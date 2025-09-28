ຂ່າວສານ
ນຳຫ໋າຍຝ່ອງ ກາຍເປັນນະຄອນ ທ່າກຳປັ່ນທັນສະໄໝ ລະດັບພາກພື້ນອາຊີຕາເວັນອອກສ່ຽງໃຕ້
ດ້ວຍຫົວຂໍ້ “ສືບຕໍ່ຍົກສູງກຳລັງຄວາມສາມາດໃນການຊີ້ນຳຂອງຄະນະພັກ, ເສີມຂະຫຍາຍມູນເຊື້ອ “ນະຄອນວິລະຊົນ” ແລະ ກຳລັງແຮງມະຫາສາມັກຄີທົ່ວປວງຊົນ, ຍູ້ແຮງນະວັດຕະກຳ, ນຳຫ໋າຍຝ່ອງກາຍເປັນນະຄອນ ທ່າກຳປັນທັນສະໄໝ, ສິວິໄລ, ນຳໜ້າໃນການສ້າງລັດທິສັງຄົມ”, ຕອນເຊົ້າວັນທີ 27 ກັນຍາ, ຢູ່ນະຄອນຫ໋າຍຝ່ອງ ໄດ້ດຳເນີນກອງປະຊຸມໃຫຍ່ຜູ້ແທນຄະນະພັກ ນະຄອນ ຫ໋າຍຝ່ອງຄັ້ງທີ 1, ອາຍຸການ 2025 - 2030. ກ່າວຄຳເຫັນຊີ້ ນຳກອງປະຊຸມໃຫຍ່, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ຟ້າມມິງຈິງ ເນັ້ນໜັກວ່າ:
ຕ້ອງສ້າງຫ໋າຍຝ່ອງຕາມທິດນຳ 12 ຄຳສັບ: “ສາມັກຄີ - ຮັ່ງມີເຂັ້ມແຂງ - ທັນສະໄໝ - ວັດທະນາຖາວອນ - ສິວິໄລ - ຜາສຸກ”, ກາຍເປັນນະຄອນສັງຄົມນິຍົມໂດຍໄວ - ກົມກຽວ, ໃສແຈ້ງ, ສີຂຽວ, ສະອາດ, ງາມຕາມ, ໜ້າຢູ່”. ປະກອບສ່ວນຫຼາຍຢ່າງ ແລະ ມີປະສິດທິຜົນ ເຂົ້າໃນການຫັນສອງເປົ້າໝາຍຍຸດທະສາດ 100 ປີຂອງພັກ ໃຫ້ປະກົດຜົນເປັນຈິງ ດ້ວຍຈິດໃຈ “ພັກຊີ້ນຳ, ລັດຖະບານເປັນເອກະພາບ, ສະພາແຫ່ງຊາດເຫັນດີ, ປະຊາຊົນສະໜັບສະໜູນ, ປະເທດຊາດລໍຄອຍ, ພຽງແຕ່ປຶກຫາເຮັດ - ບໍ່ປຶກສາຖອຍຫຼັງ”.