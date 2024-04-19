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ຂ່າວສານ

ບັນ​ຍາ​ກາດ​ຄຶກ​ຄື້ນ​ມ່ວນ​ຊື່ນ​ຂອງ​ສັບ​ປະ​ດາ ອາ​ຊຽນ ຢູ່ ເມກຊີ​ໂກ

ໂດຍໄດ້ດຳເນີນແຕ່ວັນທີ 15 – 19 ເມສາ, ສັບປະດາ ອາຊຽນ ຢູ່ ເມກຊີໂກນອນໃນລະບົບການເຄື່ອນໄຫວພົວພັນຕ່າງປະເທດຂອງຄະນະກຳມະການ ອາຊຽນ ປະຈຳ ເມກຊີໂກ (ACMC) ເວົ້າລວມ ແລະ ອົງການນິຕິບັນຍັດ ເມກຊີໂກ ເວົ້າສະເພາະ.
ສັບປະດາ ອາຊຽນ ຈັດຂຶ້ນຢູ່ສຳນັກງານສະພາຕ່ຳ ເມກຊີໂກ (ພາບ: TTXVN)

ບັນດາຈຸດວັດທະນະທຳທີ່ຫຼາກຫຼາຍສີສັນ ແລະ ເປັນເອກະລັກຂອງບັນດາປະເທດ ອາຊີຕາເວັນອອກສ່ຽງໃຕ້ (ອາຊຽນ) ໄດ້ແຜ່ກະຈາຍໃນເຫດການສັບປະດາ ອາຊຽນ ເຊິ່ງພວມດຳເນີນຢູ່ສຳນັກງານສະພາຕ່ຳເມກຊີໂກ. ໂດຍໄດ້ດຳເນີນແຕ່ວັນທີ 15 – 19 ເມສາ, ເຫດການດັ່ງກ່າວນອນໃນລະບົບການເຄື່ອນໄຫວພົວພັນຕ່າງປະເທດຂອງຄະນະກຳມະການ ອາຊຽນ ປະຈຳ ເມກຊີໂກ (ACMC) ເວົ້າລວມ ແລະ ອົງການນິຕິບັນຍັດ ເມກຊີໂກ ເວົ້າສະເພາະ.

ກ່າວຄຳເຫັນຢູ່ເຫດການທີ່ດຶງດູດສະມາຊິກສະພາຕ່ຳ ພ້ອມດ້ວຍບັນດາຄະນະທຸຕານຸທູດເປັນຈຳນວນຫຼາຍນັ້ນ, ທ່ານປະທານສະພາຕ່ຳ Marcela Guerra Castillo ຕີລາຄາສູງຄວາມມານະພະຍາຍາມຂອງ ACMC ໃນການສົມທົບຈັດຕັ້ງການເຄື່ອນໄຫວທີ່ມີຄວາມໝາຍນີ້, ຖືນີ້ແມ່ນການພະຍານຫຼັກຖານແກ່ການພົວພັນທີ່ນັບມື້ນັບສະໜິດສະໜົມລະຫວ່າງ ເມກຊີໂກ ແລະ ອາຊຽນ.

ສັບປະດາ ອາຊຽນ ຢູ່ສະພາຕ່ຳ ເມກຊີໂກ ລວມມີຫຼາຍກິດຈະກຳໂຄສະນາຈຸດຄວາມງາມດ້ານວັດທະນະທຳທີ່ເປັນເອກະລັກຂອງບັນດາປະເທດສະມາຊິກ ອາຊຽນ ເຊັ່ນລາຍການສະແດງສິລະປະພື້ນເມືອງ, ອາຫານພື້ນເມືອງ ແລະ ງານວາງສະແດງຮູບພາບກ່ຽວກັບປະເທດຊາດ ແລະ ຊາວ ຫວຽດນາມ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ສຳນັກຂ່າວສານ ຫວຽດນາມ ຈັດງານວາງສະແດງຮູບພາບທາງອອນລາຍ 70 ປີແຫ່ງໄຊຊະນະ ດ້ຽນບຽນຝູ

ສຳນັກຂ່າວສານ ຫວຽດນາມ ຈັດງານວາງສະແດງຮູບພາບທາງອອນລາຍ 70 ປີແຫ່ງໄຊຊະນະ ດ້ຽນບຽນຝູ

ເພື່ອສະເຫຼີມສະຫຼອງ 70 ປີແຫ່ງວັນໄຊຊະນະ ດ້ຽນບຽນຝູ (7/5/1954 – 7/5/2024), ດ້ວຍບົດບາດທີ່ເປັນສຳນັກຂ່າວສານແຫ່ງຊາດ, ສຳນັກຂ່າວສານ ຫວຽດນາມ (VNA) ໄດ້ມີການເຄື່ອນໄຫວຫຼາຍຢ່າງເພື່ອເຜີຍແຜ່ບັນດາຂໍ້ມູນອັນລ້ຳຄ່າກ່ຽວກັບເຫດການສຳຄັນດັ່ງກ່າວໃຫ້ປະຊາຊົນຢ່າງກວ້າງຂວາງ.
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