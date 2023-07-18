ຂ່າວສານ
ບັນດາບາດກ້າວພັດທະນາຢ່າງແຮງໃນການພົວພັນ ຫວຽດນາມ - ສິງກະໂປ
ທ່ານລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດ ຫວຽດນາມ ບຸຍແທັງເຊີນ, ໄດ້ໄປຢ້ຽມຢາມ ສິງກະໂປ ຢ່າງເປັນທາງການແຕ່ວັນທີ 17 -19 ກໍລະກົດ. ນີ້ແມ່ນໜຶ່ງໃນຫຼາຍການເຄື່ອນໄຫວແລກປ່ຽນຄະນະຜູ້ແທນຂັ້ນສູງລະຫວ່າງ 2 ປະເທດໃນປີ 2023, ໃນສະພາບການທີ່ 2 ປະເທດສະເຫຼີມສະຫຼອງ 50 ປີແຫ່ງວັນສ້າງຕັ້ງສາຍພົວພັນທາງການທູດ (01 ສິງຫາ 1973 – 01 ສິງຫາ 2023), ພ້ອມທັງເຮັດໃຫ້ການພົວພັນຄູ່ຮ່ວມມືຍຸດທະສາດຂອງ 2 ປະເທດໃຫ້ເລິກເຊິ່ງ, ບັນລຸປະສິດທິຜົນກວ່າ, ໃນສະພາບການທີ່ 2 ປະເທດໄດ້ຍົກລະດັບການພົວພັນນັບແຕ່ປີ 2013 ມາຮອດປະຈຸບັນ.
ໃນຊຸມປີຜ່ານມາ, ການພົວພົວພັນ ຫວຽດນາມ - ສິງກະໂປ ສືບຕໍ່ພັດທະນາຢ່າງແຮງ, ຂະຫຍັນຂັນເຄື່ອນ. 2 ຝ່າຍໄດ້ຮັກສາການແລກປ່ຽນຄະນະຜູ້ແທນ, ພົບປະຂັ້ນສູງ ແລະ ທຸກຂັ້ນເປັນປະຈຳ, ບັນລຸໄດ້ໝາກຜົນແທດຈິງຫຼາຍຢ່າງ. ສິ່ງດັ່ງກ່າວໄດ້ປະກອບສ່ວນຮັກສາທ່ວງທ່າພັດທະນາການພົວພັນ, ກໍຄືການກຳນົດທິດການຮ່ວມມືໃນຫຼາຍຂົງເຂດ.
ຈຸດພົ້ນເດັ່ນໃນການຮ່ວມມືດ້ານເສດຖະກິດ
ການຮ່ວມມືດ້ານເສດຖະກິດລະຫວ່າງ ຫວຽດນາມ ແລະ ສິງກະໂປ ບັນລຸໄດ້ຜົນງານຫຼາຍຢ່າງ ເຊິ່ງໄດ້ຮັບຖືວ່າແມ່ນຈຸດພົ້ນເດັ່ນຢູ່ພາກພື້ນ ອາຊີຕາເວັນອອກສ່ຽງໃຕ້. ກ່ຽວກັບດ້ານການຄ້າ, ຍອດວົງເງິນການຄ້າລະຫວ່າງ 2 ປະເທດໃນປີ 2022 ບັນລຸກວ່າ 9 ຕື້ USD, ເພີ່ມຂຶ້ນ 10,1% ເມື່ອທຽບໃສ່ປີ 2021. ໄລ່ຮອດເດືອນທັນວາ 2022 ສິງກະໂປ ໄດ້ຮັກສາທີ່ຕັ້ງນຳໜ້າໃນ ອາຊຽນ ແລະ ຢືນອັນດັບທີ 2 ໃນຈຳນວນ 141 ປະເທດ ແລະ ເຂດແຄ້ວນທີ່ລົງທຶນເຂົ້າ ຫວຽດນາມ. ໃນຂະນະນັ້ນ, ຫວຽດນາມ ມີ 140 ໂຄງການລົງທຶນຢູ່ ສິງກະໂປ ດ້ວຍຍອດເງິນທຶນຈົດທະບຽນກວ່າ 586 ລ້ານ USD, ສຸມໃສ່ບັນດາຂົງເຂດວິທະຍາສາດເຕັກໂນໂລຊີ, ການຂາຍຍົກຂາຍຍ່ອຍ, ຖະແຫຼງຂ່າວສື່ສານ, ອຸດສາຫະກຳປຸງແຕ່ງ, ການປະດິດສ້າງ…
