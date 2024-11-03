ຂ່າວສານ
ນຳ ຫວຽດນາມ ກາຍເປັນຈຸດນັດພົບທີ່ມັກຮັກຂອງບັນດານັກກິລາ Marathon ສາກົນ
ວັນທີ 01 ພະຈິກ, ຢູ່ ຮ່າໂນ້ຍ, ໄດ້ຈັດພິທີໄຂງານແຂ່ງຂັນຊີງລາງວັນ Standard Chartered Marathon ມໍລະດົກ ຮ່າໂນ້ຍ 2024. ມີນັກກິລາກວ່າ 18.000 ຄົນ, ໃນນັ້ນມີນັກກິລາສາກົນເກືອບ 1.300 ຄົນທີ່ມາຈາກ 55 ປະເທດ, ໄດ້ກຽມພ້ອມເຂົ້າຮ່ວມງານແຂ່ງຂັນນີ້ໃນວັນທີ 03 ພະຈິກ 2024. ຕາມຄະນະຈັດຕັ້ງແລ້ວ, ຈຳນວນນັກກິລາເຂົ້າຮ່ວມງານແຂ່ງຂັນ Marathon ປີນີ້ໄດ້ເພີ່ມຂຶ້ນ 150% ເມື່ອທຽບໃສ່ງານແຂ່ງຂັນຄັ້ງກ່ອນ ແລະ ແມ່ນຕົວເລກສະຖິຕິໄດ້ຮັບຮູ້ຢູ່ບັນດາງານແຂ່ງຂັນ Marathon ຂອງ ຫວຽດນາມ.
Standard Chartered Marathon ມໍລະດົກ ຮ່າໂນ້ຍ 2024 ແມ່ນງານແຂ່ງຂັນແລ່ນທຳອິດຈັດຂຶ້ນຢູ່ ຫວຽດນາມ. ກາຍເປັນສ່ວນໜຶ່ງໃນລະບົບງານແຂ່ງຂັນແລ່ນທີ່ມີຊື່ສຽງສາກົນ, Standard Chartered Marathon ແມ່ນພື້ນຖານຢ່າງໝັ້ນແກ່ນເພື່ອຊ່ວຍໃຫ້ຄະນະຈັດຕັ້ງຫັນບັນດາຄວາມຝັນນຳປະເພດກິລາ Marathon ຂອງ ຫວຽດນາມ ເຂົ້າແຜນທີ່ໂລກໃຫ້ປະກົດຜົນເປັນຈິງ, ເພ່ືອໃຫ້ ຫວຽດນາມ ກາຍເປັນຈຸດນັດພົບມັກຮັກຂອງນັກກິລາສາກົນ, ປະກອບສ່ວນພັດທະນາການທ່ອງທ່ຽວ ຫວຽດນາມ ຕາມທິດຍືນຍົງ.