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ຂ່າວສານ

ບັນດາປະເທດອາຊຽນ ຕີລາຄາວ່າ, ຫວຽດນາມ ຈັດງານ SEA Games 31 ສຳເລັດຜົນ

ບັນດານັກກິລາລ້ວນແຕ່ໄດ້ທຳການແຂ່ງຂັນຢ່າງສຸດຈິດສຸດໃຈ, ພາວະວິໃສ, ເພື່ອສີສັນຂອງຊາດ.
   (ພາບ: ກົມໃຫ່ຍກິລາກາຍະກຳ)  

 ຕອນເຊົ້າວັນທີ 23 ພຶດສະພາ, ຢູ່ສູນສື່ມວນຊົນ SEA Games 31 ທີ່ຮ່າໂນ້ຍ, ທ່ານ ເຈິ່ນດຶກເຟິນ, ຮັກສາການຫົວໜ້າກົມໃຫ່ຍກິລາກາຍະກຳ, ຮອງຫົວໜ້າຄະນະຈັດຕັ້ງ, ຫົວໜ້າຄະນະນັກກິລາຫວຽດນາມ ເຂົ້າຮ່ວມ SEA Games 31 ໄດ້ເປັນປະທານການພົບປະແລກປ່ຽນກັບວົງການນັກຂ່າວ.

ທ່ານ ເຈິ່ນດຶກເຟິນ ຕີລາຄາວ່າ, ນີ້ແມ່ນງານ SEA Games ທີ່ມີການແກ່ງແຍ້ງຢ່າງຂ້ຽວຂາດຂອງບັນດາປະເທດນຳໜ້າພາກພື້ນອາຊີຕາເວັນອອກສ່ຽງໃຕ້. ບັນດານັກກິລາລ້ວນແຕ່ໄດ້ທຳການແຂ່ງຂັນຢ່າງສຸດຈິດສຸດໃຈ, ພາວະວິໃສ, ເພື່ອສີສັນຂອງຊາດ. ບັນດາປະເທດອາຊຽນຕີລາຄາວ່າ, ຫວຽດນາມ ຈັດງານ SEA Games 31 ສຳເລັດຜົນ ທັງດ້ານການຈັດຕັ້ງ ແລະ ວິຊາສະເພາະ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ສືບຕໍ່ຊຸກຍູ້ການພົວພັນຄູ່ຮ່ວມມື ຫວຽດນາມ - WEF

ສືບຕໍ່ຊຸກຍູ້ການພົວພັນຄູ່ຮ່ວມມື ຫວຽດນາມ - WEF

ວັນທີ 22 ພຶດສະພາ, ທ່ານຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີຫວຽດນາມ ເລມິງຄ໊າຍ, ຫົວໜ້າຄະນະຜູ້ແທນຂັ້ນສູງ ຫວຽດນາມ ທີ່ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມປະຈຳປີເວທີປາໄສເສດຖະກິດໂລກ (WEF) ຄັ້ງທີ 52 ຢູ່ Davos (ສະວິດ) ໄດ້ໃຫ້ການຕ້ອນຮັບທ່ານ Alok Sharma ລັດຖະມົນຕີ, ປະທານກອງປະຊຸມຄັ້ງທີ 26 ຂອງບັນດາຝ່າຍເຂົ້າຮ່ວມສົນທິສັນຍາແມ່ຂອງ ສປຊ ກ່ຽວກັບການປ່ຽນແປງຂອງດິນຟ້າອາກາດ (COP26); ທ່ານ Borge Brende ປະທານ WEF; ທ່ານ Henrik Anderson ປະທານ ທັງເປັນຜູ້ອຳນວຍການໃຫຍ່ຝ່າຍບໍລິຫານກຸ່ມບໍລິສັດ Vestas Wind Systems.
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