ບັນດາເຂດອຸດສາຫະກຳ ຫວຽດນາມ - ສິງກະໂປ (VSIP) ແມ່ນສັນຍາລັກຂອງການຮ່ວມມືທີ່ບັນລຸປະສິດທິຜົນລະຫວ່າງ 2 ປະເທດ, ປະກອບສ່ວນສຳຄັນເຂົ້າໃນການພັດທະນາເສດຖະກິດ - ສັງຄົມຢູ່ ຫວຽດນາມ. ປະຈຸບັນ, ມີ 12 ເຂດ VSIP ຢູ່ 9 ແຂວງ, ນະຄອນຂອງ ຫວຽດນາມ, ດຶງດູດເງິນລົງທຶນ 17,6 ຕື້ USD, ສ້າງວຽກເຮັດງານທຳໃຫ້ຜູ້ອອກແຮງງານໂດຍກົງເກືອບ 300.000 ຄົນ. ໃນການຢ້ຽມຢາມ ສິງກະໂປ ເມື່ອເດືອນ ກຸມພາ 2023, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ຟ້າມມິນຈິງ ຢືນຢັນວ່າ:
“ຮູບແບບພັດທະນາເຂດອຸດສາຫະກຳ VSIP ແມ່ນແບບຢ່າງກ່ຽວກັບການຮ່ວມມືລົງທຶນລະຫວ່າງ 2 ປະເທດ ເຊິ່ງພວກເຮົາຕ້ອງທະວີຄູນ. ການພັດທະນາຢ່າງດີງາມນີ້ແມ່ນພື້ນຖານເພື່ອໃຫ້ບັນດານັກລົງທຶນໂດຍກົງ ສືບຕໍ່ເສີມຂະຫຍາຍ ເພື່ອຜົນປະໂຫຍດຂອງແຕ່ລະປະເທດ ແລະ ເພື່ອຜົນປະໂຫຍດລວມຂອງ 2 ປະເທດ ບົນຫຼັກການຜົນປະໂຫຍດກົມກຽວ, ຄວາມຫຍຸ້ງຍາກ, ຄວາມສ່ຽງແບ່ງປັນ”.
ເພີ່ມທະວີການຮ່ວມມືໃນຫຼາຍຂົງເຂດ
ພ້ອມກັບດ້ານການຄ້າ, ການລົງທຶນ, ການຮ່ວມມືດ້ານການສຶກສາ, ບຳລຸງສ້າງແຫຼ່ງຊັບພະຍາກອນມະນຸດ ກໍ່ແມ່ນຈຸດພົ້ນເດັ່ນໃນການພົວພັນຂອງ 2 ປະເທດ. ທ່ານຮອງລັດຖະມົນຕີກະຊວງສຶກສາ ແລະ ບຳລຸງສ້າງ ຫວຽດນາມ ຫງວຽນຮິວໂດ້, ໃນການເດີນທາງຕິດຕາມທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິນຈິງ, ໄປຢ້ຽມຢາມ ສິງກະໂປ ເມື່ອເດືອນ ກຸມພາ 2023, ແບ່ງປັນວ່າ:
“ຜ່ານໂຄງການຮ່ວມມືນີ້, ມີນັກຮຽນຫຼາຍຄົນໄດ້ຮູ້ຈັກກ່ຽວກັບປະເທດ ສິງກະໂປ ແລະ ມີນັກຮຽນຫຼາຍຄົນໄດ້ຮັບທຶນສຶກສາຂອງ ສິງກະໂປ. ຫວັງວ່າ, ກະຊວງສຶກສາ ແລະ ບຳລຸງສ້າງ ຂອງ 2 ປະເທດ ຈະຍູ້ແຮງການລົງນາມໃນສັນຍາຮ່ວມມືໃໝ່, ແທນໃຫ້ສັນຍາຮ່ວມມືປີ 2017. ຄືແນວນັ້ນ, ພວກເຮົາຈະເປີດກວ້າງການຮ່ວມມືດ້ານການສຶກສາ, ເປັນຕົ້ນແມ່ນການບຳລຸງສ້າງຄູອາຈານ ປ່ຽນແປງໃໝ່ກົນໄກຄຸ້ມຄອງ, ບໍລິຫານໂຮງຮຽນ ແລະ ວິທີການສອນຕາມທິດສຳຜັດກັບຄຸນນະທາດກຳລັງຄວາມສາມາດຂອງນັກຮຽນ”.
