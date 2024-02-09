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ຂ່າວສານ

ບັນຍາກາດຕ້ອນຮັບບຸນເຕັດຢ່າງຟົດຟື້ນຢູ່ເຂດອຸດສາຫາກຳຢູ່ແຂວງ ລອງອານ

ປີນີ້, ມີຂອງຂວັນທີ່ມີມູນຄ່າສູງຫຼາຍຢ່າງທີ່ວິສາຫະກິດໄດ້ນຳມາມອບໃຫ້ກຳມະກອນ, ຄື: ໂທລະທັດ, ຕູ້ເຢັນ, ຈັກຊັກເຄື່ອງ…
ບັນຍາກາດບຸນເຕັດຢູ່ເຂດອຸດສາຫະກຳ ລອງເຮົ້າ

ວິສາຫະກິດຢູ່ບັນດາເຂດອຸດສາຫະກຳໃນບໍລິເວນແຂວງລອງອານໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ເປັນພິເສດເຖິງການເບິ່ງແຍງໃຫ້ແກ່ກຳມະກອນຜູ້ອອກແຮງງານໃນໂອກາດບຸນເຕັດ ປີມະໂລງ 2024. ດ້ວຍທິດນຳທີ່ວ່າ “ສະມາຊິກກຳມະບານແລະຜູ້ອອກແຮງງານທຸກຄົນ ລ້ວນແຕ່ໄດ້ຕ້ອນຮັບບຸນເຕັດ”, ໃນໂອກາດບຸນເຕັດປະຈຳຊາດຂອງຫວຽດນາມສະຫະພັນແຮງງານແຂວງລອງອານໄດ້ຈັດລາຍການຕ້ອນຮັບບຸເຕັດພ້ອມກັບກຳມະກອນຜູ້ອອກແຮງງານຢູ່ຫຼາຍແຫ່ງໃນບໍລິເວນແຂວງ.  

ປີນີ້ແມ່ນປີທີ 3 ທີ່ເອື້ອຍ ຫງວຽນທິຕວຽດ ຕິດພັນກັບບໍລິສັດແວ່ນຕາ ຫວຽດ ຢູ່ເຂດອຸດສາຫະກຳ ລອງເຮົ້າ, ແຂວງ ລອງອານ. ໃນການເຮັດວຽກເປັນເວລາ 3 ປີນັ້ນ, ເອື້ອຍ ຕວຽດ ລ້ວນແຕ່ໄດ້ຮັບການເບິ່ງແຍງຜ່ານບັນດາຂອງຂວັນບຸນເຕັດທີ່ເຕັມໄປດ້ວຍຄວາມໝາຍຈາກວິສາຫະກິດ ແລະ ເຂດອຸດສາຫະກຳ. ນີ້ແມ່ນບັນດາຂອງຂວັນໃນຈຳນວນຂອງຂວັນບຸນເຕັດ 1.260 ພູດລວມມູນຄ່າກວ່າ 600 ລ້ານດົ່ງ (ກວ່າ 24.000 USD) ໂດຍເຂດອຸດສາຫະກຳ ລອງເຮົ້າ ຂົນຂວາຍ ແລະ ມອບໃຫ້ຜູ້ອອກແຮງງານທີ່ປະສົບກັບຄວາມຫຍຸ້ງຍາກໃນບໍລິເວນ. ນອກຈາກບັນດາຂອງຂວັນທີ່ແທດຈິງນັ້ນ, ກຳມະກອນ, ຜູ້ອອກແຮງງານເປັນຈຳນວນຫຼາຍຍັງໄດ້ຊື້ເຄື່ອງຂອງທີ່ຈຳເປັນດ້ວຍລາຄາບຸລິມະສິດຢູ່ບັນດາງານຕະຫຼາດນັດລະດູບານໃໝ່. ເອື້ອຍ ຫງວຽນທິຕວຽດ, ແບ່ງປັນວ່າ:

