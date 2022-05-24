ຂ່າວສານ
ບັນດາປະເທດອາຊຽນ ຕີລາຄາວ່າ, ຫວຽດນາມ ຈັດງານ SEA Games 31 ສຳເລັດຜົນ
ຕອນເຊົ້າວັນທີ 23 ພຶດສະພາ, ຢູ່ສູນສື່ມວນຊົນ SEA Games 31 ທີ່ຮ່າໂນ້ຍ, ທ່ານ ເຈິ່ນດຶກເຟິນ, ຮັກສາການຫົວໜ້າກົມໃຫ່ຍກິລາກາຍະກຳ, ຮອງຫົວໜ້າຄະນະຈັດຕັ້ງ, ຫົວໜ້າຄະນະນັກກິລາຫວຽດນາມ ເຂົ້າຮ່ວມ SEA Games 31 ໄດ້ເປັນປະທານການພົບປະແລກປ່ຽນກັບວົງການນັກຂ່າວ.
ທ່ານ ເຈິ່ນດຶກເຟິນ ຕີລາຄາວ່າ, ນີ້ແມ່ນງານ SEA Games ທີ່ມີການແກ່ງແຍ້ງຢ່າງຂ້ຽວຂາດຂອງບັນດາປະເທດນຳໜ້າພາກພື້ນອາຊີຕາເວັນອອກສ່ຽງໃຕ້. ບັນດານັກກິລາລ້ວນແຕ່ໄດ້ທຳການແຂ່ງຂັນຢ່າງສຸດຈິດສຸດໃຈ, ພາວະວິໃສ, ເພື່ອສີສັນຂອງຊາດ. ບັນດາປະເທດອາຊຽນຕີລາຄາວ່າ, ຫວຽດນາມ ຈັດງານ SEA Games 31 ສຳເລັດຜົນ ທັງດ້ານການຈັດຕັ້ງ ແລະ ວິຊາສະເພາະ.