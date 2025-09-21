Báo Ảnh Việt Nam

ຂ່າວສານ

ນຳ​ ເຝີ ຫວຽດ ໄປ​ສູ່ ສິງ​ກະ​ໂປ

ຢູ່ສູນ Our Tampines Hub, ປະຊາຊົນ ສິງກະໂປ ແລະ ແຂກທ່ອງທ່ຽວ ຈະໄດ້ຊິມລົດຊາດຂອງເຝີ ຫວຽດນາມ ໂດຍນັກສິລະປະການ ແລະ ພໍ່ຄົວຂອງໂຮງແຮມ 5 ດາວ ໃນລະບົບ Saigontourist Group ພ້ອມກັບບັນດາເຄື່ອງໝາຍການຄ້າ ເຝີທີ່ມີສື່ສຽງ, ເຊັ່ນ: ເຝີ ຖິ່ນ ແຄມໜອງຮວ່ານກຽມ, ເຝີ ຝູຢາ, ເຝີ ເວື້ອງ… ປຸງແຕ່ງຢູ່ກັບບ່ອນ.
ການຖະແຫຼງຂ່າວ (ພາບ: baodautu.vn)

ງານບຸນ ເຝີ ຫວຽດນາມ - Vietnam ເຝີ Festival 2025 ຈະດຳເນີນໃນລະຫວ່າງວັນທີ 18 – 19 ຕຸລາ ຢູ່ສູນ Our Tampines Hub, ສິງກະໂປ. ເຫດການດັ່ງກ່າວໂດຍສະຖານທູດ ຫວຽດນາມ ປະຈຳ ສິງກະໂປ, ໜັງສືພິມ ຕວຍແຈ໋ (ໄວໜຸ່ມ) ແລະ Saigontourist Group ສົມທົບກັນຈັດຂຶ້ນ. ດ້ວຍສານທີ່ວ່າ “ເຝີ - Enjoying together, growing together”, ງານບຸນດັ່ງກ່າວ ບໍ່ພຽງແຕ່ເຊື້ອເຊີນເພື່ອນມິດສາກົນຊິມອາຫານທີ່ມີຊື່ສຽງຂອງ ຫວຽດນາມ ເຊິ່ງ CNN ເຄີຍຈັດເຂົ້າກຸ່ມ “ ອາຫານ 50 ເຍື່ອງທີ່ຄວນຊິມໃນໂລກ” ເທົ່ານັ້ນ, ຫາກຍັງປະກອບສ່ວນສ້າງຄວາມຜູກພັນໃນປະຊາຄົມ, ເປີດໂອກາດຮ່ວມມືໃໝ່ກ່ຽວກັບການທ່ອງທ່ຽວ, ການຄ້າ ແລະ ການລົງທຶນສອງຝ່າຍ.

        ຢູ່ສູນ Our Tampines Hub, ປະຊາຊົນ ສິງກະໂປ ແລະ ແຂກທ່ອງທ່ຽວ ຈະໄດ້ຊິມລົດຊາດຂອງເຝີ ຫວຽດນາມ ໂດຍນັກສິລະປະການ ແລະ ພໍ່ຄົວຂອງໂຮງແຮມ 5 ດາວ ໃນລະບົບ Saigontourist Group ພ້ອມກັບບັນດາເຄື່ອງໝາຍການຄ້າ ເຝີທີ່ມີສື່ສຽງ, ເຊັ່ນ: ເຝີ ຖິ່ນ ແຄມໜອງຮວ່ານກຽມ, ເຝີ ຝູຢາ, ເຝີ ເວື້ອງ… ປຸງແຕ່ງຢູ່ກັບບ່ອນ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ຮອງ​ປະ​ທານ​ປະ​ເທດ ຫວ​ທິ​ແອັງ​ຊວັນ ເຂົ້າ​ຮ່ວ​ມ​ພິ​ທີໄຂ Festival ສິ່ງຍອດ​ຍິ່ງ ຢູ່ ເຕີຍ​ບັກ - ດ້ຽນ​ບຽນ 2025

Festival ແມ່ນຈຸດທີ່ພົ້ນເດັ່ນ ເພື່ອແນໃສ່ສືບຕໍ່ຍູ້ແຮງ ແລະ ຍົກສູງປະສິດທິຜົນການເຄື່ອນໄຫວສົມທົບກັບການພັດທະນາການທ່ອງທ່ຽວ, ປະກອບສ່ວນເສີມຂະຫຍາຍ, ຂຸດຄົ້ນປະສິດທິຜົນ, ຄວາມສາມາດບົ່ມຊ້ອນ, ທ່ານແຮງພັດທະນາການທ່ອງທ່ຽວຂອງບັນດາທ້ອງຖິ່ນ.
