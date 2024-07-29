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ຂ່າວສານ

ນິງ​ບິ່ງ​ສົ່ງ​ເສີມ​ການ​ໂຄ​ສະ​ນາ​ການ​ທ່ອງ​ທ່ຽວ​ຢູ່ ອິ​ນ​ເດຍ

ນິງບິ່ງຍາມໃດກໍ່ຕ້ອນຮັບບັນດາວິສາຫະກິດ, ນັກລົງທຶນ, ອົງການທ່ອງທ່ຽວ, ຮູບເງົາ ຂອງອິນເດຍ ມາຊອກຮູ້, ຄົ້ນຫາ ແລະ ສຳຫຼວດເພື່ອຈັດຕັ້ງບັນດາລາຍການທ່ອງທ່ຽວເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມສົມທົບກັບການພັກຜ່ອນບຳລຸງສຸຂະພາບ(MICE)…
ການພົບປະລະຫວ່າງສອງຝ່າຍ (ພາບ: VOV)

ໃນລະຫວ່າງວັນທີ 26 – 27 ກໍລະກົດ, ທ່ານ ຟ້າມກວາງງອກ, ປະທານຄະນະກຳມະການປະຊາຊົນແຂວງ ນິງບິ່ງ, ມີການເຮັດວຽກຢູ່ ນະຄອນ Mumbai, ລັດ Maharashtra ພາກຕາເວັນຕົກປະເທດ ອິນເດຍ, ເພື່ອແນໃສ່ສົ່ງເສີມການໂຄສະນາການທ່ອງທ່ຽວ, ແນະນຳກ່ຽວກັບບັນດາຄວາມສາມາດບົ່ມຊ້ອນ, ທ່າແຮງດ້ານເສດຖະກິດກໍຄື ບັນດາສະຖານທີ່ທ່ອງທ່ຽວທີ່ດູດດື່ມໃຈຂອງບັນດາແຂວງຕໍ່ບັນດາຄູ່ຮ່ວມມືອິນເດຍ. ໃນຂອບເຂດການເຮັດວຽກ, ການນຳແຂວງນິງບິ່ງ ໄດ້ສົມທົບກັບສະຖານກົງສູນໃຫຍ່ ຫວຽດນາມ ປະຈຳ Mumbai ຈັດຕັ້ງການພົບປະກັບສະຫະພັນທ່ອງທ່ຽວອິນເດຍ (TAFI) ແລະ ການໂອ້ລົມສົນທະນາ ກັບບາງອົງການທ່ອງທ່ຽວ ແລະ ບໍລິສັດຜະລິດຮູບເງົາ Bollywood ຢູ່ Mumbai.

ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ການເຮັດວຽກ, ທ່ານ ຟ້າມກວາງງອກ ໄດ້ຢັ້ງຢືນວ່າ ນິງບິ່ງຍາມໃດກໍ່ຕ້ອນຮັບບັນດາວິສາຫະກິດ, ນັກລົງທຶນ, ອົງການທ່ອງທ່ຽວ, ຮູບເງົາ ຂອງອິນເດຍ ມາຊອກຮູ້, ຄົ້ນຫາ ແລະ ສຳຫຼວດເພື່ອຈັດຕັ້ງບັນດາລາຍການທ່ອງທ່ຽວເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມສົມທົບກັບການພັກຜ່ອນບຳລຸງສຸຂະພາບ(MICE)…ການນຳແຂວງ ກໍ່ໃຫ້ຄຳໝັ້ນສັນຍາສ້າງເງື່ອນໄຂສະດວກເພື່ອໃຫ້ບັນດາຄູ່ຮ່ວມມືເພີ່ມທະວີການຊຸກຍູ້ການທ່ອງທ່ຽວ ອິນເດຍກັບ ຫວຽດນາມ ເວົ້າລວມ ແລະ ນິງບິ່ງເວົ້າສະເພາະ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ສຸມ​ໃສ່​ຍູ້​ແຮງ​ການ​ຫັນ​ເປັນ​ດີ​ຈີ​ຕອນ​ແຫ່ງ​ຊາດ ໃນ​ຊຸມ​ເດືອນ​ທ້າຍ​ປີ

ສຸມ​ໃສ່​ຍູ້​ແຮງ​ການ​ຫັນ​ເປັນ​ດີ​ຈີ​ຕອນ​ແຫ່ງ​ຊາດ ໃນ​ຊຸມ​ເດືອນ​ທ້າຍ​ປີ

ຕາມກະຊວງຖະແຫຼງຂ່າວ ແລະ ການສື່ສານແລ້ວ, ໃນ 6 ເດືອນທ້າຍປີ 2024, ກະຊວງຖະແຫຼງຂ່າວ ແລະ ການສື່ສານຈະສຸມໃສ່ຍູ້ແຮງການຫັນເປັນດີຈີຕອນແຫ່ງຊາດ.
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