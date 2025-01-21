ຂ່າວສານ
ນຳ ຮວາລື (ນິງບິ່ງ) ກາຍເປັນ “ເຂດຕົວເມືອງມໍລະດົກສະຫັດສະວັດ”
ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ພິທີປະກາດສ້າງຕັ້ງນະຄອນ ຮວາລື ແລະ ຮັບຮູ້ນະຄອນ ຮວາລື ແມ່ນເຂດຕົວເມືອງປະເພດ 1 ໄດ້ຈັດຂຶ້ນໃນຕອນຄ່ຳວັນທີ 19 ມັງກອນ, ຢູ່ແຂວງ ນິງບິ່ງ, ທ່ານຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ເຈິ່ນຮົ່ງຮ່າ ຊີ້ແຈ້ງວ່າ, ເພື່ອໃຫ້ ຮວາລື ກາຍເປັນ “ເຂດຕົວເມືອງມໍລະດົກສະຫັດສະວັດ” ທີ່ເປັນເອກະລັກສະເພາະ, ດີເດັ່ນຂອງພາກພື້ນ ອາຊີ - ປາຊີຟິກ, ອຳນາດການປົກຄອງ ແລະ ປະຊາຄົມວິສາຫະກິດ, ປະຊາຊົນແຕ່ລະຄົນຕ້ອງມີວິໄສທັດ, ມີຈິນຕະນາການທີ່ແຕກຕ່າງກັນ ແລະ ວິທີເຮັດວຽກຢ່າງມີຫົວຄິດປະດິດສ້າງ, ບັນລຸຜົນສຳເລັດ. ນິງບິ່ງ ຕ້ອງກວດກາຄືນ, ວາງແຜນຜັງພັດທະນາເຂດຕົວເມືອງ ຮວາລື ໃຫ້ສົມບູນແບບ, ດ້ວຍຂອບຂະໜາດ ແລະ ເປັນແບບຢ່າງຂອງເຂດຕົວເມືອງມໍລະດົກ, ສູນອຸດສາຫະກຳວັດທະນະທຳ ດ້ວຍວິໄສທັດ 100 ປີ.
ທ່ານຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີກໍ່ໃສ່ໃຈວ່າ, ແຂວງ ນິງບິ່ງ ຕ້ອງສຸມໃສ່ລົງທຶນພື້ນຖານໂຄງລ່າງສີຂຽວ, ພະລັງງານສະອາດ, ພື້ນຖານໂຄງລ່າງດີຈີຕອນ, ພື້ນຖານໂຄງລ່າງອັດສະລິຍະ; ໃຫ້ບຸລິມະສິດເປີດກວ້າງເຂດວັດທະນະທຳຕົວເມືອງ, ໂດຍສະເພາະແມ່ນເຂດວັດທະນະທຳສາທາລະນະ ຕອບສະໜອງຄວາມຕ້ອງການປະດິດຄິດສ້າງ ແລະ ການຊົມໃຊ້ຂອງປະຊາຊົນ.