ຢູ່ທີ່ນີ້ກຳມະກອນຜູ້ໃດກໍ່ມີຄວາມປິຕິຊົມຊື່ເຖິງວ່າຂອງຂວັນເລັກໆນ້ອຍໆກໍ່ຕາມແຕ່ເປັນການສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ ເຖິງວ່າມີສະພາບຫຍຸ້ງຍາກຄືແນວນັ້ນແຕ່ຍາມໃດອົງການກຳມະບານກໍ່ເອົາໃຈໃສ່ເບິ່ງແຍງກຳມະກອນຂ້າພະເຈົ້າຂໍຂອບໃຈນຳກຳມະບານກໍຄືເຂດອຸດສາຫະກຳ ທ່ໄດ້ຈັດຫຼາຍການເຄື່ອນໄຫວໃນງານຕະຫຼາດນັດໃຫ້ແກ່ກຳມະກອນຕ້ອນຮັບລະດູບານໃໝ່ແລ້ວກໍ່ໄດ້ຮັບຂອງຂວັນບຸນເຕັດນຳອີກ”.      

ພ້ອມກັບບັນດາຂອງຂວັນບຸນເຕັດ, ການເຄື່ອນໄຫວຈົກສະຫຼາກຮັບລາງວັນທ້າຍປີ ກໍ່ແມ່ນການລໍຄອຍຂອງກຳມະກອນ, ຜູ້ອອກແຮງງານຫຼາຍຄົນ. ປີນີ້, ມີຂອງຂວັນທີ່ມີມູນຄ່າສູງຫຼາຍຢ່າງທີ່ວິສາຫະກິດໄດ້ນຳມາມອບໃຫ້ກຳມະກອນ, ຄື: ໂທລະທັດ, ຕູ້ເຢັນ, ຈັກຊັກເຄື່ອງ… ຄະນະຄຸ້ມຄອງເຂດອຸດສາຫະກຳ ແລະ ສະຫະພັນແຮງງານແຂວງ ລອງອານ ຍັງມອບປີ້ລົດກັບເມືອບ້ານ, ອັງເປົາແກ່ບັນດາກຳມະກອນມີສະມັດຕະພາບໃນເຮັດວຽກເປັນຢ່າງດີນຳອີກ. ອ້າຍ ເລແທັງນາມ, ກຳມະກອນບໍລິສັດຜະລິດເຄື່ອງຫຸ້ມຫໍ່ ດົງເຢືອງໄຊງ່ອນ, ເຂດອຸດສາຫະກຳ ລອງເຮົ້າ, ຖືວ່າ   

ທ້າຍປີໄດ້ຈັດລາຍການ້ອນຮັບບຸນເຕັດຂ້າພະເຈົ້າກໍ່າດເວລາເພື່ອພາຄອບຄົວໄປຫຼິ້ນຊີວິດຂອງກຳມະກອນປະສົບກັບຄວາມຫຍຸ້ງຍາກຍ້ອນໄດ້ຮັບຂອງຂວັນຍາມບຸນເຕັດກໍໍໍ່ຊ່ວຍໃຫ້ຄອບຄົວຂ້າພະເຈົ້າມີຄວາມປິຕິຊົມຊື່ອົບອຸ່ນຕື່ມອີກ”.       

ຕາມສະຫະພັນແຮງງານແຂວງ ລອງອານ ແລ້ວ, ປີ 2023, ມີວິສາຫະກິດຫຼາຍແຫ່ງຢູ່ແຂວງ ລອງອານ ໄດ້ດັດປັບການຜະລິດ, ເມື່ອໃບຊັ່ງຊື້ຫຼຸດລົງ. ເຖິງວ່າປະສົບກັບຄວາມຫຍຸ້ງຍາກກໍ່ຕາມ, ແຕ່ກຳມະກອນທຸກຂັ້ນຍັງຮັກສາການເຄື່ອນໄຫວເປັນປະຈຳ ແລະ ມີຄວາມມານະພະຍາຍາມຕື່ມອີກໃນໂອກາດບຸນເຕັດນີ້ ເພື່ອໜູນຊ່ວຍ, ພ້ອມກັນຜ່ານຜ່າຄວາມຫຍຸ້ງຍາກ. ທ່ານ ຫງວຽນວັນກຸຍ, ປະທານສະຫະພັນກຳມະບານແຂວງ ລອງອານ, ໃຫ້ຮູ້ວ່າ: 

