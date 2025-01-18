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ຂ່າວສານ

ບັກນິງ ​ຮັກ​ສາ​ສີ​ສັນ​ພາບ​ພື້ນ​ເມືອງ ດົງ​ໂຮ່

ໝູ່ບ້ານດົງໂຮ່ (ເມືອງ ທ້ວນແທັ່ງ, ແຂວງ ບັກນິງ) ແຕ່ດົນນານມາແລ້ວ ໄດ້ເປັນທີ່ຮູ້ຈັກກັນດີດ້ວຍອາຊີບເຮັດພາບພື້ນເມືອງທີ່ເຂັ້ມຂົ້ນໄປດ້ວຍສີສັນວັດທະນະທຳທີ່ເປັນມູນເຊື້ອ. ໃນຊີວິດຍຸກທັນສະໄໝຄືໃນປັດຈຸບັນ, ພາບພື້ນເມືອງ ດົງໂຮ່ ເຄີຍຢືນຢູ່ຕໍ່ໜ້າຄວາມສ່ຽງທີ່ຈະຖືກສູນຫາຍໄປ. ແຕ່ດ້ວຍຄວາມເອົາໃຈໃສ່ຂອງອຳນາດການປົກຄອງທ້ອງຖິ່ນ, ບັນດານັກສິລະປະການ ໄດ້ ແລະ ພວມມານະພະຍາຍາມອະນຸລັກຮັກສາ ແລະ ພັດທະນາອາຊີບທີ່ເປັນມູນເຊື້ອນີ້ໄວ້ຢ່າງບໍ່ຢຸດຢັ້ງ .
ນັກສິລະປະກອນ ຫງວຽນດັງເຈ (ພາບ: vusta.vn)

ໃນເມື່ອກ່ອນ, ໝູ່ບ້ານພາບ ດົງໂຮ່ ມີ 17 ວົງຕະກຸນເຮັດພາບພື້ນເມືອງ ດົງໂຮ່, ແຕ່ປັດຈຸບັນ ຍັງເຫຼືອພຽງ 2 ວົງຕະກຸນຮັກສາອາຊີບນີ້ເທົ່ານັ້ນ, ນັ້ນແມ່ນວົງຕະກຸນ ຫງວຽນດັງ ແລະ ຫງວຽນຫືວ. ນັກສິລະປະການ ຫງວຽນດັງເຈ ແມ່ນຄົນລຸ້ນທີ 20 ຂອງວົງຕະກຸນ ຫງວຽນດັງ ທີ່ເຮັດພາບພື້ນເມືອງ ດົງໂຮ່. ນັກສິລະປະການ ຫງວຽນດັງເຈ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ ວັດຖຸດິບທີ່ເຮັດພາບ ດົງໂຮ່ ລ້ວນແລ້ວແຕ່ເປັນວັດຖຸທຳມະຊາດ, ສະນັ້ນ ເມື່ອພິມອອກຈະມີສີທີ່ງາມຕາ ແລະ ສ້າງແຫຼ່ງບັນດານໃຈໃຫ້ແກ່ຜູ້ຊົມ.

ເພື່ອໃຫ້ພາບພື້ນເມືອງ ດົງໂຮ່ ໄປທັນກັບຍຸກທັນສະໄໝ ແຕ່ຍັງຮັກສາບັນດາຄຸນຄ່າທີ່ເປັນມູນເຊື້ອ, ນັກສິລະປະການ ຫງວຽນດັງເຈ ຍັງຮັກສາບັນດາຂັ້ນຕອນເຮັດພາບແບບເກົ່າ, ນັບແຕ່ວັດຖຸດິບ, ວິທີເຮັດ, ຕະຫຼອດຮອດສີສັນ, ເຕັກນິກໃນການແກະຄວັດສະຫຼັັກໄມ້, ພິມພາບ… ທ່ານພຽງແຕ່ປ່ຽນແປງຫົວຂໍ້ຂອງຜະລິດຕະພັນເພື່ອເຮັດໃຫ້ພາບ ດົງໂຮ່ ມີຄວາມໃໝ່ອ່ຽມ. ນັກສິລະປະການ ຫງວຽນດັງເຈ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ:

