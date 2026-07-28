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ຂ່າວສານ

ບັນ​ດາ​ການ​ຢ້ຽມ​ຢາມ ຫວຽດ​ນາມ ຂອງ​ທ່ານ​ປະ​ທານ​ສະ​ພາ​ແຫ່ງ​ຊາດ ກຳ​ປູ​ເຈຍ ສ້າງ​ກຳ​ລັງ​ໜູນ​ໃໝ່​ນຳ​ການ​ພົວ​ພັນ​ສອງ​ປະ​ເທດ​ຂຶ້ນ​ສູ່​ລະ​ດັບ​ສູງ​ໃໝ່

ການ​ຢ້ຽມ​ຢາມ​​ຫວຽດ​ນາມ​ຂອງ ທ່ານ​ປະ​ທານ​ສະ​ພາ​ແຫ່ງ​ຊາດ ກຳ​ປູ​ເຈຍ ແມ່ນ​ການ​ເຄື່ອນ​ໄຫວ​ທາງ​ການ​ທູດ​ຂັ້​ນ​ສູ​ງ ມີ​ຄວາມ​ໝາຍ​ສຳ​ຄັນ​ທີ່​ສຸດ ໃນ​ການ​ສືບ​ຕໍ່​ປັບ​ປຸງ ແລະ ເຮັດ​ໃຫ້​ການ​ພົວ​ພັນ​ ລະ​ຫວ່າງ​ສອງ​ປະ​ເທດ ຫວຽດ​ນາມ ແລະ ກຳ​ປູ​ເຈຍ​ເລິກ​ເຊິ່ງກວ່າ​ອີກ.
  ທ່ານ​ເອກ​ອັກ​ຄະ​ລັດ​ຖະ​ທູດ ຫວຽດ​ນາມ ປະ​ຈຳ ກຳ​ປູ​ເຈຍ ຫງວຽນ​ມິງ​ຫວູ (ພາບ: VNA)  
ໂດຍ​ໄດ້​ຮັບ​ຄຳ​ເຊື້ອ​ເຊີນ​ຂອງ​ທ່ານ​ປະ​ທານ​ສະ​ພາ​ແຫ່ງ​ຊາດ ຫວຽດ​ນາມ ເຈິ່ນ​ແທັງ​ເໝິນ, ທ່ານ​ປະ​ທານ​ສະ​ພາ​ແຫ່ງ​ຊາດ ລາ​ຊະ​ອາ​ນາ​ຈັກ ກຳ​ປູ​ເຈຍ Samdech Khuon Sudary ຈະ​ນຳ​ໜ້າ​ຄະ​ນະ​ຜູ້​ແທນ​ຂັ້ນ​ສູງ ສະ​ພາ​ແຫ່ງ​ຊາດ​ກຳ​ປູ​ເຈຍ ​ມາ​ຢ້ຽມ​ຢາມ ຫວຽດ​ນາມ ຢ່າງ​ເປັນ​ທາງ​ການ​ໃນ​ລະ​ຫວ່າງວັນ​ທີ 27 – 29 ກໍ​ລະ​ກົດ. ຕີ​ລາ​ຄາ​ກ່ຽວ​ກັບ​ຄວາມ​ໝາຍ ແລະ ລະ​ດັບ​ຄວາມ​ສຳ​ຄັນ​ຂອງ​ການ​ຢ້ຽມ​ຢາມ, ທ່ານ​ເອກ​ອັກ​ຄະ​ລັດ​ຖະ​ທູດ ຫວຽດ​ນາມ ປະ​ຈຳ ກຳ​ປູ​ເຈຍ ຫງວຽນ​ມິງ​ຫວູ ໃຫ້​ຮູ້​ວ່າ ການ​ຢ້ຽມ​ຢາມ​​ຫວຽດ​ນາມ​ຂອງ ທ່ານ​ປະ​ທານ​ສະ​ພາ​ແຫ່ງ​ຊາດ ກຳ​ປູ​ເຈຍ ແມ່ນ​ການ​ເຄື່ອນ​ໄຫວ​ທາງ​ການ​ທູດ​ຂັ້​ນ​ສູ​ງ ມີ​ຄວາມ​ໝາຍ​ສຳ​ຄັນ​ທີ່​ສຸດ ໃນ​ການ​ສືບ​ຕໍ່​ປັບ​ປຸງ ແລະ ເຮັດ​ໃຫ້​ການ​ພົວ​ພັນ​ຖານ​ບ້ານ​ໃກ້​ເຮືອນ​ຄຽງ​ອັນ​ດີ​ງາມ, ໄມ​ຕີ​ຈິດມິດ​ຕະ​ພາບ​ທີ່​ເປັນ​ມູນ​ເຊື້ອ, ການ​ຮ່ວມ​ມື​ຮອ​ບດ້ານ, ໝັ້ນ​ຄົງ​ຍາວ​ນານ ລະ​ຫວ່າງ​ສອງ​ປະ​ເທດ ຫວຽດ​ນາມ ແລະ ກຳ​ປູ​ເຈຍ​ເລິກ​ເຊິ່ງກວ່າ​ອີກ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ພັກ, ລັດ ແລະ ປະ​ຊາ​ຊົນ ​ຈາ​ລຶກ​ບຸ​ນ​ຄຸນ​ຂອງ​ຜູ້​ມີ​ຄຸນ​ງາມ​ຄວາມ​ດີ​ຕໍ່​ປະ​ເທດ​ຊາດ​ຕະຫຼອດ​ໄປ

ພັກ, ລັດ ແລະ ປະ​ຊາ​ຊົນ ​ຈາ​ລຶກ​ບຸ​ນ​ຄຸນ​ຂອງ​ຜູ້​ມີ​ຄຸນ​ງາມ​ຄວາມ​ດີ​ຕໍ່​ປະ​ເທດ​ຊາດ​ຕະຫຼອດ​ໄປ

ທ່ານ​ນາງ ຫງວຽນ​ທິງ​ແທັງ ສະ​ແດງ​ຄວາມ​ເຄົາ​ລົບ​ ແລະ ຄຳ​ຢຶ້​ຢາມ​ຖາວ​ຂ່າວ, ນ້ຳ​ໃຈ​ຄວາມ​ຮັກ​ແພງ​ທີ່​ສຸດຕໍ່​ແມ່​ຫວຽດ​ນາມ ວິ​ລະ​ຊົນ, ບັນ​ດາ​ນັກ​ຮົບ​ກຳ​ລັງ​ປະ​ກອບ​ອາ​ວຸດ​ປະ​ຊາ​ຊົນ, ບັນ​ດາ​ນັກ​ຮົບ​ເສຍ​ສະຫຼະ​ຊີ​ວິດ​ເພື່ອ​ຊາດ, ທະ​ຫານ​ເສຍ​ອົງ​ຄະ, ນັກ​ຮົບ​ເຈັບ​ປ່ວຍ, ຜູ້​ມີ​ຄົນ​ງາມ​ຄວາມ​ດີທີ່​ດີ​ເດັ່ນ​ພ້ອມ​ກັບ​ຄອບ​ຄົວ
ອ່ານເພີ່ມ

ບົດອ່ານຫຼາຍ

ອ່ານສື່ສິ່ງພິມ


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