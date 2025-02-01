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ຂ່າວສານ

ບັນຍາກາດການຈັດງານບຸນຍາມຕົ້ນລະດູບານໃໝ່ຢູ່ຫຼາຍທ້ອງຖິ່ນດຳເນີນໄປຢ່າງຟົດຟື້ນ

ນີ້ແມ່ນເຫດການກິລາທີ່ເປັນມູນເຊື້ອ ເຊິ່ງນະຄອນ ຟານທຽດ ຈັດຂຶ້ນປະຈຳປີ, ເຂັ້ມຂຸ້ນໄປດ້ວຍສີສັນທີ່ເປັນເອກະລັກສະເພາະຂອງປະຊາຊົນເຂດແຄມທະເລ.
ງານບຸນຊ່ວງເຮືອກະທຸ້ງຊົມເຊີຍລະດູບານໃໝ່ (ພາບ: TTXVN)

ຕອນບ່າຍວັນທີ 30 ມັງກອນ (ກົງກັບວັນທີ 2 ບຸນເຕັດປີສະເສັງ), ຢູ່ແມ່ນ້ຳ ກ່າຕີ, ນະຄອນ ຟານທຽດ, ແຂວງ ບິ່ງທ້ວນ ໄດ້ຈັດງານບຸນຊ່ວງເຮືອກະທຸ້ງຊົມເຊີຍລະດູບານໃໝ່. ນີ້ແມ່ນເຫດການກິລາທີ່ເປັນມູນເຊື້ອ ເຊິ່ງນະຄອນ ຟານທຽດ ຈັດຂຶ້ນປະຈຳປີ, ເຂັ້ມຂຸ້ນໄປດ້ວຍສີສັນທີ່ເປັນເອກະລັກສະເພາະຂອງປະຊາຊົນເຂດແຄມທະເລ. ປີນີ້, ງານບຸນໄດ້ດຶງດູດຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມກວ່າ 270 ຄົນ, ເຊິ່ງແມ່ນຊາວປະມົງດຳລົງຊີວິດດ້ວຍອາຊີບຫາປາ, ຢູ່ບັນດາບ້ານ, ຕາແສງຢູ່ນະຄອນ ຟານທຽດ.

ໃນວັນດຽວກັນ, ຢູ່ແຂວງ ເງະອານ, ຊາວປະມົງບ້ານ ກີນເຟືອງ (ເທດສະບານ ຮ່ວາງມາຍ) ໄດ້ຈັດງານບຸມຊ່ວງເຮືອທີ່ເປັນມູນເຊື້ອຢູ່ປາກທະເລ ແລກເກີນ. ເຫດການໄດ້ດຶງດູດປະຊາຊົນໃນບໍລິເວັນ ແລະ ແຂກທ່ອງທ່ຽວນັບພັນຄົນທີ່ມາຈາກທຸກສາລະທິດເຂົ້າຮ່ວມ, ໄປນະມັດສະການ, ລະດົມກຳລັງໃຈໃຫ້ບັນດາທິມເຂົ້າຮ່ວມການແຂ່ງຂັນ. ງານບຸນໄດ້ກາຍເປັນຈຸດຄວາມງາມທາງດ້ານວັດທະນະທຳແຫ່ງຈິດວິນຍານທີ່ມີມາແຕ່ດົນນານຂອງຊາວທ້ອງຖິ່ນ ທີ່ໄດ້ອະນຸລັກຮັກສາ, ຈັດຂຶ້ນປະຈຳປີຍາມຕົ້ນລະດູບານໃໝ່.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ສປຊ ຖື ຫວຽດນາມ ແມ່ນຄູ່ຮ່ວມມືມີຄວາມໄວ້ເນື້ອເຊື່ອໃຈ ແລະ ແມ່ນສະມາຊິກນັບມື້ນັບປະກອບສ່ວນສຳຄັນໃຫ້ແກ່ປະຊາຄົມສາກົນ

ສປຊ ຖື ຫວຽດນາມ ແມ່ນຄູ່ຮ່ວມມືມີຄວາມໄວ້ເນື້ອເຊື່ອໃຈ ແລະ ແມ່ນສະມາຊິກນັບມື້ນັບປະກອບສ່ວນສຳຄັນໃຫ້ແກ່ປະຊາຄົມສາກົນ

ທ່ານ António Guterres ຢືນຢັນວ່າ, ສະຫະປະຊາຊາດ ຖື ຫວຽດນາມ ແມ່ນຄູ່ຮ່ວມມືມີຄວາມໄວ້ເນື້ອເຊື່ອໃຈ ແລະ ແມ່ນສະມາຊິກມີຄວາມຮັບຜິດຊອບ
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