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ຂ່າວສານ

ນິວຊີແລນ ຕີລາຄາສູງບົດບາດ ແລະ ທີ່ຕັ້ງຂອງ ຫວຽດນາມ ຢູ່ພາກພື້ນ

ການຢ້ຽມຢາມໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນຈຸດສຸມການພົວພັນຕ່າງປະເທດໃໝ່ຂອງ ນິວຊີແລນ, ຖືພາກພື້ນອາຊີຕາເວັນອອກສ່ຽງໃຕ້ ແມ່ນກຸ່ມຄູ່ຮ່ວມມືບຸລິມະສິດແຖວໜ້າໃນນະໂຍບາຍການຕ່າງປະເທດ
ທ່ານເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ຫວຽດນາມ ປະຈຳ ນິວຊີແລນ ຫງວຽນວັນຈຸງ (ພາບປະກອບ: ສະຖານທູດ ຫວຽດນາມ ປະຈຳ ນິວຊີແລນ)

ແຕ່ວັນທີ 05 – 12 ມິຖຸນາ, ທ່ານຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ, ທັງເປັນລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດ ນິວຊີແລນ Winston Peters, ໄດ້ໄປປະຕິບັດງານເຖິງ 4 ປະເທດ ອາຊີ, ໃນນັ້ນ ຫວຽດນາມ ແມ່ນປະເທດທຳອິດ (ແຕ່ວັນທີ 05 – 06 ມິຖຸນາ). ນີ້ແມ່ນການຢ້ຽມຢາມຄັ້ງທຳອິດຂອງທ່ານ Winston Peters, ໄປເຖິງພາກພື້ນອາຊີຕາເວັນອອກສ່ຽງໃຕ້, ນັບແຕ່ຮັບດຳລົງຕຳແໜ່ງຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ, ທັງເປັນລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດໃນລັດຖະບານສຳພັນທະມິດ 3 ພັກຢູ່ ນິວຊີແລນ.

ຕາມທ່ານເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ຫວຽດນາມ ປະຈຳ ນິວຊີແລນ ຫງວຽນວັນຈຸງ ແລ້ວ, ການຢ້ຽມຢາມໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນຈຸດສຸມການພົວພັນຕ່າງປະເທດໃໝ່ຂອງ ນິວຊີແລນ, ຖືພາກພື້ນອາຊີຕາເວັນອອກສ່ຽງໃຕ້ ແມ່ນກຸ່ມຄູ່ຮ່ວມມືບຸລິມະສິດແຖວໜ້າໃນນະໂຍບາຍການຕ່າງປະເທດ, ພຽງຖັດຈາກ ອົດສະຕາລີ ແລະ ບັນດາປະເທດເກາະທາງພາກໃຕ້ມະຫາສະມຸດປາຊີຟິກ ເທົ່ານັ້ນ. ທ່ານ ຫງວຽນວັນຈູງ ເນັ້ນໜັກວ່າ, ການຢ້ຽມຢາມຂອງທ່ານລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດ Winston Peters, ແມ່ນໂອກາດເພື່ອໃຫ້ກະຊວງການຕ່າງປະເທດຂອງ 2 ປະເທດ, ຮັບຮອງເອົາກົນໄກປະຈຳໄລຍະກອງປະຊຸມລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດ, ປຶກສາຫາລືບັນດາມາດຕະການຜັນຂະຫຍາຍຂໍ້ຕົກລົງຂັ້ນສູງທີ່ບັນລຸໄດ້. ໃນນັ້ນ, 2 ຝ່າຍຈະສຸມໃສ່ປຶກສາຫາລືມາດຕະການເພື່ອປະຕິບັດແຜນການກະທຳໄລຍະ 2021 – 2024 ໃຫ້ບັນລຸຜົນສຳເລັດ, ກຳນົດບຸລິມະສິດ ແລະ ການກຳນົດທິດໃໝ່ໃຫ້ແກ່ແຜນການໄລຍະຕໍ່ໆໄປ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ເວ​ທີ​ປາ​ໄສ​ຕຳຫຼວ​ດ​ທະ​ເລ ອາ​ຊຽ​ນ: ຊອກ​ຫາ​ສຽງ​ເວົ້າ​ລວມ​ຕໍ່​ບັນ​ດາ​ສິ່ງ​ທ້າ​ທາຍ​ຄວາມ​ໝັ້ນ​ຄົງ​ໃນ​ການ​ເດີນ​ເຮືອ

ເວ​ທີ​ປາ​ໄສ​ຕຳຫຼວ​ດ​ທະ​ເລ ອາ​ຊຽ​ນ: ຊອກ​ຫາ​ສຽງ​ເວົ້າ​ລວມ​ຕໍ່​ບັນ​ດາ​ສິ່ງ​ທ້າ​ທາຍ​ຄວາມ​ໝັ້ນ​ຄົງ​ໃນ​ການ​ເດີນ​ເຮືອ

ວັນທີ 5 ມິຖຸນາ, ເວທີປາໄສຕຳຫຼວດທະເລ ອາຊຽນ ໄດ້ໄຂຂຶ້ນຢູ່ນະຄອນ Davao, ຟີລິບປິນ ແລະ ແກ່ຍາວຮອດວັນທີ 8 ມິຖຸນາ. ເວທີປາໄສມີການເຂົ້າຮ່ວມຂອງຜູ້ບັນຊາການຫຼາຍທ່ານ ແລະ ຜູ້ແທນເກືອບ 300 ທ່ານທີ່ມາຈາກບັນດາປະເທດ ອາຊຽນ.
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