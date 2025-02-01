ຂ່າວສານ
ບັນຍາກາດການຈັດງານບຸນຍາມຕົ້ນລະດູບານໃໝ່ຢູ່ຫຼາຍທ້ອງຖິ່ນດຳເນີນໄປຢ່າງຟົດຟື້ນ
ຕອນບ່າຍວັນທີ 30 ມັງກອນ (ກົງກັບວັນທີ 2 ບຸນເຕັດປີສະເສັງ), ຢູ່ແມ່ນ້ຳ ກ່າຕີ, ນະຄອນ ຟານທຽດ, ແຂວງ ບິ່ງທ້ວນ ໄດ້ຈັດງານບຸນຊ່ວງເຮືອກະທຸ້ງຊົມເຊີຍລະດູບານໃໝ່. ນີ້ແມ່ນເຫດການກິລາທີ່ເປັນມູນເຊື້ອ ເຊິ່ງນະຄອນ ຟານທຽດ ຈັດຂຶ້ນປະຈຳປີ, ເຂັ້ມຂຸ້ນໄປດ້ວຍສີສັນທີ່ເປັນເອກະລັກສະເພາະຂອງປະຊາຊົນເຂດແຄມທະເລ. ປີນີ້, ງານບຸນໄດ້ດຶງດູດຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມກວ່າ 270 ຄົນ, ເຊິ່ງແມ່ນຊາວປະມົງດຳລົງຊີວິດດ້ວຍອາຊີບຫາປາ, ຢູ່ບັນດາບ້ານ, ຕາແສງຢູ່ນະຄອນ ຟານທຽດ.
ໃນວັນດຽວກັນ, ຢູ່ແຂວງ ເງະອານ, ຊາວປະມົງບ້ານ ກີນເຟືອງ (ເທດສະບານ ຮ່ວາງມາຍ) ໄດ້ຈັດງານບຸມຊ່ວງເຮືອທີ່ເປັນມູນເຊື້ອຢູ່ປາກທະເລ ແລກເກີນ. ເຫດການໄດ້ດຶງດູດປະຊາຊົນໃນບໍລິເວັນ ແລະ ແຂກທ່ອງທ່ຽວນັບພັນຄົນທີ່ມາຈາກທຸກສາລະທິດເຂົ້າຮ່ວມ, ໄປນະມັດສະການ, ລະດົມກຳລັງໃຈໃຫ້ບັນດາທິມເຂົ້າຮ່ວມການແຂ່ງຂັນ. ງານບຸນໄດ້ກາຍເປັນຈຸດຄວາມງາມທາງດ້ານວັດທະນະທຳແຫ່ງຈິດວິນຍານທີ່ມີມາແຕ່ດົນນານຂອງຊາວທ້ອງຖິ່ນ ທີ່ໄດ້ອະນຸລັກຮັກສາ, ຈັດຂຶ້ນປະຈຳປີຍາມຕົ້ນລະດູບານໃໝ່.