້​ການ​ໄປ​ມາ

ຕອນເຊົ້າວັນທີ 09 ທັນວາ, ຢູ່ສຳນັກງານລັດຖະບານ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ຟ້າມມິງຈິງ ໄດ້ເປັນປະທານກອງປະຊຸມຄັ້ງທີ 22 ຄະນະຊີ້ນຳແຫ່ງລັດກ່ຽວກັບບັນດາກິດຈະກຳ, ໂຄງການສຳຄັນແຫ່ງຊາດ, ຈຸດສຸມຂອງຂະແໜງຄົມມະນາຄົມຂົນສົ່ງ.
ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ຟ້າມມິງຈິງ ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ກອງປະຊຸມ

ໃນກອງປະຊຸມ, ທ່ານລັດຖະມົນຕີກະຊວງກໍ່ສ້າງ ເຈິ່ນຮົ່ງມິງ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ ຕາມແຜນການແລ້ວ, ຮອດທ້າຍປີນີ້ ຈະກໍ່ສ້າງສ່ຳເລັດເສັ້ນທາງຄວາມໄວສູງລວມຄວາມຍາວກວ່າ 3.800 ກິໂລແມັດ. ຄາດວ່າ ຮອດວັນທີ 19 ທັນວາ ຈະກໍ່ສ້າງສຳເລັດເສັ້ນທາງແຄມທະເລ ດ້ວຍຄວາມຍາວເກືອບ 3.200 ກິໂລແມັດ. ດ້ວຍທ່າອາກາດສະຍານສາກົນລອງແທ່ງ, ຈະກໍ່ສ້າງສຳເລັດບັນດາໂຄງການຍ່ອຍເພື່ອຜັນຂະຫຍາຍການບິນເຕັກນິກ. ເມື່ອກ່າວຄຳເຫັນທີ່ກອງປະຊຸມ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ຟ້າມມິງຈິງ ເນັ້ນໜັກວ່າ:

        “ບັນດາກິດຈະກຳດັ່ງກ່າວ, ໂດຍສະເພາະແມ່ນພາຍຫຼັງກໍ່ສ້າງສຳເລັດ ຈະສ້າງມູນຄ່າເພີ່ມໃໝ່ໃຫ້ແກ່ທີ່ດິນ, ສ້າງເຂດພັດທະນາໃໝ່, ອຳນວຍຄວາມສະດວກໃຫ້ການໄປມາຂອງປະຊາຊົນ. ພ້ອມດຽວກັນນັ້ນ, ກໍ່ປະຢັດຄ່າໃຊ້ຈ່າຍປະຢັດເວລາ, ຄ່າເດີນທາງ, ຄ່ານ້ຳມັນ, ຕົ້ນທຶນໃຫ້ແກ່ຜະລິດຕະພັນ, ເພີ່ມລັກສະນະແກ້ງແຍ້ງ”.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ສືບ​ຕໍ່​ສຸມ​ໃສ່​ການ​ໂຄ​ສະ​ນາ​ເພື່ອ​ຕໍ່​ສູ້​ຮຽກ​ຮ້ອ​ງ​ຄວາມ​ຍຸ​ຕິ​ທຳ​ໃຫ້​ແກ່​ຜູ້​ປ​ະ​ສົບ​ເຄາະ​ຮ້າຍ​ຈາກ​ທາດ​ພິດ​ສີ​ສົ້ມ/ດີ​ໂອ​ຊິນ

“ສືບຕໍ່ສຸມໃສ່ການໂຄສະນາເພື່ອຕໍ່ສູ້ຮຽກຮ້ອງຄວາມຍຸຕິທຳໃຫ້ແກ່ຜູ້ປະສົບເຄາະຮ້າຍຈາກທາດພິດສີສົ້ມ/ດີໂອຊິນ” ສິ່ງດັ່ງກ່າວໂດຍພົນຕີ ຫງວຽນຫືວຈິງ, ປະທານສະມາຄົມຜູ້ປະສົບເຄາະຮ້າຍຈາກທາດພິດສີສົ້ມ/ດີໂອຊິນ ຫວຽດນາມ (VAVA), ໄດ້ຢັ້ງຢືນໃນກອງປະຊຸມຄັ້ງທີ 3, ຄະນະບໍລິຫານງານຊຸດທີ V, ອາຍຸການ 2023 – 2028, ໄດ້ດຳເນີນໃນຕອນບ່າຍວັນທີ 9 ທັນວາ, ຢູ່ຮ່າໂນ້ຍ.
