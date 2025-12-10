ຂ່າວສານ
ບັນດາກິດຈະກຳ, ໂຄງການສຳຄັນຈະສ້າງເຂດພັດທະນາໃໝ່ ແລະ ອຳນວຍຄວາມສະດວກໃຫ້ການໄປມາ
ໃນກອງປະຊຸມ, ທ່ານລັດຖະມົນຕີກະຊວງກໍ່ສ້າງ ເຈິ່ນຮົ່ງມິງ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ ຕາມແຜນການແລ້ວ, ຮອດທ້າຍປີນີ້ ຈະກໍ່ສ້າງສ່ຳເລັດເສັ້ນທາງຄວາມໄວສູງລວມຄວາມຍາວກວ່າ 3.800 ກິໂລແມັດ. ຄາດວ່າ ຮອດວັນທີ 19 ທັນວາ ຈະກໍ່ສ້າງສຳເລັດເສັ້ນທາງແຄມທະເລ ດ້ວຍຄວາມຍາວເກືອບ 3.200 ກິໂລແມັດ. ດ້ວຍທ່າອາກາດສະຍານສາກົນລອງແທ່ງ, ຈະກໍ່ສ້າງສຳເລັດບັນດາໂຄງການຍ່ອຍເພື່ອຜັນຂະຫຍາຍການບິນເຕັກນິກ. ເມື່ອກ່າວຄຳເຫັນທີ່ກອງປະຊຸມ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ຟ້າມມິງຈິງ ເນັ້ນໜັກວ່າ:
“ບັນດາກິດຈະກຳດັ່ງກ່າວ, ໂດຍສະເພາະແມ່ນພາຍຫຼັງກໍ່ສ້າງສຳເລັດ ຈະສ້າງມູນຄ່າເພີ່ມໃໝ່ໃຫ້ແກ່ທີ່ດິນ, ສ້າງເຂດພັດທະນາໃໝ່, ອຳນວຍຄວາມສະດວກໃຫ້ການໄປມາຂອງປະຊາຊົນ. ພ້ອມດຽວກັນນັ້ນ, ກໍ່ປະຢັດຄ່າໃຊ້ຈ່າຍປະຢັດເວລາ, ຄ່າເດີນທາງ, ຄ່ານ້ຳມັນ, ຕົ້ນທຶນໃຫ້ແກ່ຜະລິດຕະພັນ, ເພີ່ມລັກສະນະແກ້ງແຍ້ງ”.