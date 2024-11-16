ຂ່າວສານ
ບັນດາການເຄື່ອນໄຫວຂອງທ່ານປະທານປະເທດ ຫວຽດນາມ ເລືອງເກື່ອງ ຢູ່ ເປຣູ
ເນື່ອງໃນໂອກາດເຂົ້າຮ່ວມສັບປະດາສຸດຍອດເວທີປາໄສການຮ່ວມມືເສດຖະກິດ ອາຊີ - ປາຊີຟິກ (APEC ຢູ່ ລີມາ, ປະເທດ ເປຣູ, ວັນທີ 14 ພະຈິກ, ທ່ານປະທານປະເທດ ຫວຽດນາມ ເລືອງເກື່ອງ ໄດ້ພົບປະກັບ ກະສັດບຣູໄນ Darussalam, Hassanal Bolkiah. ແລກປ່ຽນກ່ຽວກັບການກຳນົດທິດການຮ່ວມມືໃນໄລຍະຈະມາເຖິງ, ການນຳ 2 ທ່ານໄດ້ເຫັນດີເພີ່ມທະວີການຮ່ວມມືໃນທຸກຂົງເຂດ, ພິເສດແມ່ນ 4 ຂົງເຂດບຸລິມະສິດ, ຄື: ນ້ຳມັນອາຍແກັດ, ທາດເຄມີ, ການປຸງແຕ່ງອາຫານ Halal, ການທ່ອງທ່ຽວ ແລະ ພົວພັນແລກປ່ຽນປະຊາຊົນ. ການນຳ 2 ທ່ານກໍ່ເຫັນດີເພີ່ມທະວີຄວາມສາມັກຄີ, ເປັນເອກະພາບ ແລະ ຮັກສາບົດບາດໃຈກາງຂອງ ອາຊຽນ ຢູ່ພາກພື້ນ; ຊຸກຍູ້ການຮ່ວມມືໃນບັນດາບັນຫາພາກພື້ນ, ສາກົນທີ່ຕ່າງຝ່າຍຕ່າງມີຄວາມສົນໃຈ. ບຣູໄນ ຢືນຢັນຈະສະໜັບສະໜູນ ຫວຽດນາມ ຈັດເວທີປາໄສອະນາຄົດ ອາຊຽນ (AFF) ຄັ້ງທີ 2 ໃນປີ 2025 ແລະ ປະທານ APEC ປີ 2027.
ເນື່ອງໃນໂອກາດນີ້, ທີ່ການພົບປະກັບທ່ານ Rafael Lopez Aliaga, ເຈົ້າຄອງນະຄອນ ລີມາ, ທ່ານປະທານປະເທດ ເລືອງເກື່ອງ ສະເໜີໃຫ້ ລີມາ, ດ້ວຍທີ່ຕັ້ງແມ່ນນະຄອນຫຼວງ, ຈະສວມບົດບາດນຳໜ້າໃນການຊຸກຍູ້ການພົວພັນຮ່ວມມືຫຼາຍດ້ານ ຫວຽດນາມ - ເປຣູ; ພ້ອມກັນນັ້ນ, ທ່ານປາດຖະໜາວ່າ, ທ່ານ Rafael Lopez Aliaga ຈະສ້າງເງື່ອນໄຂໃຫ້ແກ່ກຸ່ມບໍລິສັດໂທລະຄົມມະນາຄົມກອງທັບ Viettel ເປີດກວ້າງການລົງທຶນຢູ່ ເປຣູ ໂດຍຜ່ານໂຄງການ Bitel ແລະ ເຂົ້າຮ່ວມບັນດາໂຄງການຫັນເປັນດີຈີຕອນ, ສ້າງນະຄອນອັດສະລິຍະຢູ່ ລີມາ.
ໃນວັນດຽວກັນ, ທ່ານປະທານປະເທດ ເລືອງເກື່ອງ ກໍ່ໄດ້ຕ້ອນຮັບການນຳວິສາຫະກິດດີເດັ່ນຂອງ ເປຣູ ຈຳນວນໜຶ່ງ. ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ການພົບປະ, ທ່ານປະທານປະເທດ ເລືອງເກື່ອງ ສະເໜີໃຫ້ ເປຣູ ໜູນຊ່ວຍ, ສ້າງເງື່ອນໄຂສະດວກໃຫ້ແກ່ບັນດາໂຄງການລົງທຶນຂອງ ຫວຽດນາມ, ພິເສດແມ່ນບັນດາໂຄງການຫັນເປັນດີຈີຕອນ, ສະໜອງພື້ນຖານໂຄງລ່າງດີຈີຕອນ, ນະຄອນອັດສະລິຍະ, ຄວາມໝັ້ນຄົງທາງເຄື່ອຂ່າຍອິນເຕີເນັດ, ສາທາລະນະສຸກດີຈີຕອນ, ການສຶກສາດີຈີຕອນ; ພ້ອມທັງ, ສ້າງເງື່ອນໄຂສະດວກໃນວິວັດການເຮັດລະບຽບການມອບໂອນບັນດາໂຄງການໃນຂົງເຂດນ້ຳມັນອາຍແກັດຂອງ ຫວຽດນາມ ຢູ່ ເປຣູ ໃຫ້ສົມບູນແບບ.
ແລະກໍ່ໃນວັນດຽວກັນ, ທ່ານປະທານປະເທດ ເລືອງເກື່ອງ ໄດ້ຕ້ອນຮັບຄະນະຜູ້ແທນສະຫະພັນວິສາຫະກິດ ອາເມລິກາ - APEC. ເມື່ອແລກປ່ຽນກ່ຽວກັບບັນດາວິສາຫະກິດ, ທ່ານປະທານປະເທດ ເລືອງເກື່ອງ ເນັ້ນໜັກວ່າ, ຫວຽດນາມ ຊົມເຊີຍບັນດາບໍລິສັດ ອາເມລິກາ ລົງທຶນໃນຫຼາຍຂົງເຂດ, ຄື: ປັນຍາປະດິດ; ສ້າງຕັ້ງບັນດາສູນຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ພັດທະນາ; ເຕັກໂນໂລຊີການເງິນ.