“ຂ້າພະເຈົ້າເຫັນຢູ່ໃສມີພາບ ດົງໂຮ່ ຂ້າພະເຈົ້າກໍຂໍ ຫຼືວ່າ ຊື້ເມືອ. ດຽວນີ້, ບັນດາຜະລິດຕະພັນພາບ ດົງໂຮ່ ໄດ້ຮັບການຟື້ນຟູແລ້ວ. ຂ້າພະເຈົ້າແກະຄວັດສະຫຼັກໄມ້ພິມພາບ ດົງໂຮ່ ໄດ້ 100 ປະເພດ ແລະ 10 ຊຸດ. ມາຮອດປັດຈຸບັນ, ຂ້າພະເຈົ້າມີພາບທັງໝົດ 250 ປະເພດ ແລະ 17 ຊຸດ”.

ດ້ວຍຄວາມປາດຖະໜາຢາກສືບຕໍ່ອະນຸລັກຮັກສາພາບພື້ນເມືອງ ດົງໂຮ່, ແຕ່ລະມື້, ນັກສິລະປະການ ຫງວຽນດັງເຈ ຍັງສະຫງວນເວລາແນະນຳ, ຖ່າຍທອດອາຊີບນີ້ໃຫ້ລູກຫຼານ. ອ້າຍ ຫງວຽນດັງເຕິມ, ລູກຊາຍນັກສິລະການ ຫງວຽນດັງເຈ ແບ່ງປັນວ່າ:

ພໍ່ຂ້າພະເຈົ້າ ເປັນແບບຢ່າງເພື່ອໃຫ້ພວກຂ້າພະເຈົ້າຮຽນຮູ້ນຳ. ເພິ່ນໄດ້ອຸທິດສ່ວນຕະຫຼອດຊີວິດຂອງຕົນໃຫ້ແກ່ອາຊີບທີ່ເປັນມູນເຊື້ອຂອງໝູ່ບ້ານພາບພື້ນເມືອງ ດົງໂຮ່. ຂ້າພະເຈົ້າມີຄວາມເອກອ້າງທະນົງໃຈເມື່ອໄດ້ສືບທອດເຮັດພາບພື້ນເມືອງ ດົງໂຮ່”.

ໂດຍຕິດພັນກັບບັນດາເຈ້ຍສາ, ໄມ້ອັດ/ພິມພາບ ແຕ່ຕອນອາຍຸຫາກໍ່ໄດ້ 9 -10 ປີ, ມາຮອດປັດຈຸບັນ, ອາຍຸກວ່າ 60 ປີແລ້ວ ແຕ່ນັກສິລະປະກອນ ນາງ ຫງວຽນທິແອວງ ແມ່ນລູກຫຼານຂອງວົງຕະກຸນ ຫງວຽນດັງ ແລະ ກໍເປັນລູກໄພ້ຂອງອະດີດນັກສິລະປະກອນ ຫງວຽນຫືວຊາມ. ບຸນວາດສະໜາດັ່ງກ່າວ ເຮັດໃຫ້ນາງ ຍິ່ງມີກຳລັງໜູນເພີ່ມເຕີມເພື່ອອະນຸລັກຮັກສາ ແລະ ພັດທະນາອາຊີບທີ່ເປັນມູນເຊື້ອຂອງສອງຄອບຄົວ. ນັກສິລະປະກອນ ຫງວຽນທິແອວງ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ:

ສິ່ງທີ່ລຸ້ນພໍ່ລຸ້ນອ້າຍປະໄວ້ໃຫ້. ໄປຄຽງຄູ່ກັນນັ້ນ, ຂ້າພະເຈົ້າຍັງປະດິດສ້າງ, ເກັບສະສົມຫຼາຍຫົວຂໍ້ໃໝ່ໃຫ້ພາບ ດົງໂຮ່ ນັບມື້ນັບມີຄວາມອຸດົມສົມບູນ ແລະ ພັດທະນາ. ຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ປະດິດສ້າງເກືອບ 60 ຫົວຂໍ້”.