ກ່ຽວກັບການປ້ອງກັນຊາດ - ປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ, ຫວຽດນາມ ແລະ ສິງກະໂປ ໄດ້ຮັກສາການແລກປ່ຽນຄະນະຜູ້ແທນຂັ້ນສູງ ແລະ ບັນດາກົນໄກເຈລະຈາ ແລະ ການຮ່ວມມືທີ່ມີຢູ່ແລ້ວຢ່າງເປັນປະຈຳ. ການຮ່ວມມືໃນຂົງເຂດການເງິນ - ທະນາຄານ, ການສຶກສາ - ບຳລຸງສ້າງ, ສິ່ງແວດລ້ອມລະຫວ່າງ 2 ປະເທດສືບຕໍ່ໄດ້ຮັບການເພີ່ມທະວີ. ໃນປີ 2022, ຫວຽດນາມ ໄດ້ຕ້ອນຮັບນັກທ່ອງທ່ຽວ ສິງກະໂປ ກວ່າ 134.000 ເທື່ອຄົນ, ໃນຄະນະທີ່ ສິງກະໂປ ກໍ່ຕ້ອນຮັບນັກທ່ອງທ່ຽວ ຫວຽດນາມ ກວ່າ 285.000 ເທື່ອຄົນ.
ປະຈຸບັນ, ຫວຽດນາມ ແລະ ສິງກະໂປ ໄດ້ສົມທົບກັນຢ່າງແໜ້ນແຟ້ນຢູ່ບັນດາອົງການຈັດຕັ້ງ, ເວທີປາໄສຫຼາຍຝ່າຍ, ຄື: ສະຫະປະຊາຊາດ, ອາຊຽນ, ເວທີປາໄສຮ່ວມມືເສດຖະກິດ ອາຊີ - ປາຊີຟິກ (APEC)…, ກໍຄືໃນບັນດາບັນຫາພາກພື້ນ, ສາກົນທີ່ຕ່າງຝ່າຍຕ່າງມີຄວາມສົນໃຈ.
ເປີດແງ່ຫວັງຮ່ວມມືຫຼາຍຢ່າງລະຫວ່າງ ຫວຽດນາມ - ສິງກະໂປ
ໃນວິວັດການພັດທະນາຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ, ສິງກະໂປ ຍາມໃດກໍ່ຊອກຫາທິດທາງ, ວິທີການໃໝ່ເພື່ອເພີ່ມກຳລັງແກ່ງແຍ້ງຂອງພື້ນຖານເສດຖະກິດ; ແລະພື້ນຖານເສດຖະກິດຕິດພັນກັບພາກພື້ນ ແລະ ໂລກໂດຍໄວ, ສ້າງກາລະໂອກາດໃຫ້ແກ່ຕົນເອງຕື່ມອີກ. ຫວຽດນາມ ໄດ້ປະຕິບັດແນວທາງການຕ່າງປະເທດເອກະລາດ ສະເໝີຕົ້ນສະເໝີປາຍ, ເປັນເຈົ້າຕົນເອງ, ມິດຕະພາບ, ຮ່ວມມື ແລະ ພັດທະນາ, ຫັນການພົວພັນຕ່າງປະເທດເປັນຫຼາຍຮູບຫຼາຍແບບ, ຫຼາຍຝ່າຍ. ພ້ອມກັບຄວາມໄວ້ເນື້ອເຊື່ອໃຈດ້ານການເມືອງລະຫວ່າງການນຳ, ຄວາມເຂົ້າອົກເຂົ້າໃຈ, ຄວາມຄ້າຍຄືກັນທາງດ້ານວັດທະນະທຳລະຫວ່າງປະຊາຊົນ 2 ປະເທດ ໄດ້ສ້າງຄວາມຄ້າຍຄືກັນດ້ານຜົນປະໂຫຍດກ່ຽວກັບການພັດທະນາການພົວພັນເຊື່ອມຕໍ່, ຮ່ວມມືແບບຍືນຍົງລະຫວ່າງ 2 ປະເທດ. ພ້ອມທັງເປີດກວ້າງອອກສູ່ບັນດາຂົງເຂດສຳຄັນຂອງຍຸກສະໄໝ 4.0, ຄື: ເສດຖະກິດດີຈີຕອນ, ການຫັນເປັນດີຈີຕອນ, ນະວັດຕະກຳ, ເສດຖະກິດສີຂຽວ…
ການຢ້ຽມຢາມ ສິງກະໂປ ຢ່າງເປັນທາງການຂອງທ່ານລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດ ຫວຽດນາມ ບຸຍແທັງເຊີນ ຄັ້ງນີ້, ອີກເທື່ອໜຶ່ງຈະເຮັດໃຫ້ການພົວພັນຄູ່ຮ່ວມມືຍຸດສາດລະຫວ່າງ 2 ປະເທດ ເຊິ່ງພວມຢູ່ໃນທ່າພັດທະນາຢ່າງແຮງ, ຂະຫຍັນຂັນເຄື່ອນໃນທຸກຂົງເຂດຫຼາຍກວ່າອີກ.