ນອກຈາກຄວາມເອົາໃຈໃສ່ຂອງສະຫະພັນໃຫຍ່ແຮງງານ ຫວຽດາມ ແລະ ຄະນະພັກແຂວງ ລອງອານ ແລ້ວ,  ທັງລະບົບກຳມະບານແຂວງຍັງສະຫງວນຈຳນວນເງິນ 70 ຕື້ດົ່ງ (ເກືອບ 2,9 ຕື້ USD) ເພື່ອເບິ່ງແຍງບຸນເຕັດໃຫ້ແກ່ກຳມະອນຜູ້ອອກແຮງງານໃນໂອກາດບຸນເຕັດປີນີ້ຜ່ານນັ້ນມີສະມາຊິກກຳມະບານກວ່າ 100.000 ຄົນໄດ້ຮັບຄວາມເອົາໃຈໃສ່ໜູນຊ່ວຍໃນໂອກາດບຸນເຕັດພິເສດແມ່ນບັນດາເປົ້າໝາຍປະສົບກັບຄວາມຫຍຸ້ງຍາກຜ່ານນັ້ນກໍ່ໄດ້ແບ່ງເບົາຄວາມຫຍຸ້ງຍາກກັບວິສາກິດຜູ້ອອກແຮງງານທີ່ພວມປະສົບກັບຄວາມຫຍຸ້ງຍາກຫຼາຍຢ່າງເນື່ອງໃນໂອກາດນີ້”.

ຢູ່ບັນດາໂຮງງານ, ວິສາຫະກິດໃນບໍລິເວນແຂວງ ລອງອານ, ບັນຍາກາດຂອງບຸນເຕັດມີຄວາມຟົດຟື້ນກວ່າ ເມື່ອໄດ້ຈັດໃຫ້ມີບັນດາການພົບປະທ້າຍປີ, ມອບຂອງຂວັນ, ສະແດງສິລະປະຕ້ອນຮັບບຸນເຕັດ 2024 ຢ່າງກວ້າງຂວາງ ດ້ວຍຂອບຂະໜາດໃຫຍ່, ເຊິ່ງໄດ້ດຶງດູດຜູ້ອອກແຮງງານເປັນຈຳນວນຫຼວງຫຼາຍເຂົ້າຮ່ວມ. ພ້ອມກັນນັ້ນ, ກຳມະກອນ, ຜູ້ອອກແຮງງານຍັງໄດ້ປະດັບປະດາ, ຖ່າຍຮູບຍາມບຸນເຕັດ, ໄດ້ສ້າງເປັນພາບລະດູບານໃໝ່ທີ່ມີສີສັນຫຼາກຫຼາຍຢູ່ວິສາຫະກິດ. ຄວາມເອົາໃຈໃສ່ເບິ່ງແຍງນັບທັງທາງດ້ານວັດຖຸ ແລະ ຈິດໃຈຂອງອົງການກຳມະບານແຂວງ ລອງອານ ໃຫ້ແກ່ກຳມະກອນ, ຜູ້ອອກແຮງງານ ໄດ້ຊ່ວຍໃຫ້ຜູ້ອອກແຮງງານມີບຸນເຕັດແຫ່ງການເຕົ້າໂຮມ ແລະ ຄົບຖ້ວນ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ຄະ​ນະ​ຜູ້​ແທນ ຫວຽດ​ນາມ ປະ​ຈຳ ສ​ປ​ຊ ແນະ​ນຳ​ອາ​ຫານ​ການ​ກິນ​ຍາມ​ບຸນ​ເຕັດ ກັບ​ເພື່ອນ​ມິດ​ສາ​ກົນ

ຄະ​ນະ​ຜູ້​ແທນ ຫວຽດ​ນາມ ປະ​ຈຳ ສ​ປ​ຊ ແນະ​ນຳ​ອາ​ຫານ​ການ​ກິນ​ຍາມ​ບຸນ​ເຕັດ ກັບ​ເພື່ອນ​ມິດ​ສາ​ກົນ

ທ່ານເອກອັກຄະລັດຖະທູດສະແດງຄວາມປາດຖະໜາຢາກໃຫ້ໃນປີ 2024, ບັນດາປະເທດສະມາຊິກ ສປຊ, ໂດຍສະເພາະແມ່ນຄະນະກຳມະການ ອາຊຽນ ປະຈຳ ນິວຢອກ ສຶບຕໍ່ເພີ່ມທະວີການຮ່ວມມື, ສາມັກຄີກັນ...
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