ງານດອງໜູ ແມ່ນໜຶ່ງໃນບັນດາຫົວຂໍ້ທີ່ມີຊື່ສຽງໃນພາບພື້ນເມືອງ ດົງໂຮ່ (ພາບ: ເລເຊີນ)
ໃນຈຳນວນຕົວຢ່າງພາບທີ່ທັນສະໄໝ ໂດຍນັກສິລະປະການ ນາງ ຫງວຽນທິແອວງ ປະດິດຄິດສ້າງ ມີຫຼາຍຜົນງານບັນລຸໄດ້ລາງວັນສູງ ຢູ່ບັນດາງານປະກວດຜະລິດຕະພັນໝູ່ບ້ານທີ່ພົ້ນເດັ່ນ. ຫຼາຍປີຜ່ານມາ, ນັກສິລະປະກອນ ນາງ ຫງວຽນທິແອວງ ຕັ້ງໜ້າເຂົ້າຮ່ວມບັນດາການເຄື່ອນໄຫວວາງສະແດງ, ແນະນຳ, ໂຄສະນາອາຊີບເຮັດພາບພື້ນເມືອງຢູ່ບັນດາເຫດການສຳຄັນທັງຢູ່ພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ.

ດ້ວຍຄວາມຕັດສິນໃຈພັດທະນາຄຸນຄ່າອາຊີບເຮັດພາບ ແລະ ກະແສພາບພື້ນເມືອງ ດົງໂຮ່, ແຂວງ ບັກນິງ ໄດ້ສ້າງສູນອະນຸລັກຮັກສາພາບພື້ນເມືອງ ດົງໂຮ່, ວາງສະແດງເອກະສານ, ວັດຖຸພັນກວ່າ 1.000 ຢ່າງ ທີ່ໄດ້ຮັບການຄົ້ນຄວ້າ, ເກັບສະສົມຈາກບັນດາຄອບຄົວສິລະປະການ ແລະ ປະຊາຊົນທ້ອງຖິ່ນ. ທ່ານ ເວືອງດິ່ງຕວຽນ, ຫົວໜ້າຫ້ອງການວັດທະນະທຳ ແລະ ຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ເທດສະບານ ທ້ວນແທັ່ງ, ແຂວງ ບັກນິງ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ:

“ເພື່ອປະຕິບັດວຽກງານອະນຸລັກຮັກສາ ແລະ ເສີມຂະຫຍາຍຄຸນຄ່າມໍລະດົກວັດທະນະທຳ ອາຊີບເຮັດພາບພື້ນເມືອງ ດົງໂຮ່, ໃນໄລຍະຜ່ານມາ, ຄະນະກຳມະການປະຊາຊົນ ເທດສະບານ, ຫ້ອງການວັດທະນະທຳ ແລະ ຖະແຫຼງຂ່າວ ເທດສະບານ ທ້ວນແທ່ງ ໄດ້ສົມທົບກັບອົງການສື່ມວນຊົນ, ໂທລະພາບສູນກາງ ແລະ ທ້ອງຖິ່ນ ຈັດຫຼາຍກິດຈະກຳໂຄສະນາອາຊີບເຮັດພາບພື້ນເມືອງ ດົງໂຮ່ ເຖິງນັກທ່ອງທ່ຽວທັງພາຍໃນ, ຕ່າງແຂວງ ແລະ ໃນໂລກ”.

ປີ 2013, ອາຊີບເຮັດພາບພື້ນເມືອງ ດົງໂຮ່ ໄດ້ຮັບການຮັບຮອງວ່າ ເປັນມໍລະດົກວັດທະນະທຳບໍ່ເປັນວັດຖຸລະດັບຊາດ. ການອະນຸລັກຮັກສາພາບພື້ນເມືອງ ດົງໂຮ່ ບໍ່ພຽງແຕ່ເປັນການປົກປ້ອງຜົນງານສິລະປະເທົ່ານັ້ນ ຫາກຍັງແມ່ນການອະນຸລັກຮັກສາຄຸນຄ່າອັນສຳຄັນຂອງມໍລະດົກວັດທະນະທຳ ຫວຽດນາມ ອີກດ້ວຍ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ທ່ານ ປະທານາທິບໍດີ Donald Trump ໂອ້ລົມທາງໂທລະສັບກັບທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່, ປະທານປະເທດຈີນ ສິຈິ້ນຜິງ

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ໂຄສົກກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ຈີນ ໄດ້ຖະແຫລງວ່າ ປັກກິ່ງ ຍາມໃດກໍ່ຮັບຮູ້ ແລະ ພັດທະນາການພົວພັນ ຈີນ -ອາເມລິກາ
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