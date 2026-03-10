ຂ່າວສານ
ບັດເລືອກຕັ້ງຖືກສົ່ງມາຍັງແຕ່ລະຄອບຄົວ, ຂໍ້ມູນການເລືອກຕັ້ງແຜ່ກະຈາຍຈາກຂັ້ນຮາກຖານຢູ່ດັກລັກ
ໃນຊຸມວັນຜ່ານມາ, ຢູ່ຕາແສງ ແອອາ ເກີລີ, ແຂວງດັກລັກ, ບັນຍາກາດກະກຽມໃຫ້ແກ່ວັນເລືອກຕັ້ງ ໄດ້ດຳເນີນຢ່າງຮີບເຮັ່ງ. ໄປຄຽງຄູ່ກັບການໂຄສະນາໂດຍກົງແລ້ວ, ມີຫຼາຍທ້ອງຖິ່ນ ໄດ້ເປີດກ້ວາງຮູບການໂຄສະນາເພື່ອໃຫ້ຜູ້ມີສິດເລືອກຕັ້ງເຂົ້າເຖິງງ່າຍດາຍກວ່າຄື: ໂທລະໂຂ່ງ, ປາໂນ, ເຕັກໂນໂລຢີດີຈີຕອນ, ສື່ສັງຄົມອອນໄລ, ສື່ມວນຊົນແບບທາງໄກ… ທ່ານເຈິ່ນຮົ່ງຕຽນ, ຫົວໜ້າພະນັກວັດທະນະທຳ, ກິລາ ແລະ ການທ່ອງທ່ຽວແຂວງດັກລັກ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ:
ພວກຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ສ້າງບັນດາຜະລິດຕະພັນໂຄສະນາຄືບັນດາຄຼິບວີດີໂອ, ລາຍການຂ່າວໂຄສະນາ ຢູ່ຂັ້ນຮາກຖານ, ສົມທົບກັບສື່ສັງຄົມອອນໄລເພື່ອເພີ່ມທະວີວຽກງານໂຄສະນາກ່ອນ, ໃນ ແລະ ຫຼັງການເລືອກຕັ້ງ.
ດ້ວຍຜູ້ມີສິດເລືອກຕັ້ງກວ່າ 2,4 ລ້ານຄົນ, ບັນຍາກາດກະກຽມໃຫ້ແກ່ວັນເລືອກຕັ້ງຢູ່ແຂວງດັກລັກພວມຢູ່ໃນໄລຍະຈຸດສຸມ. ການເຂົ້າຮ່ວມຢ່າງຄົບຊຸດຂອງທົ່ວລະບົບການເມືອງພ້ອມກັບຫຼາຍຮູບການໂຄສະນາຢ່າງມີໄຫວພິບໄດ້ປະກອບສ່ວນນຳຂໍ້ມູນຂ່າວກ່ຽວກັບການເລືອກ ມາຍັງຜູ້ມີສິດເລືອກຕັ້ງ, ສ້າງຄວາມໄວ້ເນື້ອເຊື່ອໃຈ ແລະ ຄວາມກຽມພ້ອມເຂົ້າຮ່ວມວັນບຸນໃຫຍ່ຂອງທົ່ວປວງຊົນ.
ສ່ວນຢູ່ບັນດາຕາແສງ ໃນນະຄອນ ຮ່າໂນ້ຍ ກໍ່ພວມຜັນຂະຫຍາຍວຽກງການກະກຽມໃຫ້ການເລືອກຕັ້ງສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດຊຸດທີ XVI ແລະ ສະມາຊິກສະພາປະຊາຊົນ ທຸກຂັ້ນໄລຍະ 2026 – 2031 ຢ່າງເຂັ້ມງວດ, ຖືກຕ້ອງກັບຂໍ້ກຳນົດ ດ້ວຍການເຂົ້າຮ່ວມຢ່າງຄົບຊຸດຂອງທົ່ວລະບົບການເມືອງ.
ຢູ່ຕາແສງແທງອວຍ, ຮ່າໂນ້ຍ ບັນຍາກາດມຸ່ງໄປເຖິງວັນເລືອກຕັ້ງພວມແຜ່ກະຈາຍໃນວົງກວ້າງຈາກສຳນັກງານຕາແສງລົງສູ່ແຕ່ລະບ້ານ. ບັນຊີລາຍຊື່ຜູ້ສະໝັກຮັບເລືອກຕັ້ງໄດ້ຕິດປະກາດຢ່າງເປີດເຜີຍ, ຢູ່ບັນດາກອງປະຊຸມພົບປະກັບຜູ້ມີສິດເລືອກຕັ້ງ, ລາຍການກະທຳຂອງຜູ້ສະໝັກຮັບເລືອກຕັ້ງໄດ້ສະເໜີຢ່າງຈະແຈ້ງ, ກະທັດລັດ, ແທ້ຈິງ. ພ້ອມກັບການບູລະນະບັນດາອົງການຮັບຜິດຊອບການເລືອກຕັ້ງ, ສຳຫຼວດກວດຄືນບັນຊີລາຍຊື່ຜູ້ມີສິດເລືອກຕັ້ງໃຫ້ສົມບູນແບບ, ວຽກງານການກະກຽມຮາກຖານວັດຖຸ ແລະ ບັນດາວິທີການຮັບປະກັນຄວາມໝັ້ນຄົງຄວາມເປັນລະບຽບຮຽບຮ້ອຍ, ວຽກງານໂຄສະນາກໍ່ໄດ້ຮັບການຍູ້ແຮງ.
ສຳລັບຕາແສງ ຮວ່າງລຽດ, ດ້ວຍຜູ້ມີສິດເລືອກຕັ້ງກວ່າ 38.300 ຄົນ, ເຂດປ່ອນບັດເລືອກຕັ້ງ 26 ແຫ່ງ, ມາຮອດປັດຈຸບັນວຽກງານກະກຽມໃຫ້ແກ່ການເລືອກຕັ້ງສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດຊຸດທີ XVI ແລະ ສະມາຊິກສະພາປະຊາຊົນ ທຸກຂັ້ນໄລຍະ 2026 – 2031 ໄດ້ຮັບການປະຕິບັດສຳເລັດແລ້ວ.
ຮ່າໂນ້ຍກໍ່ມີຄວາມເອົາໃຈໃສ່ເປັນພິເສດເຖິງ ວຽກງານຈັດວາງເຂດປ່ອນບັດເລືອກຕັ້ງ ເພື່ອ ສ້າງຄວາມສະດວກ ໃຫ້ແກ່ປະຊາຊົນ ແລະ ເໝາະສົມກັບຈຸດພິເສດຂອງແຕ່ລະທ້ອງຖິ່ນ.