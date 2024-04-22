ຂ່າວສານ
“ນ້ຳອົບໄທ” - ກີ່ນຫອມພິເສດຍາມບຸນປີໃໝ່ ສົງການ ຢູ່ໄທ
ອາດເວົ້າໄດ້ວ່າ ບຸນສົງການ ຈະບໍ່ອາດຂາດນ້ຳຫອມໄດ້ ຫຼື ຍັງໄດ້ເອີ້ນວ່າ “ນ້ຳອົບໄທ” ເຊິ່ງແມ່ນນ້ຳຫອມທີ່ບໍລຸສຸດຜຸດຜ່ອງ ເຮັດໃຫ້ຊຸມວັນຮ້ອນເອົ້າ ຍາມກາງເດືອນເມສາ ຢູ່ໄທ ເຢັນສະບາຍຂຶ້ນ.
ນ້ຳອົບໄທ ມັກຈະນຳໃຊ້ໃນພິທີອວຍພອນປີໃໝ່ຕາມປະເພນີສົງການ ຂອງຊາວໄທ ທີ່ຍັງມີຊື່ວ່າ “ຫົດນ້ຳດຳຫົວ”. ຕາມນັ້ນແລ້ວ, ຊາວໄທ ຈະເອົານ້ຳຫອມໃສ່ຝາມື ແລະ ຕີນຂອງ ພໍ່ແມ່ ແລະ ຜູ້ມີອາຍຸສູງ. ແທນທີ່ນັ້ນ, ເຂົາເຈົ້າຈະໄດ້ຮັບການໃຫ້ອະໄພ ກໍ່ຄືບຸນບາລະມີ ຈາກພໍ່ແມ່ປູ່ຍ່າຕາຍາຍ ທີ່ເຄົາລົບນັບຖື.
“ນ້ຳອົດ” ແມ່ນຊື່ຂອງນ້ຳຫອມຊະນິດໜຶ່ງ, ເປັນທາດແຫຼວ ໄດ້ຮັບການສະກັດຈາກດອກໄມ້ສົດທີ່ມີກີ່ນຫອມ. ຫຼັງຈາກນັ້ນ ຈະໄດ້ຂ້ຽວດ້ວຍທຽນຫອມ (ເຮັດຈາກເປືອກໝາກກ້ຽງ, ກຳຍານ (ຢາງຫອມຍານລາວ), ນ້ຳຕານແດງ, ຂີ້ເຜິ້ງ ແລະ ຈັນເທດ). ໝາກຜົນຂອງວິວັດການນີ້ແມ່ນ ທາດແຫຼວທີ່ມີສີເຫຼືອງອ່ອນໆ, ຈຳນວນບໍ່ຫຼາຍ ແລະ ມີພຽງແຕ່ພຽງພໍໃຫ້ແກ່ຕົນເອງ ແລະ ຄອບຄົວ ນຳໃຊ້ປະຈຳວັນເທົ່ານັ້ນ.
ທ່ານນາງ Thiwaporn Sektrakul ນັກຊ່ຽວຊານໄດ້ຮັບການຖ່າຍທອດສິດສອນວິທີການຜະລິດ ນ້ຳອົບໄທ ໃນວັງຍາມຍຸກສະໄໝເກົ່າໃຫ້ຮູ້ວ່າ:
ເມື່ອວັນບຸນສົງການວຽນມາ, ຊາວໄທຈະບໍ່ອາດລືມຊື້ນ້ຳອົບ ແລະ ຊິດໃສ່ຄົນທີ່ເຮົາຮັກ ເພື່ອອວຍພອນໃຫ້ເຂົາເຈົ້າເນື່ອງໃນໂອກາດປີໃໝ່ຂອງໄທ, ຄືຈຸດຄວາມງາມທີ່ເປັນມູນເຊື້ອ ດ້ວຍກີ່ນຫອມສະເພາະທີ່ຍາກຈະຫຼົງລືມໄດ້.