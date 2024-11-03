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ຂ່າວສານ

ນຳ ຫວຽດນາມ ກາຍເປັນຈຸດນັດພົບທີ່ມັກຮັກຂອງບັນດານັກກິລາ Marathon ສາກົນ

ມີນັກກິລາກວ່າ 18.000 ຄົນ, ໃນນັ້ນມີນັກກິລາສາກົນເກືອບ 1.300 ຄົນທີ່ມາຈາກ 55 ປະເທດ, ໄດ້ກຽມພ້ອມເຂົ້າຮ່ວມງານແຂ່ງຂັນນີ້ໃນວັນທີ 03 ພະຈິກ 2024.
ມີນັກກິລາກວ່າ 18.000 ຄົນເຂົ້າຮ່ວມເຫດການ (ພາບ: ຄະນະຈັດຕັ້ງ)

ວັນທີ 01 ພະຈິກ, ຢູ່ ຮ່າໂນ້ຍ, ໄດ້ຈັດພິທີໄຂງານແຂ່ງຂັນຊີງລາງວັນ Standard Chartered Marathon ມໍລະດົກ ຮ່າໂນ້ຍ 2024. ມີນັກກິລາກວ່າ 18.000 ຄົນ, ໃນນັ້ນມີນັກກິລາສາກົນເກືອບ 1.300 ຄົນທີ່ມາຈາກ 55 ປະເທດ, ໄດ້ກຽມພ້ອມເຂົ້າຮ່ວມງານແຂ່ງຂັນນີ້ໃນວັນທີ 03 ພະຈິກ 2024. ຕາມຄະນະຈັດຕັ້ງແລ້ວ, ຈຳນວນນັກກິລາເຂົ້າຮ່ວມງານແຂ່ງຂັນ Marathon ປີນີ້ໄດ້ເພີ່ມຂຶ້ນ 150% ເມື່ອທຽບໃສ່ງານແຂ່ງຂັນຄັ້ງກ່ອນ ແລະ ແມ່ນຕົວເລກສະຖິຕິໄດ້ຮັບຮູ້ຢູ່ບັນດາງານແຂ່ງຂັນ Marathon ຂອງ ຫວຽດນາມ.

Standard Chartered Marathon ມໍລະດົກ ຮ່າໂນ້ຍ 2024 ແມ່ນງານແຂ່ງຂັນແລ່ນທຳອິດຈັດຂຶ້ນຢູ່ ຫວຽດນາມ. ກາຍເປັນສ່ວນໜຶ່ງໃນລະບົບງານແຂ່ງຂັນແລ່ນທີ່ມີຊື່ສຽງສາກົນ, Standard Chartered Marathon ແມ່ນພື້ນຖານຢ່າງໝັ້ນແກ່ນເພື່ອຊ່ວຍໃຫ້ຄະນະຈັດຕັ້ງຫັນບັນດາຄວາມຝັນນຳປະເພດກິລາ Marathon ຂອງ ຫວຽດນາມ ເຂົ້າແຜນທີ່ໂລກໃຫ້ປະກົດຜົນເປັນຈິງ, ເພ່ືອໃຫ້ ຫວຽດນາມ ກາຍເປັນຈຸດນັດພົບມັກຮັກຂອງນັກກິລາສາກົນ, ປະກອບສ່ວນພັດທະນາການທ່ອງທ່ຽວ ຫວຽດນາມ ຕາມທິດຍືນຍົງ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ຫວຽດນາມ ຍັງນຳໜ້າກ່ຽວກັບການສົ່ງອອກເຂົ້າສານໄປຍັງ ຟີລິປິນ

ຫວຽດນາມ ຍັງນຳໜ້າກ່ຽວກັບການສົ່ງອອກເຂົ້າສານໄປຍັງ ຟີລິປິນ

ຟີລິບປິນ ໄດ້ນຳເຂົ້າ ເຂົ້າສານ 2,91 ລ້ານໂຕນຈາກ ຫວຽດນາມ
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